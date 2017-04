Olivia Holt e il singolo History: video ufficiale, testo e traduzione

History è il titolo del nuovo singolo di Olivia Holt, attrice e cantante statunitense classe 1997, principalmente conosciuta per aver preso parte alla serie di Disney “XD Kickin’ It – A colpi di karate” nel ruolo di Kim Crawford, nel film Disney Girl vs. Monster, nel ruolo di Skylar Lewis e nel ruolo di Lindy Watson nella serie “Non sono stato io” andata in onda su Disney Channel.

Ora la bella e talentuosa Olivia cerca il fortuna con questa canzone, che ha ottenuto milioni di streaming ed è presente da 12 settimane nella classifica “Today’s Top Hits” su Spotify (14 milioni di follower).





Per quel che concerne il significato, nel brano la Holt parla di una tentazione: quella di un ragazzo vorrebbe frequentarla ma, nonostante egli sia praticamente perfetto, il suo cuore è, e rimarrà per la persona che ha amato e che continua ad amare. Deve quindi a malincuore deludere questo tizio, anche se non nasconde di pensarlo spesso.

E’ sinteticamente questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale che potete gustarvi nel canale Youtube di Olivia cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Olivia Holt – History – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Scusa ma non vedo proprio come questa cosa possa funzionare

Non è colpa tua

Ma ora non ce la faccio proprio

Non c’è un modo facile per dirlo e non so come

Non è colpa tua

Ma devo deluderti

[Pre-Ritornello]

Baby, sei così perfetto

Ma lui è perfetto per me

So che ne vali la pena

Ma lui mi da qualcosa di speciale

Mi da tutto quello che mi serve

Inoltre, ci conosciamo da un po’.

[Ritornello]

Mi piaceva ed io piacevo a lui

Sì, ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto tempo

Ci amiamo, amiamo, amiamo così

(Ora)

Ora, lo amo ancora e lui ama ancora me

Sì, ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto tempo

Ci amiamo, amiamo, amiamo così

(Ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto, da molto, da molto via, da molto tempo)

[Verso 2]

Prima non sapevo che mi sarei sentita così

Non è colpa mia

Ora credo di essere sicura

È come se non avessimo mai chiuso quella porta

Non è colpa nostra

Ma ora, i nostri cuori vogliono di più

[Pre-Ritornello]

Baby, sei così perfetto

Ma lui è perfetto per me

So che ne vali la pena

Ma lui mi da qualcosa di speciale

Mi da tutto quello che mi serve

Inoltre, ci conosciamo da un po’.

[Ritornello]

Mi piaceva ed io piacevo a lui

Sì, ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto tempo

Ci amiamo, amiamo, amiamo così

(Ora)

Ora, lo amo ancora e lui ama ancora me

Sì, ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto tempo

Ci amiamo, amiamo, amiamo così

(Ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto, da molto, da molto via, da molto tempo)

[Interludio]

Baby, sei così perfetto

Ma…

Baby, sei così perfetto

Ma…

Baby, sei così perfetto

Ma (lui è perfetto per me)

Baby, sei così perfetto

Ma (lui è perfetto per me)

[Breakdown]

Baby, sei così perfetto

Ma lui è perfetto per me

So che ne vali la pena

Ma lui mi da qualcosa di speciale

Mi da tutto quello che mi serve

Inoltre, ci conosciamo da un po’.

[Ritornello]

Mi piaceva ed io piacevo a lui

Sì, ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto tempo

Ci amiamo, amiamo, amiamo così

Link sponsorizzati









(Ora)

Ora, lo amo ancora e lui ama ancora me

Sì, ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto tempo

Ci amiamo, amiamo, amiamo così

Mi piaceva ed io piacevo a lui

Sì, ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto tempo

Ci amiamo, amiamo, amiamo così

(Ora)

Ora, lo amo ancora e lui ama ancora me

Sì, ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto tempo

Ci amiamo, amiamo, amiamo così

[Conclusione]

Sì, Ci conosciamo da molto, da molto, da molto, da molto, da molto, da molto via, da molto tempo

Powered by NuoveCanzoni.com

History – Olivia Holt – Testo

[Verse 1]

Sorry, I don’t really see this workin’ out

It’s nothin’ you did

I just can’t do this right now

No easy way to say this and I don’t know how

It’s nothin’ ya’ did

But here goes lettin’ you down

[Pre-Chorus]

Baby, you’re so perfect

But he’s the perfect one for me

I know that you’re worth it

But somethin’ ‘bout him gets to me

Gets to me, all I need

Plus, we got history

[Chorus]

I used to love him, he used to love me

Yeah, we go way, way, way, way back

We love, love, love like that

(Now)

Now, I still love him, and he still loves me

Yeah, we go way, way, way, way back

We love, love, love like that

(We go way, way, way, way, way, way, way, way back)

[Verse 2]

I didn’t know I felt the way I did before

It’s nothin’ I did

Now, I guess I’m sure

It’s like we never really ever closed that door

It’s nothin’ we did

But, now, our hearts want more

[Pre-Chorus]

Baby, you’re so perfect

But he’s the perfect one for me

I know that you’re worth it

But somethin’ ‘bout him gets to me

Gets to me, all I need

Plus, we got history

[Chorus]

I used to love him, he used to love me

Yeah, we go way, way, way, way back

We love, love, love like that

(Now)

Now, I still love him, and he still loves me

Yeah, we go way, way, way, way back

We love, love, love like that

(We go way, way, way, way, way, way, way, way back)

[Interlude]

Baby, you’re so perfect

But…

Baby, you’re so perfect

But…

Baby, you’re so perfect

But (he’s the perfect one for me)

Baby, you’re so perfect

But (he’s the perfect one for me)

[Breakdown]

Baby, you’re so perfect

But he’s the perfect one for me

I know that you’re worth it

But somethin’ ‘bout him gets to me

Gets to me, all I need

Plus, we got history

[Chorus]

I used to love him, he used to love me

Yeah, we go way, way, way, way back

We love, love, love like that

(Now)

Now, I still love him, and he still loves me

Yeah, we go way, way, way, way back

We love, love, love like that

I used to love him, he used to love me

Yeah, we go way, way, way, way back

We love, love, love like that

(Now)

Now, I still love him, and he still loves me

Yeah, we go way, way, way, way back

We love, love, love like that

[Outro]

Yeah, we go way, way, way, way, way, way, way, way back

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi