Oh Wonder: guarda il video del nuovo singolo Ultralife dall’album omonimo (con testo e traduzione)

Gli Oh Wonder sono un duo pop londinese composto da Josephine Vander Gucht e Anthony West e Ultralife è il titolo del nuovo singolo estratto dal secondo album in studio dallo stesso titolo, che vedrà la luce il prossimo 16 giugno via Island Records. Nel progetto saranno incluse dodici tracks inedite (qui titoli ed eventuale pre-order), tra le quali spiccano altre due canzoni che è possibile scaricare da subito: Solo e My Friends.

Il brano in oggetto, il primo rilasciato dopo la prima era discografica “Oh Wonder” (2015), è stato scritto e prodotto dal duo e come si evince dal titolo, si parla di una vita ai massimi livelli





Il sound della canzone è come sempre sperimentale, caratterizzato da una moltitudine di generi, ma allo stesso tempo energetico e pieno di vita, mentre dal punto di vista del testo, si parla di come fosse la vita della protagonista, prima di incontrare una persona che l’ha fatta rinascere.

Il video ufficiale è stato diretto da Daniel Uribe ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Oh Wonder – Ultralife traduzione (Download)

[Verso 1: Josephine Vander Gucht]

Soffro per amore a ritmo nella mia testa

Le onde si sono abbattute in un mare di amarezza

Le luci si spengono da sole nell’azzurro

Prima di averti incontrato

[Pre-Ritornello: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

I giorni passavano lentamente

Mi hai ridato speranza e adesso c’è solo

[Ritornello: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Sangue che scorre nelle mie vene

Non sono mai stata qui prima

E ho amore che cade come la pioggia

Non avrei mai potuto chiedere di più

Ho così tanta anima dentro le ossa

Guardami adesso

Sono giovane, per sempre alla luce del sole

Da quando sei arrivato tu, la mia vita è migliore

Sto vivendo una vita super

Sto vivendo una vita super

[Verso 2: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Abbassa la voce nella mia testa

Perché Dio solo sa perché sentiamo questo vuoto

Ma lo farò uscire, per trovare un punto di vista differente

Adesso che ti ho trovato

[Pre-Ritornello: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

I giorni passavano lentamente

Mi hai ridato speranza e adesso c’è solo

[Ritornello: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Sangue che scorre nelle mie vene

Non sono mai stata qui prima

E ho amore che cade come la pioggia

Non avrei mai potuto chiedere di più

Ho così tanta anima dentro le ossa

Guardami adesso

Sono giovane, per sempre alla luce del sole

Da quando sei arrivato tu, la mia vita è super

(Super vita con me, super-vita con me

Super vita con me, super-vita con me)

[Ponte: Josephine Vander Gucht (Anthony West)]

(Vita super con me)

Mi hai trovato in un piano interrato (Vita super con me)

Ai tempi in cui avevo perso tutto (Vita super con me)

Mi hai detto cosa significava lottare (Vita super con me)

E non mi arrendo più (Vita super con me)

Hai sollevato la mia vita (Vita super con me)

Illuminando il passaggio intermedioe (Vita super con me)

Sentirò questa libertà per sempre libero (Vita super con me)

E non mi arrenderò adesso

Link sponsorizzati









[Verso 3: Josephine Vander Gucht]

Soffro per amore a ritmo nella mia testa

Le onde si sono abbattute in un mare di amarezza

Le luci si spengono da sole nell’azzurro

Ma ora ho trovato te

[Ritornello: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Sangue che scorre nelle mie vene

Non sono mai stata qui prima

E ho amore che cade come la pioggia

Non avrei mai potuto chiedere di più

Ho così tanta anima dentro le ossa

Guardami adesso

Sono giovane, per sempre alla luce del sole

Da quando sei arrivato tu, la mia vita è super

(Super vita con me, super-vita con me)

Sto vivendo una vita super

(Super vita con me, super-vita con me)

Oh, stiamo vivendo una vita super

(Super vita con me, super-vita con me, oh)

Stiamo vivendo una vita super

(Super vita con me, super-vita con me)

Sto vivendo una vita super

(Super vita con me)

Powered by NuoveCanzoni.com

Ultralife – Oh Wonder – Testo

[Verse 1: Josephine Vander Gucht]

Lovesick the beat inside my head

Waves struck a sea of bitterness

Lights out solo in the blue

Before I found you

[Pre-Chorus: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Days passed slowly, lost and low

You gave me hope and now there’s only

[Chorus: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Blood running in my veins

I’ve never been here before

And I got love falling like the rain

I never could’ve asked for more

I got so much soul inside my bones

Take a look at me now

I’m young, forever in the sun

Ever since you came, I’m living ultralife

I’m living ultralife

I’m living ultralife

[Verse 2: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Turn down the voice inside my head

Cos heaven only knows why we feel this emptiness

But I will climb out, find another view

Now I’ve found you

[Pre-Chorus: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Days passed slowly, lost and low

You gave me hope and now there’s only

[Chorus: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Blood running in my veins

I’ve never been here before

And I got love falling like the rain

I never could’ve asked for more

I got so much soul inside my bones

Take a look at me now

I’m young, forever in the sun

Ever since you came, I’m living ultralife

(Ultralife with me, ultralife with me

Ultralife with me, ultralife with me)

[Bridge: Josephine Vander Gucht (Anthony West)]

(Ultralife with me)

Found me on a basement floor (Ultralife with me)

Back when I had lost it all (Ultralife with me)

Told me what the fight was for (Ultralife with me)

And I’m not giving up no more (Ultralife with me)

You elevate the life in me (Ultralife with me)

Illuminate the in-between (Ultralife with me)

Forever gonna feel this free (Ultralife with me)

And I’m not giving up now

[Verse 3: Josephine Vander Gucht]

Lovesick the beat inside my head

Waves struck a sea of bitterness

Lights out solo in the blue

But now I’ve found you

[Chorus: Josephine Vander Gucht & Anthony West]

Blood running in my veins

I’ve never been here before

And I got love falling like the rain

I never could’ve asked for more

I got so much soul inside my bones

Take a look at me now

I’m young, forever in the sun

Ever since you came, I’m living ultralife

(Ultralife with me, ultralife with me)

I’m living ultralife

(Ultralife with me, ultralife with me)

Oh, we’re living ultralife

(Ultralife with me, ultralife with me, oh)

We’re living ultralife

(Ultralife with me, ultralife with me)

I’m living ultralife

(Ultralife with me)

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi