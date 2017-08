Ofenbach & Nick Waterhouse nel nuovo singolo Katchi: audio, testo e traduzione

Dopo il successo di Be Mine, gli Ofenbach, duo i DJ deep house e dance pop francese formato da Dorian Lo e César de Rummel, sono tornati con il nuovo singolo che si intitola Katchi, pubblicato il 25 agosto 2017.

Il brano è stato scritto e prodotto con la collaborazione di Nick Waterhouse, cantante, autore e produttore di Los Angeles, che in questo pezzo ha anche prestato la sua voce.

Dopo il doppio platino in Italia della citata hit, con oltre 10 milioni di ascolti, top ten su iTunes in ben 20 paesi, top ten nell’airplay in Europa e n. 1 su Shazam Italy, Il duo ci propone questa canzone, degna follow-up di Be Mine.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltarla su Spotify cliccando sulla copertina in basso.

A seguire il testo e la relativa traduzione in italiano.

Katchi – Ofenbach – Testo (Download)

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

She give me Katchi!

All night long

She give me Katchi!

All night long

Well, well, l well

It’s been such a long day

I’m kinda tired, bring your soothing arms my way

My back is achin’ and my body sore

Don’t stop honey, you know that I want more

She give me Katchi!

All night long

She give me Katchi!

All night long

D-D-D-D-D-D-D-

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

I went on down to Leon’s place

He had such a beat look on his face

I said, “Hey man, where’d you get those eyes?”

He met a girl that could hypnotize

She give me Katchi!

All night long

She give me Katchi!

All night long

Alright!

She give me Katchi!

She give me Katchi!

She give me Katchi!

(Well, well!)

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop





Ofenbach – Katchi traduzione

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Mi dà Katchi!*

Tutta la notte

Mi dà Katchi!

Tutta la notte

Bene bene bene

È stata una giornata molto lunga

Sono un pò stanco, porta le tue rilassanti braccia su di me

La mia schiena e il mio corpo sono doloranti

Non fermarti tesoro, sai che voglio qualcosa di più

Mi dà Katchi!

Tutta la notte

Mi dà Katchi!

Tutta la notte

D-D-D-D-D-D-D-

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Sono andato a Leon’s Place**

Aveva uno sguardo così forte

Ho detto: “Hey amico, dove hai preso quegli occhi?”

Ha incontrato una ragazza che potrebbe ipnotizzare

Mi dà Katchi!

Tutta la notte

Mi dà Katchi!

Tutta la notte

Va bene!

Mi dà Katchi!

Mi dà Katchi!

Mi dà Katchi!

(Bene bene!)

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

* per Katchi immagino si intenda catchy, che sta a significare orecchiabile, accattivante, insidioso… Francamente in questo contesto non saprei come tradurla.

** Leon’s Place è un albergo di Roma

