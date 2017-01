Ofenbach: ascolta il singolo d’esordio Be Mine + testo e traduzione

Gli Ofenbach sono un duo francese di musica elettronica composto da Dorian Lo. e César de Rummel, due amici d’infanzia che dopo essersi incontrati al college, decidono di diventare produttori e musicisti, realizzando una deep house sensuale ricca di suoni di derivazione funky, disco, rock.

La coppia Made in Paris, che si candida ad essere la nuova stella nascente dell’elettronica francese, è già stata segnalata come Best New Talent da DJ Mag (in Francia) e scelta da Spotify Francia come New Talent 2017.

Le loro produzioni sono già presenti nelle scalette di artisti del calibro di Robin Schulz e Tiesto, accumulando diversi milioni di streaming. Il duo vanta già un rilevante elenco di produzioni proprie e remix per Bob Sinclar, Hyphen Hypen, James Bay ed altri.

Be Mine è la loro prima produzione rilasciata per una major, la Warner Music France, e sta ottenendo risultati a dir poco interessanti: oltre due milioni e mezzo di streams su Spotify e 38esima posizione su Shazam Global. Indubbiamente Be Mine è tra le prime sorprese di questo inizio 2017!

La canzone è stata rilasciata il 25 novembre 2016 (Big Beat/WM France), è in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 20 gennaio ed è a mio parere un gran bel pezzo, seppur ripetitivo dal punto di vista del testo.

Per ascoltarla cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Be Mine – Ofenbach – Traduzione (Download)

Stare in piedi nel locale

Forza andiamo

Lei vuole che ci provi

Lui vuole che io vada

E se (lui) vuole litigare

Cominciamo con lo show

Perché voglio che tu sia mia

Stare in piedi nel locale

Forza andiamo

Lei vuole che ci provi

Lui vuole che io vada

E se (lui) vuole litigare

Cominciamo con lo show

Perché voglio che tu sia mia

Sì, voglio che tu sia mia

E voglio che tu sia mia

Stare in piedi nel locale

Forza andiamo

Lei vuole che ci provi

Lui vuole che io vada

E se (lui) vuole litigare

Cominciamo con lo show

Perché voglio che tu sia mia

Stare in piedi nel locale

Forza andiamo

Lei vuole che ci provi

Lui vuole che io vada

E se (lui) vuole litigare

Cominciamo con lo show

Perché voglio che tu sia mia

Sì, voglio che tu sia mia

E voglio che tu sia mia

Ofenbach – Be Mine testo

And I want you to Be Mine

Stand up in the club

Come on let’s go

She want(s) me to come

He want(s) me to go

And if you (he) wanna fight

Let’s start the show

Cause I want you to Be Mine

Stand up in the club

Come on let’s go

And I want you to come

I won’t let you go

So if you wanna dance

Let’s start the show

Cause I want you to Be mine

Yeah I want you to Be Mine

And I want you to Be Mine

Stand up in the club

Come on let’s go

She want(s) me to come

He want(s) me to go

And if you (he) wanna fight

Let’s start the show

Cause I want you to Be Mine

Stand up in the club

Come on let’s go

And I want you to come

I won’t let you go

So if you wanna dance

Let’s start the show

Cause I want you to Be mine

Yeah I want you to Be Mine

And I want you to Be Mine

















