A R I Z O N A: guarda il video del singolo “Oceans Away” (testo, traduzione e remixes)

Si intitola Oceans Away il nuovo singolo degli A R I Z O N A, trio eurodance inglese composto dal cantante Zeeteah Massiah e dai remixer e produttori Michael Gray e Jon Pearn, duo che rappresenta anche il gruppo house Full Intention.

Il brano in oggetto è stato rilasciato nei digital store il 9 dicembre 2016, mentre dal 24 febbraio 2017 è anche disponibile un EP contenente i remixes. Nello specifico, il pacchetto include le seguenti versioni: Sam Feldt Remix (il più gettonato), Mansionair Remix, Wiwek Remix, Vicetone Remix e The Midnight Remix, scaricabili anche singolarmente. Intanto potete gustarvele su Spotify cliccando sull’apposita cover.

In radio da venerdì 3 marzo, Oceans Away sarà inoltre inclusa nel disco d’esordio in uscita nei prossimi mesi, al cui interno saranno anche presente anche i brani I Was Wrong e Cross My Mynd, pubblicati nei mesi scorsi.

Dalla data di rilascio ad oggi, la canzone ha ottenuto su Spotify oltre 35 milioni di ascolti, ma non mi meraviglio in quanto è molto carina, anche se un tantino malinconica.

Per quel che concerne il significato, il protagonista dice di non essersi mai innamorato prima di conoscere una persona, che tuttavia ora si trova molto lontana da lui, che di conseguenza freme dalla voglia di rivederla.

Il brano è accompagnato dal video ufficiale diretto dagli stessi Arizona con la collaborazione di Derec Dunn.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Oceans Away – Arizona – Traduzione (Download – Remixes)

[Verso 1]

Non ho mai messo giù la mia guardia

Ma tu mi hai scombussolato

Quando sei arrivata tu

Quando lo sballo era passato

So che avevi bisogno di spazio

Ma non voglio aspettare

Non voglio sbagliare

[Pre-Ritornello]

Qualche migliaio di chilometri e un oceano di distanza

Ma vedo il sorgere del sole, oh-oh, proprio come l’altro giorno

Immagino i tuoi occhi mentre mi addormento

Dico a me stesso che va tutto bene, oh-oh, mentre le lacrime scorrono

[Ritornello]

Ooh, vorrei poter toccare il tuo viso

Ooh, non posso far nulla quando sono a oceani di distanza

[Verso 2]

Non ho mai sentito

Una stanza così silenziosa

Prevedo il futuro

Spero che non sia reale

Ho imparato a fingere di sorridere

Mentre il tempo scade

Io non voglio aspettare

Oh, non voglio sbagliare

[Pre-Ritornello]

Qualche migliaio di chilometri e un oceano di distanza

Ma vedo il sorgere del sole, oh-oh, proprio come l’altro giorno

Immagino i tuoi occhi mentre mi addormento

Dico a me stesso che va tutto bene, oh-oh, mentre le lacrime scorrono

[Ritornello]

Ooh, vorrei poter toccare il tuo viso

Ooh, non posso far nulla quando sono a oceani di distanza

Ooh, vorrei poter toccare il tuo viso

Ooh, non posso far nulla quando sono a oceani di distanza

[Ritornello]

Oh, non posso far nulla quando sono a oceani di distanza

Oh, non posso far nulla quando sono a oceani di distanza

Oh, vorrei poter toccare il tuo viso

Oh, non posso far nulla quando sono a oceani di distanza

A R I Z O N A – Oceans Away testo

[Verse 1]

I never let

My guard go down

But you messed me up

When you came around

When the high wore off

Know you needed space

But I don’t wanna wait

I don’t wanna mistake

[Pre-Chorus]

Few thousand miles and an ocean away

But I see the sunrise, oh-oh, just like the other day

Picture your eyes as I fall asleep

Tell myself it’s alright, oh-oh, as the tears roll by

[Chorus]

Ooh, I wish I could feel your face

Ooh, I’m helpless when I’m oceans away

[Verse 2]

I never felt

A room so still

See the future coming

Hope it isn’t real

I learned to fake a smile

As the time runs out

I don’t wanna wait

Oh, I don’t wanna mistake

[Pre-Chorus]

Few thousand miles and an ocean away

But I see the sunrise, oh-oh, just like the other day

Picture your eyes as I fall asleep

Tell myself it’s alright, oh-oh, as the tears roll by

[Chorus]

Ooh, I wish I could feel your face

Ooh, I’m helpless when I’m oceans away

Ooh, I wish I could feel your face

Ooh, I’m helpless when I’m oceans away

[Chorus]

Oh, I’m helpless when I’m oceans away

Oh, I’m helpless when I’m oceans away

Oh, I wish I could feel your face

Oh, I’m helpless when I’m oceans away

















