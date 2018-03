Noyz Narcos – Sinnò Me Moro: ascolta il nuovo singolo e leggi il testo

Dopo l’annuncio della tracklist di Enemy, nuovo e forse ultimo album del rapper romano Noyz Narcos, che vedrà la luce il 13 aprile 2018, è finalmente l’ora del nuovo singolo, il terzo estratto che arriva dopo Training Day e Lobo.

In data odierna è stato reso disponibile in download digitale e streaming il nuovo brano Sinnò Me Moro, un gran bel pezzo scritto dall’interprete e prodotto da Night Skinny, che utilizza un sample di “Sinnò Me Moro”, un datato brano di Gabriella Ferri.

“Oggi che conta più l’immagine che la sostanza, e che tutto è cambiato da quando ho iniziato” è anche per questo che il rapper ha annunciato che questo progetto potrebbe essere l’ultimo: nonostante la passione e la coerenza con la quale ha portato avanti il suo stile, sono sempre le stesse, il rap è cambiato ed i “colleghi” di nuova generazione tendono a mettere davanti alla tecnica ed ai contenuti, la moda e lo stile, pensando solo a far soldi, parola che utilizzano fin troppo spesso nelle loro canzoni, soprattutto per vantarsi. Per Noyz, le ricchezze materiali non vengono al primo posto e non si riconosce in tutta questa “modernità”. Egli inoltre lascia intendere che non sta passando un gran bel periodo.

E’ in parte questo il significato del singolo, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Testo Sinnò Me Moro (Download)





Ogni stron*o su ‘sto mondo dovrebbe ascoltarla

Lacrime d’inchiostro addosso, la mia penna parla

Su carta porto una fotografia

Ecco perché s’ascoltano la roba mia

Cannone in auto in galleria

Gesù Cristo ‘n’ha mentito e l’hanno crocifisso

Vuoi un quadro dettagliato della mer*a che ho visto

Stasera ci sto, metti Noyz +10 in lista back

Le catene pesano, proteggi er neck

L’oro brilla sempre, ma un cristiano prima o poi si spegne e luccica soltanto in cielo tra le stelle

Come se senti un gospel

Adesso esplodo sto per

Prova’ ‘n assaggio de ‘sta roba

Daje forte monster**

Non giudicare un libro dalla cover**

Sangue all over**

Pe’ ‘sta mer*a ho ancora troppo cuore, troppo hardcore

Pe’ ‘ste passerelle fashion c’ho ‘na bad session

Prega che ‘n te svegli freddo sotto a ‘n cipresso

Squaglio la nave, la lascio affondare

La bocca tiene il pugnale

Io lo conosco bene il fondale

Niente scrigni, né gioielli

Del resto non è questo che sognano i pischelli (come me)

E non c’ave’ paura che il traffico scorre

E al massimo so’ du’ madonne sulla via

Voglio resta’ co’ te stanotte famo mattina

Roma è tutta nostra, accosta metto benzina.

Vojo resta’ co’ te

Sinnò me moro

Vojo resta’ co’ te

Sinnò me moro.

Le meglio stelle, brillano ‘ste luci

Storie maledette di ragazzi truci

E tutti i soldi che bruci

A cosa so’ serviti?

Almeno ti racconteremo che se semo divertiti da pischelli

Pasta, uova e pork belly

Per colazione in hangover non sbagli e occhio a come la tagli

Metti fogli in contanti a ventagli da cento

Pe’ ‘l sound più coatto al momento

Fuori è una piscina congelata e non mi piace più

Gomiti al bancone bevo Malibu*

Mari blu

Lisci olio

Ridi tu

Io odio

Sempre tutto e non so’ mai appagato

Lo vedi dalla boccia di gin che ho svuotato

Me manca zona mia

Le cose che ho lasciato

Un bacio a mamma mia

Anche stanotte dormo preoccupato.

Dormo preoccupato

Dormo preoccupato

Anche stanotte dormo preoccupato

Un bacio a mamma mia

Anche stanotte dormo preoccupato.

Vojo resta’ co’ te

Sinnò me moro

(Anche stanotte dormo preoccupato)

Vojo resta’ co’ te

Sinnò me moro

Moro, moro, moro

(Anche stanotte dormo preoccupato)

Vojo resta’ co’ te

Sinnò me moro.

* Citazione all’ultimo album; critica verso coloro i quali giudicano troppo spesso e in maniera eccessivamente superficiale i suoi lavori, le sue rime: secondo il rapper non bisogna giudicare un libro dalla sola cover; citazione all’album Sangue.

** Il Malibù è un liquore aromatizzato al cocco.