Noyz Narcos – Enemy è il nuovo e forse ultimo album (anche in edizione autografata): informazioni

Si intitola Enemy il nuovo album del rapper Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca, la cui uscita è fissata al 13 aprile 2018 nei formati fisici, in download digitale e streaming (qui il pre-save su Spotify).

Nello specifico, il CD sarà disponibile anche in edizione autografata, come del resto le edizioni speciali in vinile, che saranno reperibili in due colori: rosso e arancione.

Nell’attesissimo progetto, annunciato dal rapper come “l’ultimo” lo scorso 13 marzo, dovrebbero essere racchiuse quindi tracce e importanti featuring con i protagonisti del momento del panorama musicale italiana. Sarà quindi forse l’ultimo album di Noyz, perché «Oggi che conta più l’immagine che la sostanza, e che tutto è cambiato da quando ho iniziato».





Il rapper romano classe 1979, non ha al momento svelato ulteriori dettagli sul disco (in cui c’è tutto il suo passato, il presente e forse anche il suo futuro – ha scritto sui social), che arriverà a quasi tre anni da Localz Only (con Fritz da Cat – debutto al quarto posto nella chart FIMI) ed a 5 dall’ultima fatica discografica Monster, suo quarto album in studio che debuttò al settimo posto nella classifica FIMI. Ovviamente quando vi saranno novità, non esiteremo ad aggiornare l’articolo.

La copertina in stile horror è stata disegnata da Alessandro Maida. Appena dopo la cover, trovate i titoli delle canzoni in scaletta.

Tracklist Enemy

(Audio CD – CD Edizione Autografata – Vinile Colorato Rosso Trasparente Edizione Autografata – Vinile Colorato Arancione Trasparente Edizione Autografata)

I titoli delle canzoni devono ancora essere comunicati, tuttavia potrebbero essere presenti due singoli rilasciati nei mesi scorsi: “Lobo” e “Dope Games”.







In aggiornamento…









