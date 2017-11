Nothing But Thieves: guarda il video di Particles + testo e traduzione

I Nothing But Thieves hanno rilasciato il filmato che accompagna Particles, brano estratto dal secondo album in studio Broken Machine, uscito lo scorso 8 settembre.

La track porta la firma di James Price, Phillip Blake, Dominic Craik, Conor Mason & Joe Langridge-Brown, mentre la produzione è opera di Mike Crossey.





La rock band britannica capitanata da Conor Mason, torna a promuovere la seconda era discografica con questa canzone, che riguarda proprio il cantante Conor, alle prese dall’insonnia durante il tour e dalla conseguente dipendenza da farmaci che lo aiutano a dormire.

Per accedere al video ufficiale, un cortometraggio di quasi cinque minuti e mezzo, cliccate sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Nothing But Thieves – Particles traduzione (Download)

[Strofa 1]

È passato un anno da quando sono tornato a casa

Flirto con una dipendenza che non riesco a togliermi

Ho le labbra secche, mi curo da solo

Questa dipendenza non guarirà da sola

Ti allontana

Ti manda via

Pezzo dopo pezzo

Giorno dopo giorno

[Ritornello]

Baby, dimmi se sono strano

E se ho bisogno di risistemare

I miei frammenti

Lo farò per te

I miei frammenti

Lo farò per te

[Strofa 2]

E io sono l’ombra di un fantasma

E’ come se qualcuno abbia preso posto nel mio corpo

Baby, non voglio fare una scenata

Ma ho scelto l’autodistruzione

E che ti allontana

Ti nuovecanzoni.com allontana

Pezzo per pezzo

Giorno dopo giorno

[Ritornello]

Baby, dimmi se sono strano

E se ho bisogno di risistemare

I miei frammenti

Lo farò per te

[Ponte]

Oh, dottore, per favore

Questo non è giusto

Oh, non potresti darmi qualcosa

Che la notte mi faccia dormire?

Se tutto cadrà a pezzi

E se le cose andranno male

Oh rimettimi in sesto

In qualsiasi modo tu voglia

La mente mi gioca brutti scherzi

E non dormo più

Oh, dottore, per favore

Non posso spegnere

[Ritornello]

Baby, dimmi se sono strano

E se ho bisogno di risistemare

I miei frammenti

Lo farò per te

I miei frammenti

Lo farò per te

Testo

[Verse 1]

It’s been like a year since I’ve been home

Flirting with an addiction I can’t shake off

My mouth is dry, I self medicate

This comedown won’t cure itself

It’s driving you away

It’s driving you away

Piece by piece

Day by day

[Chorus]

Baby, tell me if I’m being strange

And if I need to rearrange

My particles

I will for you

My particles

I will for you

[Verse 2]

And I’m a shadow of a ghost

It’s feeling as if somebody has taken host

Babe, I don’t wanna make a scene

But I get self-destructive

And it’s driving you away

It’s driving you away

Piece by piece

Day by day

[Chorus]

Baby, tell me if I’m being strange

And if I need to rearrange

My particles

I will for you

[Bridge]

Oh, doctor please

This don’t feel right

Oh, can’t you give me something

To get me through the night?

If it all falls apart

And if this thing goes wrong

Oh put me back together

However you want

My mind plays tricks

And I don’t sleep no more

Oh doctor please

I can’t switch off

[Chorus]

Baby, tell me if I’m being strange

And if I need to rearrange

My particles

I will for you

My particles

I will for you

















