NOTD – I Wanna Know feat. Bea Miller: video e traduzione del testo + remixes

I NOTD sono un duo di giovanissimi ed emergenti produttori svedesi composto dal diciannovenne Tobias Danielsson e dal diciassettenne Samuel Brandt e I Wanna Know è il singolo d’esordio, che vede la collaborazione della 19enne cantautrice e attrice statunitense Bea Miller.

E’ infatti sua la voce in questo bel pezzo EDM/pop. disponibile in streaming e negli store da metà dello scorso marzo e nei remixes dal successivo 27 aprile. I remix sono di Syn Cole e Pusher.

Dopo milioni di streams su Spotify per i remix per brani di importanti artisti, ecco a voi il primo singolo, scritto da Jason Gill, Samuel Brandt, Shy Nodi, Shy Martin e Mangus Danielsson.

Questa produzione, che coniuga la voce soul di BEA MILLER con i synth dei NOTD, è giustamente stata definita dai producer come un brano dance che suona come un brano pop. Il risultato è a mio parere più che soddisfacente.

La canzone viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dall’11 maggio 2018 ed è accompagnata dal lyric video disponibile dallo scorso 27 marzo, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi

Testo

[Verse 1]

Is she the one

The one you’ve been waiting for?

Is she the one?

Is she the one

The one you’ve been dreaming of?

Is she the one?

[Pre-Chorus]

I’m tired of staying up all night with you on my mind

Still I’m laying here

Yeah, I’m laying in the shirt you used to like

No, I shouldn’t mind

All I think about is





[Chorus]

Does she move your body?

Like I moved your body?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

Does she make you feel wanted?

Is she all you wanted?

‘Cause I wanna know, yeah, I wanna know

[Post-Chorus]

I want to know

I want to know

Is she all you wanted?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

[Verse 2]

Is she the one

That I couldn’t be for you?

Is she the one?

Mm, I hate that you’re the one

That I never get over

That I wanna get closer to

[Pre-Chorus]

I’m tired of staying up all night with you on my mind

Still I’m laying here

Yeah, I’m laying in the shirt you used to like

No, I shouldn’t mind

All I think about is

[Chorus]

Does she move your body?

Like I moved your body?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

Does she make you feel wanted?

Is she all you wanted?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

[Post-Chorus]

I want to know

I want to know

Is she all you wanted?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

I want to know

[Chorus]

Does she move your body?

Like I moved your body?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

Does she make you feel wanted?

Is she all you wanted?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

[Post-Chorus]

I want to know

I want to know

Is she all you wanted?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

[Outro]

I want to know

Is she all you wanted?

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

I want to know (I want)

Is she all you wanted? (I want)

Cuz I wanna know, yeah, I wanna know

I want to know