Gordon: guarda il video di “Non fare la sottona” + testo

Ad oltre un anno di distanza da Si Sboccia Poveri, lo Youtuber Gordon torna con il nuovo simpatico singolo battezzato Non fare la sottona, disponibile in streaming e nei digital store dal 17 luglio 2017.

La webstar milanese Yuri Sterrore, in arte Gordon, idolo delle ragazzine, seguito da più di un milione di fans sui social network, che lo scorso novembre ha rilasciato il suo primo libro Il sogno che non avevo, ha sfornato questo brano già diventato virale.

Non è un caso che il tg Studio Aperto, ha recentemente dedicato a lui e alla sua canzone, un servizio della durata di oltre 2 minuti e mezzo. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

Non fare la sottona è stata scritta da Mose ed è accompagnata dal video ufficiale diretto da Marco D’Andrangora con la collaborazione di Gabriele Ciances.

Il filmato è disponibile su Youtube dallo scorso 20 luglio ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire le parole che compongono questo pezzo.

Gordon – Non fare la sottona testo (Download)

Link sponsorizzati









[Strofa 1]

Hai detto che non gli scrivevi più

poi scopro che lo senti ancora

menti e lo sai anche tu

perché sei solo una sottona

amò basta adesso evita

di depilarti per uno che non ti merita

ma ora smettila di stalkerare

che ti cambio il codice del cellulare.

[Pre-Ritornello]

Tu ancora pensi a lui

ma l’hai visto il cesso con cui

esce ora, che brutta storia.

[Ritornello]

Non fare la sottona

anche stasera

prima gli scrivi poi cambi idea

lui visualizza ma non risponde

fai come me

non fare la sottona

anche stasera

prima gli scrivi poi cambi idea

lui visualizza ma non risponde

fai come me, me.

[Strofa 2]

Metti i like alle foto, ci caschi di nuovo

su insta la storia, la sai a memoria

lo stalkeri dalla mattina alla sera

credi lui voglia una storia seria?

Il problema lo sai qual è?

non c’è nessuna più sottona di te

stasera ti porto a ballare

ti prego dai lasciati andare.

[Pre-Ritornello]

Tu ancora pensi a lui

ma l’hai visto il cesso con cui

esce ora, che brutta storia

[Ritornello]

Non fare la sottona

anche stasera

prima gli scrivi poi cambi idea

lui visualizza ma non risponde

fai come me

non fare la sottona

anche stasera

prima gli scrivi poi cambi idea

lui visualizza ma non risponde

fai come me, me.

[Strofa 3]

Lo ritrovi nel locale

che ti guarda come se

fosse innamorato perso

si lo è ma non di te

ma tu ancora lo rivuoi

è sempre nei sogni tuoi

ma tu adesso ascolta me

la soluzione sai qual è?

[Ritornello]

Non fare la sottona

anche stasera

prima gli scrivi poi cambi idea

lui visualizza ma non risponde

fai come me

non fare la sottona

anche stasera

prima gli scrivi poi cambi idea

lui visualizza ma non risponde

fai come me, me.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi