Noel Gallagher’s High Flying Birds – “Who Built The Moon?” è l’album 2017: tracklist ufficiale e informazioni sulle versioni in commercio

Il 24 novembre 2017 vedrà la luce il nuovo album di Noel Gallagher e la sua band High Flying Birds che si intitola “Who Built The Moon?” che arriva a quasi tre anni dal fortunato Chasing Yesterday.

Questo progetto è stato prodotto da David Holmes ed include un totale di undici canzoni più una traccia bonus.





Who Built The Moon è reperibile in diverse versioni. Ecco qualche informazione:

1. il classico CD standard, che include la stampa con testi delle canzoni scritti a mano e l’autografo stampato.

2. Vinile standard: vinile pesante con cover che si apre come un libro, che include la stampa con i testi delle canzoni scritti a mano e l’autografo stampato.

3. CD deluxe a edizione limitata con copertina apribile, che include la stampa con i testi delle canzoni scritti a mano e l’autografo stampato.

4. Vinile Picture Disc a edizione limitata: la stessa cosa del CD di cui sopra più il codice per il download gratuito del disco.

5. Deluxe CD + Vinyl LP + Picture Disc: cofanetto che include il CD Deluxe, stampa con i testi delle canzoni scritti a mano e l’autografo stampato, il vinile pesante con copertina apribile, il Picture Disc e il codice per il download gratuito dell’album.

6. Deluxe CD + Picture Disc: cofanetto che include il CD Deluxe, stampa con i testi delle canzoni scritti a mano e l’autografo stampato, il Picture Disc e il codice per il download gratuito dell’album.

7. CD Deluxe + Vinile: il CD deluxe più il vinile pesante con copertina apribile con la stampa con i testi delle canzoni scritti a mano e l’autografo stampato

Al momento non si conosce il titolo dell’atteso primo singolo estratto dal progetto. Nell’attesa, appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei dodici brani inclusi in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Who Built The Moon? – Noel Gallagher’s High Flying Birds album

(CD – CD Deluxe – Vinile – Vinile Picture Disc a Edizione Limitata – Deluxe CD + Vinile LP + Picture Disc – Deluxe CD + Picture Disc a Edizione Limitata – Deluxe CD + Vinile LP – Download)

1. Fort Knox

2. Holy Mountain

3. Keep On Reaching

4. It’s A Beautiful World

5. She Taught Me How To Fly

6. Be Careful What You Wish For

7. Black & White Sunshine

8. Interlude (Wednesday Part 1)

9. If Love Is The Law

10. The Man Who Built The Moon

11. End Credits (Wednesday Part 2)

12. Dead In The Water (Live At RTÉ 2FM Studios, Dublin) [Bonus Track]

Attualmente in Italia è possibile il pre-order del solo formato digitale, mentre nello store ufficiale sono già disponibili in pre-order tutte le altre versioni.













