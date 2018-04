Noel Gallagher’s High Flying Birds – She Taught Me How To Fly: video ufficiale e traduzione del testo

Noel Gallagher’s High Flying Birds rilanciano il terzo album in studio “Who Built the Moon?” con il terzo singolo estratto She Taught Me How To Fly, in rotazione radiofonica nazionale dal 20 aprile 2018.

Come tutte le tracce del del disco, anche questo brano è stato scritto dall’interprete, che l’ha anche prodotto con la collaborazione di David Holmes, producer di tutto il progetto.

She Taught Me How To Fly (mi ha insegnato a volare) è una canzone d’amore caratterizzata da un semplice riff di chitarra ed elementi elettronici, che a detta dell’ex Oasis sarebbe molto adatta ai Blondie.

Il semplice video ufficiale dal sapore vintage, è disponibile dallo scorso 6 aprile ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e il testo.

Testo

[Verse 1]

The one I love

The one I love

She’s divine

She’s out to blow my mind

The one I love

The one I love

She’s divine

She’s out to blow my-my-my mind

[Verse 2]

The one I love

The one I love

She taught me to fly

She taught me how to fly

The one I love

The one I love

She taught me to fly

She raised me up now I can fly

[Chorus]

So put your money where your mouth is

If you know where to draw the line

Doesn’t matter what your name is

I see you ‘round all the time

You lost your mind and your make-up

I think you lost your money too

I don’t mind if you don’t mind

‘Cause all the roads I run are coming back to you

And I don’t mind if you won’t mind

‘Cause all the roads I run are coming back to you

[Mid Section]

The one I love

The one I love

[Chorus 2]

So put your money where your mouth is

If you know where to draw the line

Doesn’t matter if your face fits

I see you ‘round all the time

You lost your mind and your make-up

I think you lost your money too

But I don’t mind if you don’t mind

‘Cause all the roads I run are coming back to you

[Verse 3]

The one I love

The one I love

She is divine

She’s out to blow my mind

The one I love

The one I love

She taught me to fly

She raised me up now I can fly

[Chorus]

So put your money where your mouth is

If you know where to draw the line

Doesn’t matter what your faith is

I see you praying all the time

You lost your mind and your make-up

I think you lost your money too

And I don’t mind if you don’t mind

‘Cause all the roads I run are coming back to you

And I don’t mind if you don’t mind

‘Cause all the roads I run are coming back to you

[Outro]

The one I love

The one I love

The one I love

The one I love