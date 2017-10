Noel Gallagher’s High Flying Birds – Holy Mountain è il nuovo singolo: audio, testo e traduzione

Holy Mountain è il titolo dell’atteso primo singolo di Noel Gallagher’s High Flying Birds estratto dal terzo album in studio Who Built The Moon?, il cui rilascio è fissato al prossimo 24 novembre.

Dopo due anni di silenzio, il cantautore e chitarrista inglese Noel Gallagher ed il suo gruppo, tornano alla ribalta con questo progetto, ora anticipato dal brano in oggetto firmato dal cantante, che l’ha anche prodotto con la collaborazione di David Holmes.





La nuova canzone verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da venerdì 13 ottobre 2017.

Riguardo la track, Noel ha detto: “Ho capito subito che sarebbe stato questo il primo singolo, perché in questo brano c’è così tanta gioia. Rimarrà per sempre tra i miei lavori musicali preferiti. Dal vivo suona benissimo, imiei figli lo amano, come del resto i figli dei miei amici e sono sicuro che lo ameranno un po’ tutti i ragazzi.

Holy Mountain testo – Noel Gallagher’s High Flying Birds (Download)

[Verse 1]

Dance dance, if you do that dance

I’m gonna let you join my one man band

Be my doll, be my baby doll

Come get to know me like the back of your hand

I like the name hanging on that shade

I like the way you do the push and the shove

You can blow my mind if you’re that way inclined

All I know is that you fell from above

[Chorus 1]

She fell, she fell, right under my spell

Hold up pretty baby c’mon

She danced, she danced, right into my hands

Hold up pretty baby c’mon

Be my butterfly

You were almost shaking me

You rolled me at the top of them all

And if you feel the need

I’ll send you Godspeed

To me you’re hangin’ at the break of the dawn

Get out of the doldrums baby, now

You lie, I’ll set ya’ on fire

Get out of the doldrums baby, now

[Verse 2]

Do your thang on the beat of the bang

I’ll put a melody inside of your head

No need to shout, what you bitchin’ about?

I think those things are better left unsaid

She had a look you won’t find in a book

And she smell like 1969

You could blow my mind if you’re that way inclined

Cuz I know I’m gonna make you mine

[Chorus 1]

She fell, she fell, right under my spell

Hold up pretty, baby c’mon

She danced, she danced, right into my hands

Hold up pretty, baby c’mon

Be my butterfly

You were almost shaking me

You rolled me at the top of them all

And if you feel the need

I’ll send you God’s speed

To me you’re hangin’ at the break of the dawn

Get out of the doldrums baby, now

Now you lie, I’ll set you on fire

Get out of the doldrums baby, now

[Chorus 2] [x 15]

She fell, she fell, right under my spell





Holy Mountain traduzione

[Strofa 1]

Balla balla, se fai quel balletto

Ti permetterò di unirti alla mia band

Sii la mia bambola, sii la mia bambolina

Vieni a conoscermi come il palmo della tua mano

Mi piace il nome appeso a quella tonalità

Mi piace il modo in cui spingi e ti infili

Puoi stupirmi se sei così propensa

Tutto quello che so è che sei caduta dall’alto

[Ritornello 1]

E’ caduta, è caduta, proprio sotto il mio incantesimo

Aspetta piccolina, andiamo

Ha ballato, ha ballato, tra le mie mani

Aspetta piccolina, andiamo

Sii la mia farfalla

Mi hai quasi scosso

Mi hai fatto rotolare sopra tutti

E se ne senti il bisogno

Ti manderò un buona fortuna

Per me resterai fino alle prime luci dell’alba

Esci dalla depressione baby, adesso

Ora che menti, ti darò fuoco

Esci dalla depressione baby, adesso

[Versetto 2]

Fai ciò che devi al ritmo del bang

Ti farò entrare in testa una melodia

Non c’è bisogno di urlare, di cosa ti lagni?

Penso che quelle cose sia meglio non dirle

Aveva quello sguardo che non troverai in un libro

E profuma di 1969

Potresti stupirmi se sei così propensa

Perché so che ti renderò mia

[Ritornello 1]

E’ caduta, è caduta, proprio sotto il mio incantesimo

Aspetta piccolina, andiamo

Ha ballato, ha ballato, tra le mie mani

Aspetta piccolina, andiamo

Sii la mia farfalla

Mi hai quasi scosso

Mi hai fatto rotolare sopra tutti

E se ne senti il bisogno

Ti manderò un buona fortuna

Per me resterai fino alle prime luci dell’alba

Esci dalla depressione baby, adesso

Ora che menti, ti darò fuoco

Esci dalla depressione baby, adesso

[Ritornello 2] [x15]

E’ caduta, è caduta, proprio sotto il mio incantesimo

