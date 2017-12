Noah Cyrus – Again ft. XXXTENTACION: video, testo e traduzione + remix

Lo scorso 22 settembre, Noah Cyrus ha rilasciato il nuovo singolo Again (audio), inciso con la collaborazione del rapper XXXTENTACION.

Il successivo 3 novembre, il brano è stato pubblicato nella versione acustica (ascolta) mentre dal 19 dicembre, è disponibile anche nel remix firmato da Alan Walker (audio).





Again è stata scritta da Noah Cyrus, XXXTENTACION e Labrinth, che ha anche curato la produzione.

Si tratta del terzo singolo della ancor breve carriera della sorella della più celebre Miley.

Il visualizzatissimo video ufficiale è stato diretto dalla stessa Noah Cyrus con Mike Weiss e Patrick Rohl. Nel filmato, girato nel cimitero di Waverley, nella periferia orientale di Sydney, in Australia, non è presente XxxTentacion.

Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire accedete alla traduzione in italiano e al testo completo.

Noah Cyrus – Again traduzione (Download – Versione Acustica – Alan Walker Remix)

[Strofa 1: Noah Cyrus]

Hai appena commesso l’errore più grosso

E te ne pentirai, tesoro

Perché quando dai e poi prendi

Finisci sempre per volere

[Pre-Ritornello]

Tutto non ti bastava?

Oooohh

Perché un giorno ti sveglierai

E dirai

[Ritornello 1: Noah Cyrus]

“Voglio essere il tuo ragazzo

Non il tuo amico”

Non sai quello che hai finché non lo perdi, tesoro mio

Allora dimmi che mi ami ancora (dimmi che mi ami di nuovo)

Io, voglio essere la tua ragazza

Tesoro, tratterrò il respiro

Non sai quello che hai finché non lo perdi, tesoro mio

Quindi dimmi che mi ami ancora (dimmi che mi ami)

[Post-Ritornello: Noah Cyrus & XXXTENTACION]

Ancora, tesoro, ancora

Ancora, tesoro, ancora

Non sai quello che hai finché non lo perdi, tesoro mio

Quindi dimmi che mi ami ancora

[Strofa 2: XXXTENTATION]

Ooh, la sento urlare nella testa

Ooh, l’ho lasciata nel posto in cui dormivo

Da qualche parte dove non potevo scappare

Sto scappando da me stesso

Una via di mezzo tra innamorato e distrutto

Sono all’inferno

[Ritornello 2: Noah Cyrus]

Dicendo “Voglio essere il tuo ragazzo, non il tuo amico”

Non sai quello che hai finché non lo perdi, tesoro mio

Allora dimmi che mi ami ancora (dimmi che mi ami ancora)

Io, voglio essere la tua ragazza

Partirai (o “te ne andrai”) quando l’orologio segnerà le 10

Non sai quello che hai finché non lo perdi, tesoro mio

Quindi dimmi che mi ami ancora (dimmi che mi ami)

[Post-Ritornello: Noah Cyrus & XXXTENTACION]

Ancora, tesoro, ancora

Ancora, tesoro, ancora

Non sai quello che hai finché non lo perdi, tesoro mio

Quindi dimmi che mi ami ancora (dimmi che mi ami)

Ancora, tesoro, ancora

Ancora, tesoro, ancora

Non sai quello che hai finché non lo perdi, tesoro mio

Quindi dimmi che mi ami ancora (dimmi che mi ami ancora)

Again – Noah Cyrus – Testo

[Verse 1: Noah Cyrus]

You just made the worst mistake

And you’ll regret it, darling

‘Cuz once you give and then you take

You always end up wanting

[Pre-Chorus]

Was everything not enough?

Oooohh

‘Cuz one day you’ll wake up

And then you’ll say

[Chorus 1: Noah Cyrus]

“I wanna be your lover

I don’t wanna be your friend”

You don’t know what you got ‘til it’s gone, my dear

So tell me that you love me again (tell me that you love me again)

I, I wanna be your lover

Baby, I’ll hold my breath

You don’t know what you got ‘til it’s gone, my dear

So tell me that you love me again (tell me that you love me)

[Post-Chorus: Noah Cyrus & XXXTENTACION]

Again, babe, again

Again, babe, again

You don’t know what you got ‘til it’s gone, my dear

So tell me that you love me again

[Verse 2: XXXTENTACION]

Ooh, she’s screaming in my head

Ooh, I left her where I slept

Somewhere where I can’t escape

I’m running from myself

Somewhere in between in love and broken

I’m in hell

[Chorus 2: Noah Cyrus]

Saying “I wanna be your lover, I don’t wanna be your friend”

You don’t know what you got ‘til it’s gone, my dear

So tell me that you love me again (tell me that you love me again)

I, I wanna be your lover

You’ll leave when the clock hits ten

You don’t know what you got ‘til it’s gone, my dear

So tell me that you love me again (tell me that you love me)

[Post-Chorus: Noah Cyrus & XXXTENTACION]

Again, babe, again

Again, babe, again

You don’t know what you got ‘til it’s gone, my dear

So tell me that you love me again (tell me that you love me)

Again, babe, again

Again, babe, again

You don’t know what you got ‘til it’s gone my dear

So tell me that you love me again (tell me that you love me again)

















