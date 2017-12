Alice Merton e il singolo d’esordio “No Roots”: video, testo e traduzione

La 24enne Alice Merton vi presenta il brano battezzato No Roots, un bel pezzo rilasciato quasi un anno fa per poi essere contenuto nell’EP d’esordio omonimo pubblicato lo scorso febbraio.

Alice è cresciuta in Canada, ha completato gli studi in Germania e successivamente si è trasferita in Inghilterra con la sua famiglia.





La Merton è quindi ormai abituata a fare e disfare le valigie e non poteva quindi scegliere titolo più appropriato per il suo singolo di debutto, un bel pezzo scritto con la collaborazione di Nicholas Rebscher, che l’ha anche prodotto.

La canzone vanta numeri davvero rilevanti, ma iniziamo con quelli del video ufficiale, che in poco meno di un anno, ha ottenuto quasi 45 milioni di views; ci sono poi decine di milioni di streams, la top ten iTunes in oltre 10 paesi, prime posizioni nelle Single Charts europee e certificazioni Oro (in Austria e in Francia) e Platino (in Germania). No Roots è stato anche in grado di raggiungere un posto d’onore nella Billboard Alternative US.

E’ poi arrivato un prestigioso riconoscimento all’EBBA 2018 (European Borden Breaking Awards), che ogni anno premia 10 artisti o gruppi emergenti europei, che l’anno prima sono riusciti ad avere successo al di fuori del proprio paese. In passato tale premio è stato vinto dai nostri Tiziano Ferro e Giusy Ferreri, ma tra gli assegnatari vi sono stati artisti come Adele, Lykke Li, Tokio Hotel, Stromae, Mumford & Sons, Caro Emerald e Miike Snow.

Con la sua canzone, Alice è ora pronta a spiccare il volo anche in Italia, in quanto il singolo entrerà in rotazione radiofonica nazionale giovedì 28 dicembre 2017, ottenendo quindi un bel po’ di visibilità che potrebbe consentirle di lasciare il suo segno anche nella penisola.

Attraverso questo pezzo decisamente orecchiabile e coinvolgente, la cantautrice ci spiega che per l’appunto non ha radici, avendo avuto diversi posti in cui sentirsi a casa, una casa che non può essere definita come un singolo luogo.

Per accedere al video ufficiale cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono il brano.

Alice Merton – No Roots traduzione (Download)

[Introduzione]

Mi piace scavare buche e nascondere le cose al loro interno

Quando diventerò vecchia, spero di non dimenticare di trovarle

Perché ho memoria e viaggio come gli zingari nella notte

[Strofa 1]

Costruisco una casa e aspetto qualcuno che la abbatta

Poi metto tutto negli scatoloni e vado di corsa verso la prossima città

Perché ho dei ricordi e viaggio come gli zingari nella notte

[Pre-Ritornello]

E ho visto questa strada mille volte

In migliaio di volte

[Ritornello]

Non ho radici

Ma casa mia non è mai stata a terra

Non ho radici

Ma la mia casa non è mai stata per terra

Non ho radici

Non ho radici

Non ho radici

Ma casa mia non è mai stata a terra

Non ho radici

Ma la mia casa non è mai stata per terra

Non ho radici

Non ho radici

[Strofa 2]

Mi piace stare ferma, ma questo è solo illusione

Chiedimi da dove vengo e ti dirò da una terra diversa

Ma ho ricordi e viaggio come gli zingari nella notte

Link sponsorizzati









[Strofa 3]

Conto i cancelli e i numeri, quindi gioco a indovinare

A cambiare è solo il posto, il resto è sempre lo stesso

Ma ho ricordi e viaggio come zingari nella notte

[Pre-Ritornello]

E ho visto questa strada mille volte

In migliaio di volte

[Ritornello]

Non ho radici

Ma casa mia non è mai stata a terra

Non ho radici

Ma la mia casa non è mai stata per terra

Non ho radici

Non ho radici

Non ho radici

Ma casa mia non è mai stata a terra

Non ho radici

Ma la mia casa non è mai stata per terra

Non ho radici

Non ho radici

[Ponte]

Mi piace scavare buche, nascondere le cose al loro interno

Quando diventerò vecchia, non dimenticherò di trovarle

Mi piace scavare buche, nascondere le cose al loro interno

Quando diventerò vecchia, non dimenticherò di trovarle

[Conclusione]

Non ho radici!

Nessuna radice!

Non ho radici

Ma casa mia non è mai stata a terra

Non ho radici

Ma la mia casa non è mai stata per terra

Non ho radici

Non ho radici

Non ho radici

Ma casa mia non è mai stata a terra

Non ho radici

Ma la mia casa non è mai stata per terra

Non ho radici

Non ho radici

No!

Powered by NuoveCanzoni.com

No Roots – Alice Merton – Testo

[Intro]

I like digging holes and, hiding things inside them

When I grow old, I hope I won’t forget to find them

Cause, I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Verse 1]

I build a home and wait for, someone to tear it down

Then pack it up in boxes, head for the next town running

Cause, I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Pre-Chorus]

And a thousand times I’ve seen this road

A thousand times

[Chorus]

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

[Verse 2]

I like standing still, but that’s just a wishful plan

Ask me where I come from, I’ll say a different land

But I’ve got memories and, travel like gypsies in the night

[Verse 3]

I count gates and numbers, then play the guessing game

It’s just the place that changes, the rest is still the same

But I’ve got memories and, travel like gypsies in the night

[Pre-Chorus]

And a thousand times I’ve seen this road

A thousand times

[Chorus]

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

[Bridge]

I like digging holes, hiding things inside them

When I grow old, I won’t forget to find them

I like digging holes, hiding things inside them

When I grow old, I won’t forget to find them

[Outro]

I’ve got no roots!

No roots!

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

But my home, was never on the ground

I’ve got no roots

I’ve got no roots

No!

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi