Sean Paul e Dua Lipa nel nuovo singolo bomba “No Lie”: video, testo e traduzione

No Lie è il nuovo singolo del rapper, cantante, autore, musicista e producer jamaicano, Sean Paul, in duetto con l’emergente cantautrice britannica Dua Lipa, pubblicato il 18 novembre 2016 per Universal Music.

Questa canzone, indiscutibilmente uno dei potenziali tormentoni del 2017, anticipa l’uscita dell’ottavo studio album di Sean Paul, leggenda della dancehall nonché vincitore di un Grammy Award, che dovrebbe essere rilasciato quest’anno via Island Records.

Il brano in questione arriva dopo le recenti e fortunate collaborazioni in Cheap Thrills di Sia (tormentone mondiale) e Rockabye dei Clean Bandit, ma inutile nascondere che Paul stato uno dei rapper di maggior successo degli anni 2000, periodo in cui sfornò numerosi tormentoni, senza considerare le numerosissime collaborazioni in carriera, con artisti del calibro di Beyoncé, Rihanna, 2Chainz,, Kelly Rowland e Nicki Minaj, tanto per citarne solo alcuni.

L’orecchiabile nuovissimo pezzo, è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Andrew Jackson, Emily Warren, Jamie “Sermstyle” Sanderson e Philip Kembo; gli ultimi due hanno anche lavorato sulla produzione del singolo, che verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da venerdì 20 gennaio 2017.

No Lie è accompagnato dal video ufficiale disponibile dallo scorso 10 gennaio, un bel filmato che mostra una seducente Dua Lipa, che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Sean Paul – No Lie traduzione

[Se siete in grado di migliorare la traduzione dei due versi di Sean Paul, contattateci]

[Introduzione: Dua Lipa]

Sento i tuoi occhi, addosso a me

Non essere timido, prendi il controllo su di me

Ottieni l’atmosfera che stasera si accenderà

[Verso 1: Sean Paul]++++++++++++

Dolcezza trasporti dieci tonnellate di grasso, dammene un po’

Mischiato con la cattiveria, guarda come si comporta

Modellata come una dea, ma salta fuori, non fermarti

E’ un bel pezzo di mentalista sotto il cappuccio

Un gran pezzo di attrezzatura, tesoro adoro chiacchierare con te

Guardo ogni fase del tuo dinamismo

Mi resta in testa, tesoro quando sei fuori dalla realtà

E il mio obiettivo è quello di darti questo amore

[Pre-Ritornello: Sean Paul]

Il modo in cui ti muovi è ipnotico

Vorrei esprimere la mia gratitudine per il modo in cui lo fai

Non ti mentirei o non mi prenderei gioco di te

Teletrasportami come Scottie

E’ così ipnotico, il modo in cui ti muovi

Ecco perché vorrei avvicinarmi a te

E non ti mentirei o non mi prenderei gioco di te

E’ così ipnotico

[Ritornello: Dua Lipa + Sean Paul (in corsivo)]

Niente bugie

Dolcezza non perderemo mai

Sento i tuoi occhi, mi stanno addosso

Non essere timido, prendi il controllo su di me

Ottieni l’atmosfera che stasera si accenderà

Dolcezza non perderemo mai, dolcezza non perderemo mai

Niente bugie

Ipnotizzata, colpisci ancora

Va bene, so cosa vuoi

Ottieni l’atmosfera che stasera si accenderà

Dolcezza non perderemo mai, dolcezza non perderemo mai

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Niente bugie

E’ sempre così che lo facciamo

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Stasera si accenderà

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Niente bugie

E’ sempre così che lo facciamo

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Stasera si accenderà

Niente bugie

[Verso 2: Sean Paul]

Sono così acceso (o “ubriaco”), così acceso, ragazza mia

Quindi, fammi vedere un po’ di movimento, un po’ di movimento, ragazza mia

Mi piace quando ti pieghi e lo pieghi

Ora lasciami fatti possedere, ragazza mia

Darti quello stile che ho padroneggiato

Ti prendo, dolcezza, è la mia parola

Darii questo buon amore che è preferibile

Te lo meriti, quindi non aver paura

[Pre-Ritornello: Sean Paul]

Il modo in cui ti muovi è ipnotico

Vorrei esprimere la mia gratitudine per il modo in cui lo fai

Non ti mentirei o non mi prenderei gioco di te

Teletrasportami come Scottie

E’ così ipnotico, il modo in cui ti muovi

Ecco perché vorrei avvicinarmi a te

E non ti mentirei o non mi prenderei gioco di te

E’ così ipnotico

[Ritornello: Dua Lipa + Sean Paul (in corsivo)]

Niente bugie

Dolcezza non perdo mai

Sento i tuoi occhi, mi stanno addosso

Non essere timido, prendi il controllo su di me

Ottieni l’atmosfera che stasera si accenderà

Dolcezza non perderemo mai

Niente bugie

Ipnotizzata, colpisci ancora

Va bene, so quello che vuoi

Ottieni l’atmosfera che stasera si accenderà

Dolcezza non perderemo mai

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Niente bugie

E’ sempre così che lo facciamo

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Stasera si accenderà

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Niente bugie

E’ sempre così che lo facciamo

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Stasera si accenderà

Niente bugie

[Ponte: Sean Paul + Dua Lipa]

Scuoti quel corpo, fammi vedere fallo e basta

Ragazza al cento per cento

Niente bugie

Muovi quel corpo, fammi vedere fallo e basta

Ragazza vai avanti

Niente bugie

Scuoti quel corpo, fammi vedere fallo e basta

Il più possibile

Niente bugie

Muovi quel corpo, fammi vedere fallo e basta

Ragazza sei magnifica

Niente bugie

[Ritornello: Dua Lipa + Sean Paul (in corsivo)]

Sento i tuoi occhi, mi stanno addosso

Non essere timido, prendi il controllo su di me

Ottieni l’atmosfera che stasera si accenderà

Dolcezza non perderemo mai

Niente bugie

Ipnotizzata, colpisci ancora

Va bene, so quello che vuoi

Ottieni l’atmosfera che stasera si accenderà

Dolcezza non perderemo mai

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Niente bugie

E’ sempre così che lo facciamo

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Stasera si accenderà

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Niente bugie

E’ sempre così che lo facciamo

Niente bugie

Si sente come lo facciamo

Stasera si accenderà

Niente bugie

No Lie – Sean Paul feat. Dua Lipa – Testo

[Intro: Dua Lipa]

Feel your eyes, they all over me

Don’t be shy, take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

[Verse 1: Sean Paul]

Baby girl yuh a carry ten ton a fatness, gimme some a dat

Mixed with the badness, look how she act

Shaped like a goddess, but turn up, don’t stop

It’s a good piece of mentals under the cap

Hot piece of gear, mami love all your chat

Watching every step of the pep of the what you got

Stayin’ in my brain, mama when you’re out of touch

And my aim is to give you this love

[Pre-Chorus: Sean Paul]

Hypnotic the way you move

Let me acknowledge the way you do

And I would not lie or play you

Beam me up like Scottie

It’s so hypnotic, the way you move

That’s why I wanted to get to you

And I would not lie or play you

It’s so hypnotic

[Chorus: Dua Lipa + Sean Paul (in cursive)]

No lie-i-ie

Gyal we never miss

Feel your eyes, they’re all over me

Don’t be shy, take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-i-ie

Hypnotized, pull another one

It’s alright, I know what you want

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No li-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

[Verse 2: Sean Paul]

I’m so lit, so lit, my girl

So let me see you roll it, roll it, my girl

Me love it when you bend and fold it

Now let me bone it

And let me own it, my girl

Give you pon the style that I have mastered

Hoist you up, baby girl, that’s my word

Give you that good lovin’ that is preferred

You deserve it, so don’t be scared

[Pre-Chorus: Sean Paul]

It’s hypnotic the way you move

Let me acknowledge the way you do

And I would not lie or play you

Beam me up like Scottie

It’s so hypnotic, the way you move

That’s why I wanted to get to you

And I would not lie or play you

It’s so hypnotic

[Chorus: Dua Lipa + Sean Paul (in cursive)]

No lie-i-ie

Gyal never miss

Feel your eyes, they’re all over me

Don’t be shy, take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-i-ie

Hypnotized, pull another one

It’s alright, I know what you want

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

[Bridge: Sean Paul + Dua Lipa]

Shake that body, let me see you just do it

Girl hundred percent

No lie-i-ie

Move that body, let me see you just do it

Girl go on represent

No lie-i-ie

Shake that body, let me see you just do it

To the fullest extent

No lie-i-ie

Move that body, let me see you just do it

Girl you’re magnificent

No lie-i-ie

[Chorus: Dua Lipa + Sean Paul (in cursive)]

Feel your eyes, they’re all over me

Don’t be shy, take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-i-ie

Hypnotized, pull another one

It’s alright, I know what you want

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

















