Nitro – a gennaio esce il nuovo disco “No Comment”: info e tracklist

Lo scorso 4 dicembre, il rapper Nitro ha pubblicato il singolo Buio Omega e dal video ufficiale disponibile dallo stesso giorno, si era già intuito che il terzo album in studio sarebbe stato pubblicato il 12 gennaio 2018 e che si sarebbe intitolato No Comment, in quanto nella parte finale del filmato, veniva mostrata una bomba con i numeri 12:01:18 e veniva appunto ripetuto più volte No Comment.

Da qualche ora vi è l’ufficialità: è questo il titolo del terzo disco del rapper veneto, che tramite i social network ha anche svelato la tracklist dell’edizione standard. Sembra invece che l’edizione deluxe, includerà una maglietta e nessuna traccia bonus.

A circa due anni e otto mesi di distanza dall’ultima fatica discografica Suicidol (certificato disco d’oro), è quindi in arrivo quest’interessante progetto prodotto da Ignazio Pisano e Lorenzo Spinosa (333 Mob), al cui interno sono presenti tredici tracce prodotte da Salmo, Low Kidd, Zeff, Tha Supreme, Slait e Denny The Cool.

Per quel che concerne i featuring, potremmo dire che sono pochi ma buoni: Nicola Albera, in arte Nitro, collabora con Salmo, Madman, Lazza e Dani Faiv.

Appena dopo la copertina frontale trovate i titoli delle tredici tracks che compongono quest’attesa nuova uscita discografica.

Tracklist No Comment – Nitro album (Audio CD – CD Deluxe – Download – su iTunes)

Buio Omega (Prodotta da Salmo) Traccia 02 Last Man Standing (Prodotta da Low Kidd & Slait) Ho Fatto Bene (Prodotta da Zef) Chairaggione feat. Salmo (Prodotta da Tha Supreme) V!Olence (Prodotta da Low Kidd) Ok Corral ft. Madman (Prodotta da Low Kidd) Dm (Prodotta da Low Kidd) N.V.M.L. feat. Dani Faiv (Prodotta da Low Kidd) San Junipero I (Prodotta da Low Kidd) San Junipero Ii (Prodotta da Low Kidd) Passepartout ft. Lazza (Prodotta da Low Kidd) Horror Vacui (Prodotta da Low Kidd & Denny The Cool)













