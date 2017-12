Nitro: guarda il video del nuovo singolo Buio Omega + testo

Il rapper veneto Nitro è tornato con il nuovo singolo Buio Omega, pubblicato il 4 dicembre 2017.

Terminata la fortunata seconda era discografica Suicidol, inclusa la ristampa Suicidol Post Mortem, il vicentino Nicola Albera in arte Nitro ha rilasciato il primo singolo estratto dal terzo album in studio, che dovrebbe intitolarsi “No Comment”, che vedrà la luce nel 2018.

La nuova canzone è stata prodotta dal collega Salmo, ma i due hanno già avuto modo di collaborare in “Space Invaders”, in “MOB” di Lazza e in “Dexter” di Fabri Fibra) per citarne solo alcuni.

Nella parte iniziale del brano, vi è una citazione-omaggio a Primo Brown, il rapper preferito di Nitro, scomparso nella notte di capodanno tra il 2015 e il 2016.

Buio Omega, stesso titolo di un film splatter horror del 1979 di Joe D’Amato, molto amato da rapper, è accompagnata dal video ufficiale diretto da Igor & Mark Lucas, un filmato concepito come il trailer di un film con varie sfumature, le tante citazioni tratte da “Stranger Things” ne sono un esempio.

Fermando il videoclip al minuto 2:17 viene mostrata una bomba con i numeri 12/01/2018, che dovrebbero corrispondere alla data di rilascio dell’atteso disco.

Per gustarvelo su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alle parole che compongono questo pezzo.

Nitro – Buio Omega testo (Download)

Link sponsorizzati









E’ tutto finto.

La scena dopo me è Ground Zero

Siamo la voce del ribelle come Shel Shapiro

Taci malparido, sarai già sparito

Prima che la mia lancetta si rifaccia un giro

Ti do’ un contentino e mi tolgo il respiro

Sono Bob De Nitro e tu sei sotto tiro, boom

Ahahahahaha (yeah)

D’ora in poi bang bang su un fagiano Cocco Bill

Siamo qui per farti a pezzi come Krokodil

Tu sei Nemo tra i pesci, io Moby Dick

Ti raddrizzo coi rovesci tipo Djokovic

Ogni colpo di genio ha già colto nel segno

Se dico sei a corto di ingegno, lo penso

E purtroppo lo ammetto, sei molto più fashion

Da quando ti ho messo il cappotto di legno (eh)

Nam sayin’, sparo a tutto come Quinn dello StarGate

Fresh come un update

Schivo colpi come Cassius Clay

Okay, magari tu mi fot*i però not today

Filma il mio Pulp Fiction, Nitro Wilson

People = Shit tipo Slipknot

Perché rappi in klingon chico zitto

Sembri Chicken Little sotto speedball (damn)

Vuoi parlare vabbè, ma non nominare me

Come fossi Yahweh

Hai fatto successo con il tuo show da majorette

Il tuo flow è acqua del cesso, il mio eau de toilette

Non c’è crew che ci piega, scoop che ci lega

Quindi vedi tu che ci frega

Machete new school, heavy metal

Siamo l’upside-down, il buio omega.

Questa… è l’era del fittizio

Guardati intorno

È tutto finto, è tutto finto, dammi torto

E non mi importa come o quando

Farò casino stando zitto

Piove dal basso verso l’alto

La fine è scritta dall’inizio

Ended transmission.

No comment

No comment

No comment

No comment.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi