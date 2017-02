Incubus: guarda il lyric video del nuovo singolo Nimble Bastard (traduzione del testo)

Si intitola Nimble Bastard il nuovo singolo che segna il ritorno degli Incubus, rilasciato nei negozi digitali il 17 febbraio 2017.

Si tratta del primo estratto dall’ottavo studio album della band alternative rock-metal statunitense, che dovrebbe intitolarsi “8”, attesissimo progetto che farà seguito all’ultima fatica discografica If Not Now, When? (2011).

Ecco a voi il primo assaggio dell’album di Brandon Boyd & soci, che dovrebbe essere pubblicato il prossimo aprile, un brano che a detta di Mike Einziger e Jose Pasillas, rappresenta “un energico ritorno all’ovile”.

E’ possibile ascoltarlo direttamente nel canale Youtube degli Incubus, tramite il lyric video a cui accedete cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la nuovissima canzone.

Incubus – Nimble Bastard traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Si è arrivati a questo?

Siamo assuefatti dalle erbacce (o “siamo in difficoltà”)

Lo capisco, non sono perfetto, non ho mai cercato di esserlo

Ma non rimarrò a lungo per questa terra

Se abbiamo realmente la possibilità di bruciare una sola volta

Devo viaggiare prima di vedere il traguardo

In che altro modo potrei imparare?

Voglio sapere, com’è che lo fai?

[Ritornello]

Quando cadi in piedi

Sei un agile bastardo

E non perdi un colpo

Un così agile bastardo

E tra i migliori

Un così agile bastardo

Sì, perché non ci mostri, a noi modesti esseri

Come fai a vedere le stelle da così in basso?

[Verso 2]

Posso fare una mossa e sbagliare

E poi arrivano i brividi (o “i viscidi”)

Mi vien voglia di svenire

Voglio sapere, com’è che lo fai?

Uh-Uh

Come fai a versare la vernice?

Per poi inserirla in un quadro?

[Ritornello]

Quando cadi in piedi

Sei un agile bastardo

E non perdi un colpo

Un così agile bastardo

E tra i migliori

Un così agile bastardo

Sì, perché non ci mostri, a noi modesti esseri

Come fai a vedere le stelle da così in basso?

[Break]

[Ponte]

Si è arrivati a questo?

Si è arrivati a questo?

[Ritornello]

Quando cadi in piedi

Sei un agile bastardo

E non perdi un colpo

Un così agile bastardo

E tra i migliori

Guarda fuori

Perché non ci mostri, a noi modesti esseri

Come fai a vedere le stelle da così in basso?

Sei un agile bastardo

E tra i migliori

Un così agile bastardo

E tra i migliori

Un così agile bastardo

Sì, perché non ci mostri, a noi modesti esseri

Come fai a vedere le stelle?

Nimble Bastard – Incubus – Testo

[Verse 1]

Has it come to this?

We’re stuck in the weeds

I get it, I’m not perfect, I was never trying to be

But I’m not long for this earth

If we really only ever get one chance to burn

I gotta trip before I can see the finish

How else would I learn?

I wanna know, how is it you do it?

[Chorus]

When you land on your feet

You’re a nimble bastard

And you don’t skip a beat

Such a nimble bastard

Salt of the earth

Such a nimble bastard

Yeah, won’t you show, lowly us

How do you see the stars from that far down?

[Verse 2]

I swing and I miss

And then come the creeps

It makes me want to faint

I wanna know, how is it you do it?

Uh-Uh

How do you spill the paint?

And then fit it into a frame?

[Chorus]

When you land on your feet

You’re a nimble bastard

And you don’t skip a beat

Such a nimble bastard

Salt of the earth

Such a nimble bastard

Yeah, won’t you show, lowly us

How do you see the stars from that far down?

[Break]

[Bridge]

Has it come to this?

Has it come to this?

[Chorus]

When you land on your feet

You’re a nimble bastard

And you don’t skip a beat

Such a nimble bastard

Salt of the earth

Look out

Won’t you show, lowly us

How do you see the stars from that far down?

You’re a nimble bastard

Salt of the earth

Such a nimble bastard

Salt of the earth

You’re such a nimble bastard

Yeah, won’t you show, lowly us

How do you see the stars?

















