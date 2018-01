Nicola Fasano & Alex Guesta feat. Mohombi & Pitbull nel nuovo singolo Another Round: video, testo e traduzione

I nostri deejay e producer Nicola Fasano & Alex Guesta, hanno unito le forze nel nuovo singolo Another Round, pubblicato il 5 gennaio 2018.

Il brano è disponibile nelle versioni Edit Mix ed Extended Mix, che è possibile ascoltare anche su Spotify.





Si tratta di una martellante canzone da discoteca, che in alcuni punti utilizza la base di “Sweet Dreams“, intramontabile hit del 1983.

I vocals scelti per questo ballabilissimo pezzo sono il cantautore e ballerino svedese Mohombi e il rapper e cantautore statunitense di origine cubana Pitbull.

I 4 Hit Makers della scena musicale mondiale ci propongono questa bella traccia, che segna una nuova collaborazione tra Nicola Fasano e Pitbull, a quasi 10 anni dal successo internazionale “I Know You Know Me”: 6 milioni di vendite e 144 milioni di riproduzioni del videoclip.

Se Pitbull non ha di certo bisogno di presentazioni, nel brano c’è poi Mohombi, cantante africano residente a Los Angeles, che in carriera ha collezionato diversi successi mondiali tra cui “Bad Girl in town” insieme a Pitbull e “Habibi” insieme a Shaggy Faydee e Costi, protagonisti nell’estate del 2016.

Ma i veri protagonisti-creatori della canzone sono loro: Alex Guesta – deejay percussionista il produttore di Spinnin Records, Armada Music, Revealed, divenuto l’indiscusso riferimento mondiale della nuova Tribal House – e il 42enne Nicola Fasano, che grazie al suo eccentrico talento, ha lavorato al fianco dei piu’ grandi artisti internazionali. Egli è considerato “il dj dei Principi”, in quanto è costantemente presente in tutti i VIP Party Monegaschi, dove è apprezzato dal JetSet Internazionale per l’eleganza e l’ energia dei suoi djset. Grazie a “75, Brazil Street”, Nicola Fasano è inoltre stato considerato il dj piu’ popolare dell’America Latina.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete al lyric video ufficiale che accompagna la canzone, mentre di seguito potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Nicola Fasano & Alex Guesta feat. Mohombi & Pitbull – Another Round traduzione (Download)

Si, lo sapete

Se la festa fosse una competizione

Saremmo campioni del mondo

Nicola Fasano

Alex Guesta

Questa è per tutti i miei veri irriducibili festaioli là fuori

Dove è la festa?

E’ qui la festa

Mohombi

Mr. Worldwide

Mettetela giù

Con il vostro amico Mr. Worldwide

Quindi facciamola esplodere in quell’affare

Siete pronti?

Andiamo!

Stasera voglio solo festeggiare

Stasera voglio solo divertirmi

Stasera sono un po’ eccitato

Quindi devo prenderne un po’

Stasera mi metto nei guai

Sono un mascalzone

Stasera voglio solo far festa

Quindi portatemi qualcos’altro da bere

Pata pooh

Una volta per il mio popolo in discoteca

T. wizzle

Popolo in discoteca

Pata pooh

Due volte per la gente in pista da ballo

Fai saltare in aria quella cosa

Gente in pista da ballo

Ora dell’albero per le mie ragazze sul mio paletto da streap tease

Vogliamo solo farci queste ragazze

Ragazze sul mio paletto da streap tease

Venite

Venite

E fateci impazzire come sapete fare

Andiamo nella costa di Porto Rico

Porto Rico

E poi a

Rio De Janeiro

De Janeiro

Non facciamo aspettare la musica

Venite

Venite

Ouh dai

Non fermarti dammela adesso

Dammela ora

Non fermarti dammela adesso

In alto i vostri drink

Non fermarti dammela adesso

Dammela ora

Non fermarti dammela adesso

Dove è la festa?

E’ qui la festa

Stasera voglio solo festeggiare

Stasera voglio solo divertirmi

Stasera sono un po’ eccitato

Quindi devo prenderne un po’

Stasera mi metto nei guai

Perché sono un mascalzone

Stasera voglio solo far festa

Quindi portatemi qualcos’altro da bere

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pata pooh

Andiamo tesoro

Voglio solo cavalcarti e darci dentro

Darci dentro

Popolo della discoteca

E portarti in camera come

Darci dentro, darci dentro boom boom

Darci dentro, boom darci dentro e ciao ciao

E gustare il tuo frutto esplosivo

Tremenda gattina alla papaya

Come dice el cata

Andiamo muyaya

Rodeo

Andiamo nella costa di Porto Rico

Porto Rico

E poi a

Rio De Janeiro

De Janeiro

Non facciamo aspettare la musica

Venite

Venite

Ouh dai

Non fermarti dammela adesso

Dammela ora

Non fermarti dammela adesso

In alto i vostri drink

Non fermarti dammela adesso

Dammela ora

Non fermarti dammela adesso

Dove è la festa?

E’ qui la festa

Stasera voglio solo festeggiare

Stasera voglio solo divertirmi

Stasera sono un po’ eccitato

Quindi devo prenderne un po’

Stasera mi metto nei guai

Perché sono un mascalzone

Stasera voglio solo far festa

Quindi portatemi qualcos’altro da bere

Andiamo

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pata pooh

Mr. Worldwide

Mohombi

Nicola Fasano

Alex Guesta

Another Round testo

Yeah, you know

If Party a competition

We’d be world champion

Nicola Fasano

Alex Guesta

This one goes out to all my true hardcore party people out there

Where is the party?

Here is the party

Mohombi

Mr. Worldwide

Put in down

With Mr World Wizzle

So blast in that thing yo

Are you ready?

Let’s go!

Tonight I just want to party

Tonight I just want some fun

Tonight I’m a little horny

So I gotta get me some

Tonight Imma get in trouble

I am son of a gun

Tonight I just want to party

So get me another round

Pata pooh

A one time for my people in the disco

T. wizzle

People in the disco

Pata pooh

Two time for people on the dancefloor

Blast it that thing yo

People on the dancefloor

Tree time for my ladies on my strip pole

We just wanna make this girls

Ladies on my strip pole

Come on over

Come on over

Y dale loquita que tu puedes

Let’s go to the coast of Puerto Rico

Puerto Rico

Turn up in

Rio De Janeiro

De Janeiro

Don’t keep the music esperando, esperando

Come on over

Come on over

Ouh dale

Don’t stop give it to me now

Give it to me now

Don’t stop give it to me now

Put your drinks up

Don’t stop give it to me now

Give it to me now

Don’t stop give it to me

Where is the party?

Here is the party

Tonight I just want to party

Tonight I just want some fun

Tonight I’m a little horny

So I gotta get me some

Tonight Imma get in trouble

‘Cause I am son of a gun

Tonight I just want to party

So get me another round

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pata pooh

Dale mami

I just wanna ride you and giddy giddy up

Giddy giddy up

People in the disco

And take it to the room like

Giddy giddy boom boom

Giddy boom giddy bye bye

And taste tu fruta de bomba

Tremendo gatito papaya

Como dice el cata

Dale muyaya

Rodeo

Let’s go to the coast of Puerto Rico

Puerto Rico

Turn up in

Rio De Janeiro

De Janeiro

Don’t keep the music esperando, esperando

Come on over

Come on over

Ouh dale

Don’t stop give it to me now

Give it to me now

Don’t stop give it to me now

Put your drinks up

Don’t stop give it to me now

Give it to me now

Don’t stop give it to me

Where is the party?

Here is the party

Tonight I just want to party

Tonight I just want some fun

Tonight I’m a little horny

So I gotta get me some

Tonight Imma get in trouble

‘Cause I am son of a gun

Tonight I just want to party

So get me another round

Let’s go

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pooh

Pata pata pooh

Mr. Worldwide

Mohombi

Nicola Fasano

Alex Guesta

















