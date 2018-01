Nico Santos: guarda il video di Rooftop + testo, traduzione e remix

Nico Santos è un emergente e giovanissimo cantautore ispanico-tedesco classe 1993 e Rooftop è il suo singolo di successo, rilasciato il 29 settembre 2017.

Dal successivo 15 dicembre, il brano è anche disponibile nella versione acustica che farà parte della colonna sonora di Hot Dog, film diretto da Torsten Kuenstler. La canzone è anche rientrata nella colonna sonora della serie tv tedesca Vorstadtweiber, soundtrack pubblicata lo scorso 12 gennaio. Ascoltala su Spotify. Infine dal 26 gennaio, il singolo è anche disponibile nella versione Hugel Remix.









Hit europea già singolo d’Oro in Austria e in Germania, questa Rooftop verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire dal prossimo 2 febbraio.

Grazie al suo riff ed irresistibile ritmo, il singolo, suonato di fronte a 1 milione di persone durante la notte di Capodanno berlinese, sta lentamente conquistando il Vecchio Continente.

Questi i numeri: oltre 15 milioni di streams su Spotify e oltre 10 milioni di visualizzazione del video ufficiale diretto da Marvin Ströter.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Nico Santos – Rooftop traduzione (Download – Versione Acustica – Hugel Remix)

[Strofa 1]

Ho le tue impronte sulla pelle

Da quel giorno in cui mi hai fatto entrare

Sento le tue vibrazioni, che girano intorno

Mi hai ferito profondamente, ferito profondamente

Chi ha bisono dell’amore zoppicante (o “pendente da un lato, vale a dire unilaterale”)

Siamo in caduta libera nelle luci della giungla?

Hai tutto, mi hai messo in standby

Mi hai ferito profondamente, ferito profondamente

[Pre-Ritornello]

Perché pensavo che la fiducia fosse andata

Non l’ho vista fare progressi

Mi hai fatto ricredere

Mi hai fatto ricredere

[Ritornello]

E ora lo

Lo grido ai quattro venti (o “dal tetto”), piccola

Dimmi, verrai a salvarmi?

Lo grido dal tetto, piccola

Vieni a prendermi, vieni a prendermi

Sei solo un’amante o la mia anima gemella?

Rispondi perché ho bisogno di sapere

Lo grido dal tetto, piccola

Vieni a prendermi, vieni a prendermi

[Strofa 2]

Quindi il mio cuore era così stanco e insensibile

E’ così ammalato, troppe cose sono andate storte

Avevi quell’incontro e la lasciato che venisse colpito

Mi hai ferito profondamente, ferito profondamente

Hai preso le tue freccette per colpire il mio bersaglio

Osservando la speranza fare gli straordinari

Mi hai tenuto sulle spine tutta la notte

Mi hai ferito profondamente, ferito profondamente

[Pre-Ritornello]

Hey, pensavo che la fiducia fosse andata

Non l’ho vista fare progressi

Mi hai fatto ricredere

Mi hai fatto ricredere, oh

[Ritornello]

E ora lo

Lo grido ai quattro venti, piccola

Dimmi, verrai a salvarmi?

Lo grido dal tetto, piccola

Vieni a prendermi, vieni a prendermi

Sei solo un’amante o la mia anima gemella?

Rispondi perché ho bisogno di sapere

Lo grido dal tetto, piccola

Vieni a prendermi, vieni a prendermi

[Ponte]

Tirami su quando mi sento giù

Vienimi a prendere e accompagnami a casa

Tutti i miei sensi devono solo sapere

Perché il tuo cuore sembra come l’oro

Quindi tirami su quando mi sento giù

Vienimi a prendere e accompagnami a casa

Tutti i miei sensi devono solo sapere

Perché il tuo cuore sembra come l’oro

[Ritornello]

E ora lo

Lo grido ai quattro venti, piccola

Dimmi, verrai a salvarmi?

Lo grido dal tetto, piccola

Vieni a prendermi, vieni a prendermi

Sei solo un’amante o la mia anima gemella?

Rispondi perché ho bisogno di sapere

Lo grido dal tetto, piccola

Vieni a prendermi, vieni a prendermi

[Conclusione]

Tirami su quando mi sento giù

Vienimi a prendere e accompagnami a casa

Tutti i miei sensi devono solo sapere

Perché il tuo cuore sembra come l’oro

Sembra d’oro

Rooftop testo – Nico Santos [Lyric video]

[Verse 1]

I got your fingerprints on my skin

Ever since that day you’ve let me in

I feel your vibes, they are circlin’

You cut so deep, cut so deep

Who needs love leaning to one side

We’re free fallin’ in the jungle lights?

You have it all, got me on standby

You cut so deep, cut so deep

[Pre-Chorus]

‘Cause I thought that the trust had gone

Didn’t see this comin’ along

You made me a believer

You made me a believer

[Chorus]

And now I’m

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Tell me, will you come and save me?

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Come pick me up, come pick me up

Are you just a lover or my twin soul?

Fire the shots and I need to know

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Come pick me up, come pick me up

[Verse 2]

So my heart was so tired and numb

It got so sick, too much went wrong

You had that match and you let it strike

You cut so deep, cut so deep

Got your darts hitting my bull’s-eye

Watching hope doing overtime

Keep me hanging all through the night

You cut so deep, cut so deep

[Pre-Chorus]

Hey, I thought that the trust had gone

Didn’t see this comin’ along

You made me a believer

You made me a believer, oh

[Chorus]

And now I’m

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Tell me, will you come and save me?

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Come pick me up, come pick me up

Are you just a lover or my twin soul?

Fire the shots and I need to know

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Come pick me up, come pick me up

[Bridge]

Pick me up when I’m feeling low

Pick me up and show me home

All my senses just need to know

Why your heart feels like gold

So pick me up when I’m feeling low

Pick me up and show me home

All my senses just need to know

Why your heart feels like gold

[Chorus]

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Tell me, will you come and save me?

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Come pick me up, come pick me up

Are you just a lover or my twin soul?

Fire the shots and I need to know

I’m shoutin’ from the rooftop, baby

Come pick me up, come pick me up

[Outro]

Pick me up when I’m feeling low

Pick me up and show me home

All my senses just need to know

Why your heart feels like gold

Feels like gold













