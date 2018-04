Nico Desideri feat. I Desideri – A Voce Do Core: video ufficiale e testo dell’inno a Napoli

Giuliano e Salvatore Iadicicco, in arte I Desideri, insieme al padre Nicola Iadicicco, in arte Nico Desideri, fino a non tantissimo tempo fa si facevano chiamare Nico e i suoi Desideri, i cui brani caratterizzati da sonorità pop, rap e dance, coinvolgevano tantissimi giovani campani ma non solo.

Insieme sfornarono una hit sull’altra come “Made In Napoli” feat. Clementino (ad oggi oltre 24 milioni di views del videoclip) ed altri bei pezzi, che hanno anche fatto parte delle colonne sonore di film e serie televisive come Gomorra.

Dopo aver firmato per un’importante etichetta, nel 2017 Giuliano e Salvatore tentarono la carriera solista rilasciando l’album d’esordio #Uagliò, che tuttavia non fece faville.

Adesso padre e figli sono tornati con la nuova bellissima canzone battezzata A Voce Do Core, un inno a Napoli, la loro città, che tuttavia almeno per il momento, è passato abbastanza inosservato.

Se il brano è molto carino, la stessa cosa si può dire per il video ufficiale diretto da Luciano Filangieri, un colorato filmato a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate il testo che lo compone.

Testo A Voce Do Core – Nico Desideri feat. I Desideri

Sient o mar c vo

Sient o mar c vooo

Parl senza parol

Chest è a voc ro cor.

Desideri! Ah.

Veg a gent che tratt e cammin

Rind o traffic e tutt e matin

Chesta vita va annanz accussì

E nisciun ca nun vo capì

Seh!

Simm nat,crisciu m’barat

Cu sta vit ca nient cia rat

Pur l’aria ca sadda pavà

E a speranz nun mor

Oh yeah!





Questa è la voce di Napoli

Mille pagine, storie di vicoli

Tradizioni che rimangono così

Non ci fermano tutti gli ostacoli

Siamo quelli che non hanno limiti

Gente vera che da secoli è così.

Let’s go!

Sient o mar c vo

Sient o mar c vooo

Parl senza parol

Chest è a voc do cor

Sient o mar c vo

Sient o mar c vooo

Fierm o vient che man

Mentr ven rimaaan

Oh yeah! tu sient o mar c vo

Oh yeah! tu sient o mar c vo

S fa nott e saddorm stu sol

Mentre a lun sabbracc co mar

Ma riman c ven a scetá

Nun tarrenr ancoor

Yeah! DESIDERII

tu sient o mar c vo

Sient a voc re vic

E nun m ricr no

Sient chell c dic

Resta con me ancora un po’

Così tutto è speciale

Nu calor insiem l’addor ru mar

Prendi la mia mano

Andiamo via da qui

E ti mostro la mia bella vita a Napoli

Ti regalerò il mio solo amore credimi

Che vivremo solo di momenti magici

Sient o mar c vo

Sient o mar c vooo

Parl senza parol

Chest è a voc do cor

Sient o mar c vo

Sient o mar c vo

Firm o vienr che man

Mentr ven rimaaaan

Oh yeah! tu sient o mar c vo

Oh yeah! tu sient o mar c vo

Quann fia ammor

Mittic o cor

Fa ben a lat

Nun è pccat

Si si felic nisciun c crer aoo

Sient o mar c vo

Sient o mar c vooo

Firm o vient che man

Mentre ven rimaaaan

S. D.

Non voglio andare via

Napoli vita mia

Chiudi gli occhi per guardare la magia

Non voglio andare via, ora lasciami fare

Lasciami che dia la voglia di restare

Non voglio andare via

Napoli vita mia

Vieni con me che ti mostro la magia

Non voglio andare via

Commetti di restare

Baciami col sole, baciami col mare

Sient o mar c vo

Sient o mar c vooo

Fierm o viet che man

Mentr ven rimaaan.