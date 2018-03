Nicky Jam & J. Balvin – X (EQUIS): guarda il video (con testo e traduzione)

In data odierna è uscito X (EQUIS), il nuovo singolo di Nicky Jam e J. Balvin, scritto dagli interpreti e prodotto ancora una volta da Sky Rompiendo El Bajo.

La nuova canzone di due dei maggiori esponenti del reggaeton, è molto carina ed ha indubbiamente le carte in regola per fare bene anche nella penisola.

Il portoricano Nick Rivera Caminero, in arte Nicky Jam, e il collega colombiano José Álvaro Osorio Balvin, artisticamente conosciuto come J. Balvin, hanno unito le forze in questo scoppiettante pezzo, la cui tematica è più o meno sempre la solita: fare la corte a una donzella e portarla a letto.

Il colorato video ufficiale è stato diretto da Jessy Terrero ed è incentrato sul ballo. Oltre ai due artisti, nel filmato vediamo alcune seducenti ballerine.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate i testi che compongono questo nuovissimo pezzo

[Introduzione: Nicky Jam]

Quel giorno ti ho vista e ho sentito la tua energia

Da allora voglio che tu sia vicina a me

So che non sai nulla di me (di me)

E non posso mentirti

Quello che si dice per strada sul mio conto[Ritornello: Nicky Jam, J Balvin]

E non lo negherò

Sia chiaro, hey (hey, hey)

Non lo negherò (jaja, non posso negarlo)

Che sia chiaro, hey (jaja, tutto chiaro, tutto chiaro)

[Strofa 1: J Balvin, Nicky Jam]

Lascia che ti metta le mani addosso, piccola

Baci sul collo per placare la sete

La mia mano sul tuo fianco per iniziare

Non scenderemo più giù, tesoro (no)

Ba-ba-ba-ba-balla

Plakata, plakata

Come lo muove, senza sosta, senza fermarsi

Il desiderio di divorarti, ora è più forte

Voglio averti

[Ritornello: Nicky Jam, J Balvin]

E non lo negherò

Sia chiaro, ehi

Non lo negherò

Sia chiaro, ehi

[Strofa 2: Nicky Jam]

Quello che ho visto su di te tesoro, non è normale (normale)

Ma non preoccuparti, perché sono anormale (normale)

So che non devo piacere alle tua amiche, huh

Ma, hey, diglielo, pezzo dopo pezzo

Da quando facciamo sesso e ti ho tolto lo stress

Rifacciamolo

[Ritornello: Nicky Jam]

E non lo negherò (lo negherò, lo negherò)

Sia chiaro, hey (hey, hey)

Non lo negherò (negherò, negherò)

Sia chiaro, hey (hey, hey)

[Ponte: Nicky Jam, J Balvin]

No!

Ba-ba-ba-ba-balla

Plakata, plakata

Come lo muove, senza sosta, senza fermarsi

Il desiderio di divorarti, ora è più forte

Voglio averti

E non lo negherò (ah, ah)

[Conclusione]