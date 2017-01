Nicky Jam – Fénix è l’album 2017: titoli delle canzoni e audio

A dieci anni di distanza dall’ultima fatica discografica The Black Carpet, è arrivato l’attesissimo nuovo album di Nicky Jam battezzato Fénix, disponibile negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito, da venerdì 20 gennaio 2017 via Sony Music Latin.

Il multiplatino pioniere della musica latin urban, che negli scorsi mesi ha sfornato hit del calibro di El Perdón (con il re del pop latino Enrique Iglesias) e Travesuras, in questo nuovissimo progetto, il cui CD non so se e quando sarà disponibile, ci propone una scaletta di nuove interessantissime canzoni e singoli già conosciuti in quanto pubblicati precedentemente.

Il cantautore statunitense classe 1981, cresciuto tra Porto Rico e la Colombia, propone anche svariati featuring con artisti del calibro di Daddy Yankee, Kid Ink, Plan B, Sean Paul, Wisin e J Balvin ed altri artisti meno conosciuti dalle nostre parti, ma non per questo meno bravi e degni di interesse di quelli citati.

Dopo essersi accaparrato tre Latin American Grammy, 7 Latin Billboard Awards ed un Latin Grammy, Jam ci riprova con questo progetto, che invito gli amanti del genere ad ascoltare e scaricare nel proprio pc, in quanto quando si parla di questo straordinario artista, ne vale sempre la pena.

Tracklist Fénix – Nicky Jam album

El Ganador Estrella Por el Momento (feat. Plan B) Amor Prohibido (feat. Sean Paul & Konshens) El Amante Superhéroe (feat. J Balvin) Si Tú La Ves (feat. Wisin) No Te Puedo Olvidar Nadie Como Tú (feat. El Alfa) No Te Vayas Mi Maldición (feat. Cosculluela) Tu Hombre (feat. Daddy Yankee) Mi Fantasía (feat. Messiah) Tu Cuerpo Me Ama (feat. MineK) Mil Lágrimas Despacio (feat. Arcángel) Cuando Quieras (feat. Valentino) Me Enamoras I Can’t Forget You Without You El Perdón (con Enrique Iglesias) Hasta el Amanecer Hasta el Amanecer (The remix) [feat. Daddy Yankee] With You Tonight (Hasta El Amanecer) El Perdón (Forgiveness) [con Enrique Iglesias] With You Tonight (Hasta El Amanecer) (Remix) [feat. Kid Ink]

Streaming audio: è sufficiente andare nel canale Youtube di Nicky Jam per ascoltare le 26 canzoni incluse nel disco; l’audio è accessibile anche nelle principali piattaforme streaming come Deezer e Spotify.













