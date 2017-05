Nicky Jam – Despacio feat. Arcangel: guarda il video (con traduzione del testo)

Despacio è una canzone di Nicky Jam feat. Arcangel tratta dal settimo album in studio Fénix, pubblicato lo scorso 20 gennaio.

Il brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Rafael Pina, Arcángel, Juan Diego Medina Vélez e Los Evo Jedis; quest’ultimo l’ha anche prodotto.





In Despacio, titolo quasi identico al tormentone di Luis Fonsi, Despacito, il cantante statunitense di origini portoricane cerca di sedurre e portare a letto una ragazza, quindi il testo è piuttosto esplicito e preferisco non approfondire, cosa che se volete potete fare voi leggendo la traduzione che trovate appena dopo l’immagine.

Cliccando su di essa, accedete invece al video ufficiale diretto dalla compagnia 36 Grados, che vede protagonista una seducente ragazza che effettua alcuni esercizi in palestra.

Nicky Jam – Despacio traduzione (Download)

Qui non sono riluttante

Voglio farti rizzare i tuoi capelli lisci

E farti sudare più che in palestra

Scorre con passione

Sento i tuoi gemiti e soddisfo i miei bisogni

Il tuo corpo è qui, ma la tua mente è nello spazio

Ti tolgo i pantaloni

Stasera, facciamo cose zozze

Se vuoi che te lo dia, tesoro vieni

Tutto quello che mi chiedi vieni a prendertelo

O voglia di metterti un (ponelón?)

Chi sono io?

Non mi chiedi chi sono?

Nicky Jam, N.I.C.K

Tu sai che a letto sono esagerato, esagerato, un bastardo

Voglio sfruttare questa notte, tesoro non spogliarti

Sono il tipo che con due parole ti spoglia

Se lo vogliamo entrambi, nessuno può evitarlo

E’ il nostro momento

Facciamolo lentamente, hey

Voglio mangiarti fino a domattina

Facciamolo lentamente, hey

Tutta la notte sarai catturata da me

Facciamolo lentamente, hey

Voglio mangiarti fino a domattina

Facciamolo lentamente, hey

Tutta la notte sarai catturata da me

[Arcángel]

Hey

Facciamolo lentamente

Più lentamente della parola

Lasciati andare, fatti bella e macabra

Abbaia, Lassie, abbaia e guardami negli occhi

Mentre il mio trapano ti deforma

So che ti piace in modo aperto

Faccio un trucco di magia, Abracadabra

Ti farò bagnare come non mai

Ho per te un paio di trucchi al giorno, quindi prendi appunti

E lentamente bacerò la tua bocca

Accarezzando tutto il tuo corpo

Lentamente ti farò impazzire

Fino a quando non si sentirà un macello

Facciamolo lentamente, hey

Voglio mangiarti fino a domattina

Facciamolo lentamente, hey

Tutta la notte sarai catturata da me

Facciamolo lentamente, hey

Voglio mangiarti fino a domattina

Facciamolo lentamente, hey

Tutta la notte sarai catturata da me

[Arcángel]

Mi hanno detto che vorresti azione (o “che ti piacciono i tipi intraprendenti”) uh oh, uh oh

E che ti piace ballare reggaeton

Oh, facciamolo lentamente, lentamente, stando al passo

[Nicky Jam & (Arcángel)]

Facciamolo

Fatti, fatti, fatti bella e macabra

Ti tolgo i pantaloni

Abracadabra

Ti chiedi, ti chiedi chi sono io?

Nicky Jam, N.I.C.K sai che a letto sono esagerato, esagerato, un bastardo

Ah ah Austin, La Marash

Arcangel, pa

L’industria Inc

Romy Urban

Nicky Jam, N.I.C.K

Capisce

saga WhiteBlack

Digli, Luian

Nicky Jam, N.I.C.K

Sai che a letto sono esagerato, esagerato, un bastardo

Despacio – Nicky Jam – Testo

Aquí no me pongo reacio

Quiero agarrarte por tu pelo lacio

Y ponerte a sudar más que en el gimnasio

Fluyendo con la pasión

Escucho tus gemidos y me sacio

Tu cuerpo esta aquí pero tu mente en el espacio

Te quito el pantalón

Esta noche, sí montamos el escándalo

Si tú quieres que te de, mami mándalo

Todo lo que tu me pidas ven y tómalo

Tengo ganas de meterte un ponelón

¿Qué quién soy yo?

¿Tú me preguntas que quien soy yo?

Nicky Jam, N.I.C.K

Tú sabes que le meto demasiado, demasiado, cabrón

Quiero aprovechar la noche, mami no te quites

Soy el tipo que con dos palabras te desviste

Si tú quieres y y quiero, ya no hay quien lo evite

El momento es pa’ los dos

Vamos a hacerlo despacio, hey

Quiero comerte hasta la madrugá

Vamos a hacerlo despacio, hey

Toda la noche te tengo capturá

Vamos a hacerlo despacio, hey

Quiero comerte hasta la madrugá

Vamos a hacerlo despacio, hey

Toda la noche te tengo capturá

[Arcángel]

Hey yo

Vamos a hacerlo despacio

Más lento que la palabra

Suéltate, ponte bonita y macabra

Ladra, Lassie, ladra y mírame a los ojos

Mientras mi taladro te descuadra

Yo sé que a ti te gusta que el camino abra

Yo hago un truco de magia, abracadabra

Voy a hacer que te mojes como nunca

Tengo un par de trucos cada día, así que apunta

Y poco a poco voy a besar tu boca

Acariciando tu cuerpo entero

Lentamente volviéndote loca

Hasta que se sienta un matadero

Vamos a hacerlo despacio, hey

Quiero comerte hasta la madrugá

Vamos a hacerlo despacio, hey

Toda la noche te tengo capturá

Vamos a hacerlo despacio, hey

Quiero comerte hasta la madrugá

Vamos a hacerlo despacio, hey

Toda la noche te tengo capturá

[Arcángel]

Me dijeron que tú quieres acción uh oh, uh oh

Y que te encanta bailar reggaeton

Ay, vamos a hacerlo despacio, lento, al paso

[Nicky Jam & (Arcángel)]

Vamos a hacerlo des

Ponte, ponte, ponte bonita y macabra

Te quieto el pantalón

Abracadabra

Tú preguntas que, tú preguntas que quien soy yo?

Nicky Jam, N.I.C.K tú sabes que le meto demasiao, demasiao cabrón

Ah ah Austin, La Marash

Arcangel, pa

La Industria Inc

Romy Urban

Nicky Jam, N.I.C.K

Capisce

Saga WhiteBlack

Díselo, Luian

Nicky Jam, N.I.C.K

Tú sabes que le meto demasiao, demasiao cabrón

















