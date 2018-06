Nicki Minaj – Bed feat. Ariana Grande: audio, testo, traduzione e teaser del video

Dal 14 giugno 2018 è disponibile il nuovo brano della rapper Nicki Minaj feat. Ariana Grande, che si intitola Bed, secondo singolo estratto dal quarto album in studio Queen, che vedrà la luce il prossimo 10 agosto.

Dopo “Chun-Li”, è arrivato il momento di questa nuova ed esplicita canzone prodotta da Supa Dups, Beats Bailey, Messy e Ben Billions, impreziosita dalla collaborazione con la popstar e amica di lunga data Ariana Grande: loro sono una coppia ormai collaudata e la scelta è azzeccatissima visto che con questo pezzo, la rapper ha esordito in vetta su iTunes USA. A titolo informativo, questa collaborazione ha anticipato il bis sulle note di The Light Is Coming, nuovo singolo della Grande pubblicato proprio in data odierna come secondo estratto dal quarto album in studio Sweetener.

Poche ore fa la Minaj ha reso disponibile il teaser del video ufficiale, che contrariamente al titolo (letto), vede le due artiste divertirsi in piscina.

Per ascoltare il brano cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere i testi.

Bed testo e traduzione – Nicki Minaj ft. Ariana Grande (Download)

[Scritto da: Nicki Minaj, SupaDubs, Mescon David Asher, Ben Billions, Brett “Beats” Bailey & LunchMoney Lewis]

[Intro: Ariana Grande]

Got a bed wit’ your name on it

Wit’ your name on it

Got a kiss wit’ your name on it

Wit’ your name on it

[Introduzione: Ariana Grande]

Ho un letto con il tuo nome

Con il tuo nome

Ho un bacio con il tuo nome

Con il tuo nome

[Verse 1: Nicki Minaj]

Thousand dollar sheets

Waitin’ for you on some thousand dollar sheets

I got Carter III on repeat*

Back shots to the beat of (‘A Milli’) on you*

Got me acting like you got a milli on you*

You say I’m the GOAT, yeah, the billy on you*

I could make all your dreams come true

Wanna fall through, then you better come through

[Strofa 1: Nicki Minaj]

Lenzuola da mille dollari

Ti aspetto sulle lenzuola da qualche migliaio di dollari

Ho ripreso Carter III*

Sesso con te al ritmo di (‘A Milli’)*

Mi fai comportare come se avessi un milione su di te*

Tu dici che sono la CAPRA, sì, il caprone su di te*

Potrei fare in modo che tutti i tuoi sogni si avverino

Voglio lasciarmi andare, allora faresti meglio ad entrare

[Refrain: Ariana Grande]

Don’t make me wait until the morning

[Refrain: Ariana Grande]

Non farmi aspettare fino a domani

[Chorus: Ariana Grande]

Got a bed wit’ your name on it

Wit’ your name on it

Got a kiss wit’ your name on it

Wit’ your name on it

Love me good, love me down

Don’t turn me down

Got a bed wit’ your name on it

Wit’ your name on it

[Ritornello: Ariana Grande]

Ho un letto con il tuo nome

Con il tuo nome

Ho un bacio con il tuo nome

Con il tuo nome

Amami tanto, amami

Non rifiutarmi

Ho un letto con il tuo nome

Con il tuo nome





[Verse 2: Nicki Minaj]

Strawberry lingerie**

Waitin’ for you, strawberries, lingerie

You told me you on the way

Messed around, messed around, put it down on you

I’ma do everything I said I’m gon’ do

Pretty little body, it look better on you

Might have to blow it like a feather on you

Waterfalls, ooh, yeah, you better come through

[Strofa 2: Nicki Minaj]

Lingerie alla fragola**

Ti aspetto, fragola, lingerie

Mi hai detto che stavi arrivando

Stupidaggini, stupidaggini, mettitela

Farò tutto quello che ho detto

Bel corpicino, a te sta meglio

Potrei soffiartela via come se fosse una piuma

Cascate, ooh, sì, faresti meglio ad entrare

[Refrain: Ariana Grande]

Don’t make me wait until the morning

[Refrain: Ariana Grande]

Non farmi aspettare fino a domani

[Chorus: Ariana Grande]

Got a bed wit’ your name on it

Wit’ your name on it

Got a kiss wit’ your name on it

Wit’ your name on it

Love me good, love me down

Don’t turn me down

Got a bed wit’ your name on it (Oh, yeah)

Wit’ your name on it (On it)

[Ritornello: Ariana Grande]

Ho un letto con il tuo nome

Con il tuo nome

Ho un bacio con il tuo nome

Con il tuo nome

Amami tanto, amami

Non rifiutarmi

Ho un letto con il tuo nome (Oh, sì)

Con il tuo nome (sopra)





[Interlude: Nicki Minaj and (Ariana Grande)]

O-on, on it (On it)

O-on, on it

O-on, on it

O-on, on it (but I put your name… on it)

[Interludio: Nicki Minaj e (Ariana Grande)]

O-on, sopra (sopra)

O-on, sopra

O-on, sopra

O-on, su di esso (ma ho messo il tuo nome … sopra)

[Verse 3: Nicki Minaj]

Yo! He in my startin’ five, he get the city live

These niggas scared, they doing fifty in a fifty-five

I’m tryna clap them like somebody told ‘em, “Gimme five!”***

I’ma be a half an hour, but I told ‘em, “Gimme five”***

I’m tryna dance on ‘em, blow my advance on ‘em

I like ‘em better when he got some sweatpants on ‘em

I like his hang time, he said his head right

I said go all the way down and then head right

I watch him fuck it up, look at him luckin’ up

I said you need some thick skin, baby, suck it up

He go insane on it, I put my fame on it

Coulda put ZAYN on it, but I put your name on it

[Strofa 3: Nicki Minaj]

Yo! Lui è la mia prima scelta, lui fa caricare la gente

Questi negri hanno paura, fanno cinquanta su cinquantacinque

Sto provando a colpirli come se qualcuno gli dicesse “Dammi il cinque!”***

Ci metterò mezz’ora, ma gli ho detto, “Dammi cinque minuti”***

Sto cercando di ballarci sopra, di far saltare il mio anticipo

Mi piace di più quando indossa i pantaloni della tuta

Mi piace il suo modo di fare sesso, ha detto che la sua testa è nel posto giusto

Ho detto di andare fino in fondo e poi mettere la lingua nel posto giusto

Lo guardo fo**ere, lo guardo bene

Ho detto che hai bisogno di una pelle spessa, baby, succhiala

Impazzisce per questo, ci ho messo la mia fama

Potrei metterci ZAYN, ma ci ho messo il tuo nome

[Chorus: Ariana Grande]

I got a bed wit’ your name on it

Wit’ your name on it

Got a kiss wit’ your name on it

Wit’ your name on it, yeah

Love me good, love me down

Don’t turn me down (Turn it down, baby)

Got a bed wit’ your name on it (Your name…)

Wit’ your name on it

[Ritornello: Ariana Grande]

Ho un letto con il tuo nome

Con il tuo nome

Ho un bacio con il tuo nome

Con il tuo nome, sì

Amami tanto, amami

Non rifiutarmi (rifiutare, tesoro)

Ho un letto con il tuo nome (il tuo nome …)

Con il tuo nome

Significato di alcune parti

* citazione all’acclamato album del collega Lil Wayne, Tha Carter III e “A Milli” è il secondo singolo estratto da quel disco. “back shot” è il gergo per il sesso anale. Se un milione è sull’altra persona, significa che indossano qualcosa di lussuoso. “a milli on you” è anche un riferimento a “Rich Sex”, collaborazione di Nicki e Wayne, in cui il valore sessuale è determinato esclusivamente dal valore economico dell’altro. GOAT è anche l’acronimo di Greatest Of All Time (più frande di sempre). Nicki Minaj è infatti conosciuta come la “Regina del Rap”.

** Strawberry lingerie è la lingerie rossa, solitamente considerata la più sexy.

*** “gimme five” significa “dare il 5, batti cinque” e qui la Minaj sta dicendo che il suo schiaffo è molto più violento di un amichevole “batti cinque”, ma “gimme five” significa anche “dammi 5 minuti” o comunque “aspetta un po’”.