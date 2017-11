Nickelback – After The Rain: video e traduzione del testo

After The Rain è un bel brano dei Nickelback tratto dal nono album in studio Feed the Machine, pubblicato lo scorso 16 giugno.

Le difficoltà che incontriamo nella vita non sono affatto ostacoli, ma semi che se piantati correttamente, daranno i loro frutti. Tutti noi possiamo imparare, crescere e trarre vantaggio dall’essere le versioni migliori di noi stessi. E questo è il messaggio che ho voluto affrontare in After the Rain.



Queste le parole del frontman Chad Kroeger riguardo questa significativa canzone, scritta da lui con la collaborazione di Ali Tamposi e prodotta dal gruppo insieme a Chris Baseford.

Il brano è ricco di buoni ed utili consigli e invita l’ascoltatore a fare le scelte giuste ed evitare quelle sbagliate.

After The Rain – Nickelback – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Tutta la tua vita, frenetica sempre a correre

Fai con calma, piuttosto che di fretta

Non è mai troppo tardi per scrivere il meglio della tua storia

Ricorda di fare un bel respiro altrimenti te ne pentirai

La vita non è un corsa, è una compagna

Va affrontata sempre senza alcuna regola

Il biglietto per la vita come mia madre una volta mi disse

Continua ad essere orgoglioso e rimarrai solo (sarai solo)

[Ritornello]

Tutti dicono che la vita richiede pazienza

Ma nessuno vuole aspettare

Tutti dicono che abbiamo bisogno di salvezza

Ma nessuno vuole essere salvato

La luce del tunnel è solo un altro treno impazzito

Il cielo azzurro che aspettiamo

Dovrà arrivare dopo la pioggia

[Strofa 2]

Passi i tuoi giorni felicemente e riconoscente

Evita di desiderare e sprecare

Tutte le cose belle arriveranno pian pianino

Invidia e avidità porteranno solo insoddisfazione

Scegli i tuoi amici, spensierati e gentili

Scegli le tue parole, attentamente e saggiamente

Sii sempre pronto a tendere una nuovecanzoni.com confortevole spalla

Uno di loro sarà lì a condividere il giorno in cui sarai più vecchio (il giorno in cui sarai più vecchio)

[Ritornello]

Tutti dicono che la vita richiede pazienza

Ma nessuno vuole aspettare

Tutti dicono che abbiamo bisogno di salvezza

Ma nessuno vuole essere salvato

La luce del tunnel è solo un altro treno impazzito

Il cielo azzurro che aspettiamo

Dovrà arrivare dopo la pioggia

[Ponte]

Tutti gli errori commessi

Peseranno sempre sulla coscienza

Ogni rimpianto è un debito con cui vivi

Non dimenticare mai di ricordare che esiste il perdono

[Ritornello]

Tutti dicono che la vita richiede pazienza

Ma nessuno vuole aspettare

Tutti dicono che abbiamo bisogno di salvezza

Ma nessuno vuole essere salvato

La luce del tunnel è solo un altro treno impazzito

Il cielo azzurro che aspettiamo

Dovrà arrivare dopo la pioggia

[Conclusione]

Dovrà arrivare dopo la pioggia

Dovrà arrivare dopo la pioggia

Dovrà arrivare dopo la pioggia

Pioggia, sì

Pioggia

Dovrà arrivare dopo la pioggia

Nickelback – After The Rain testo

[Verse 1]

All your life, scramble and scurry

Take your time, rather than hurry

Never too late to write the best of your story

Remember to breathe or else you’re gonna be sorry

Life’s no race, it’s a companion

Always face with reckless abandon

The ticket to life as my mother once told me

Stick with your pride and you’re gonna be lonely (gonna be lonely)

[Chorus]

Everybody says that life takes patience

But nobody wants to wait

Everybody says we need salvation

But nobody wants to be saved

The light in the tunnel is just another runaway train

The blue skies we wait on

Are gonna have to come after the rain

[Verse 2]

Spend your days happy and grateful

Avoid the taste of wanting and wasteful

Every good thing will come in moderation

Envy and greed will only lead to frustration

Choose your friends, carefree and kindly

Choose your words, careful and wisely

Always be there to lend a comforting shoulder

One will be there to share a day when you’re older (a day when you’re older)

[Chorus]

Everybody says that life takes patience

But nobody wants to wait

Everybody says we need salvation

But nobody wants to be saved

The light in the tunnel is just another runaway train

The blue skies we wait on

Are gonna have to come after the rain

[Bridge]

All mistakes, committed upon us

Always take a toll on the conscience

Every regret is a debt that you live with

Never forget to remember forgiveness

[Chorus]

Everybody says that life takes patience

But nobody wants to wait

Everybody says we need salvation

But nobody wants to be saved

The light in the tunnel is just another runaway train

The blue skies we wait on

Are gonna have to come after the rain (ra-ai-ai-ain)

[Outro]

Gonna have to come after the rain (ra-ai-ai-ain)

Gonna have to come after the rain (ra-ai-ai-ain)

Gonna have to come after the rain (ra-ai-ai-ain)

Rain, yeah

Ra-ai-ai-ain

Gonna have to come after the rain

















