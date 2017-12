Nick Jonas – Home: guarda il video del singolo per la colonna sonora di Ferdinand (testo e traduzione)

Noto anche come Il toro Ferdinando, Ferdinand è il nuovo film d’animazione diretto da Carlos Saldanha, disponibile sia in 2D che in 3D, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 21 dicembre 2017.

La colonna sonora (CD – Download – Audio) è stata rilasciata in streaming e in digital download il 1° dicembre, mentre per il CD bisognerà attendere al 22 dicembre.





Nella soundtrack sono presenti 6 tracce di artisti vari: Lay Your Head On Me di Juanes, Freedom di Pitbull, Macarena dei Los Del Rio, e tre pezzi di Nick Jonas, nello specifico Watch Me ed il brano in oggetto, disponibile anche nella Film Edition.

Decisamente allegra ed orecchiabile, la nuova canzone è stata scritta da Jonas con la collaborazione di Justin Tranter e Nick Monson; quest’ultimo l’ha anche prodotta insieme a Benjamin Rice.

Proprio la stessa settimana in cui il brano è stato nominato per i Golden Globe 2018, Nick ha reso disponibile il video ufficiale… Sarà una coincidenza?

Il filmato mostra mostra il cantante esibirsi sulle note della track un’arena desolatamente vuota. Solo nel finale, Jonas sarà attorniato da persone che ballano allegramente. Non mancano ovviamente anche immagini della pellicola prodotta da Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation, incentrata sulla storia di un gigantesco toro dal cuore grande.

Per gustarvi questa clip diretta da Nicholas Lam cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete alla traduzione e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Nick Jonas – Home traduzione (Download – Film Version)

[Strofa 1]

Sempre fuori posto, sapevo di aver bisogno di qualcosa di nuovo per me

Solo che non sapevo cosa fosse, si

Trovare qualcosa di sicuro era come cercare di catturare un uccello in volo

Sapevo che non l’avrei mai toccata

[Pre-Ritornello]

Ma adesso non la lascerò andare

Perché sono felice di chiamarla

[Ritornello]

Casa

Basta scappare

Sto bene sapendo

Che questo è il mio posto

(Felice di chiamarla)

casa

Mi sono innamorato

In quest’isola

Non m’importa farlo sapere

(Felice di chiamarla)

Casa

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

Felice di chiamarla

[Strofa 2]

Perdendo tutta quell’insicurezza, ho scoperto un nuovo me

Sto davvero bene, sì

Essere me stesso era già abbastanza difficile essere qualcun altro era quindi davvero troppo

Tutto quello che voglio è qualcosa di reale

[Pre-Ritornello]

Ora non lascerò andare

Perché sono felice di chiamarlo

[Ritornello]

Casa

Basta scappare

Sto bene sapendo

Che questo è il mio posto

(Felice di chiamarla)

casa

Mi sono innamorato

In quest’isola

Non m’importa farlo sapere

(Felice di chiamarla)

Casa

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

Felice di chiamarla

[Bridge]

La casa è il posto in cui sei felice

La casa è quando hai ragione dove dovresti essere

Trova dove sei felice

Perché sono felice di chiamarlo

[Ritornello]

Casa

Basta scappare

Sto bene sapendo

Che questo è il mio posto

(Felice di chiamarla)

casa

Mi sono innamorato

In quest’isola

Non m’importa farlo sapere

(Felice di chiamarla)

Casa

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

Felice di chiamarla

Casa

Casa

Casa

Felice di chiamarla

Home testo – Nick Jonas

[Verse 1]

Always out of place, I knew I needed something new for me

I never knew just what that was, yeah

Finding something safe was just like trying to catch a bird in flight

I knew that I would never touch

[Pre-Chorus]

But now I won’t let go

‘Cause I’m happy to call this

[Chorus]

Home

No more running

I’m good knowing

That I belong

(Happy to call this)

Home

I got loving

Inside this island

Don’t care who knows it

(Happy to call this)

Home

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

Happy to call it

[Verse 2]

Shedding all that insecurity, I kind of found a new me

I’m OK with how that feels, yeah

Being me was hard enough so being someone else was too much

All I want is something real

[Pre-Chorus]

Now I won’t let go

‘Cause I’m happy to call this

[Chorus]

Home

No more running

I’m good knowing

That I belong

(Happy to call this)

Home

I got loving

Inside this island

Don’t care who knows it

(Happy to call this)

Home

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

Happy to call it

[Bridge]

Home is where you’re happy

Home is when you’re right where you should be

Find where you’re happy

‘Cause I’m happy to call this

[Chorus]

Home

No more running

I’m good knowing

That I belong

(Happy to call this)

Home

I got loving

Inside this island

Don’t care who knows it

(Happy to call this)

Home

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

Happy to call this

Home

Home

Home

Happy to call this

















