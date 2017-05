Niall Horan e il nuovo singolo Slow Hands: audio, testo e traduzione

Come ormai ben saprete, il giovane cantautore Niall Horan ha da poco iniziato l’avventura lontano dai One Direction.

Così dopo il primo singolo da solista This Town, è arrivato il momento del secondo pezzo inedito battezzato Slow Hands, disponibile dal 4 maggio 2017.





Ovviamente entrambe le canzoni saranno incluse nel debut album, ancora senza titolo e release date.

Il brano in oggetto è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di John Ryan, Tobias Jesso Jr., Julian Bunetta, Ruth-Anne “Rooty” Cunningham & Alexander Izquierdo, mentre la produzione è stata curata da Julian Bunetta.

Dal punto di vista del testo, la canzone parla di una relazione: nel protagonista arde il desiderio nei confronti di una persona, con la quale vorrebbe avere rapporti sessuali, ma vuole fare il tutto con estrema calma e per tutta la notte.

E’ sinteticamente questo il significato del singolo, che potete approfondire leggendo la traduzione che trovate appena dopo la copertina.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover.

Niall Horan – Slow Hands traduzione (Download)

[Verso 1]

Dovremmo riportarlo a casa mia

E’ quello che mi ha detto in faccia

Perché ti voglio da morire

Sì, ti voglio, tesoro

Sono stato a pensarci tutto il giorno.

E spero che sia Io stesso per te, sì

Perché ti desidero da morire

Sì, ti voglio, tesoro

[Ritornello]

Lente, mani lente

Come il sudore che gocciola sui nostri panni sporchi (potrebbe essere inteso anche come “che gocciola sui nostri problemi”)

No, è impossibile

Che me ne vada da qui senza di te

Lo so

Sì, so già che non si possono più fermare

I tuoi progetti e quelle

Mani lente (woo)

Le mani lenti

[Verso 2]

Voglio solo fare tutto con calma

Potremmo farlo, piccola, tutta la notte, sì

Perché ti desidero da morire

Sì, ti voglio, tesoro

[Ritornello]

Lente, mani lente

Come il sudore che gocciola sui nostri panni sporchi

No, è impossibile

Che me ne vada da qui senza di te

Lo so

Sì, so già che non si possono più fermare

I tuoi progetti e quelle

Mani lente (woo)

Le mani lenti (woo)

[Ponte]

Le punte delle dita stanno dando spettacolo

Ora hai me e non posso dire no

Voglio stare da solo con te

Portami a casa, portami a casa

Le punte delle dita stanno dando spettacolo

Non capisci che ti voglio, baby, yeah

[Ritornello]

Mani lente

Come il sudore che gocciola sui nostri panni sporchi

No, è impossibile

Che me ne vada da qui senza di te

Lo so

Sì, so già che non si può più fermare

Mani lente

Come il sudore che gocciola sui nostri panni sporchi

No, è impossibile

Che me ne vada da qui senza di te

Lo so

Sì, so già che non si possono più fermare

I tuoi piani e quelle mani lente (woo)

Sì, quelle mani lente

Woo, mani lente

Slow Hands – Niall Horan – Testo

[Verse 1]

We should take this back to my place

That’s what she said right to my face

‘Cause I want you bad

Yeah, I want you, baby

I’ve been thinking ‘bout it all day

And I hope you feel the same way, yeah

‘Cause I want you bad

Yeah, I want you, baby

[Chorus]

Slow, slow hands

Like sweat dripping down our dirty laundry

No, no chance

That I’m leaving here without you on me

I, I know

Yeah, I already know that there ain’t no stopping

Your plans and those

Slow hands (woo)

Slow hands

[Verse 2]

I just wanna take my time

We could do this, baby, all night, yeah

‘Cause I want you bad

Yeah, I want you, baby

[Chorus]

Slow, slow hands

Like sweat dripping down our dirty laundry

No, no chance

That I’m leaving here without you on me

I, I know

Yeah, I already know that there ain’t no stopping

Your plans and those

Slow hands (woo)

[Bridge]

Fingertips puttin’ on a show

Got me now and I can’t say no

Wanna be with you all alone

Take me home, take me home

Fingertips puttin’ on a show

Can’t you tell that I want you, baby, yeah

[Chorus]

Slow hands

Like sweat dripping down our dirty laundry

No, no chance

That I’m leaving here without you on me

I, I know

Yeah, I already know that there ain’t no stopping

Slow hands

Like sweat dripping down our dirty laundry

No, no chance

That I’m leaving here without you on me

I, I know

Yeah, I already know that there ain’t no stopping

Your plans and those slow hands (woo)

Yeah, those slow hands

Woo, slow hands

















