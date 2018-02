Imagine Dragons – Next To Me è il nuovo singolo: audio e traduzione del testo

Si intitola Next To Me il nuovo singolo degli Imagine Dragons estratto dalla riedizione dell’ultima fatica discografica Evolve, pubblicata il 20 febbraio.

La terza era discografica della rock band statunitense prosegue con questa romantica canzone, che rappresenta l’unica novità di questa re-release.









Il brano è stato scritto dal gruppo con la collaborazione di Alx Da Kid, che ha anche curato la produzione.

Next To Me è una canzone forse meno immediata e incisiva rispetto ai precedenti singoli pubblicati dal gruppo, ma a mio parere è comunque molto bella ed interessante.

L’inedito è un inno romantico che il frontman Dan Reynold dedica alla moglie Aja Volkman. Dal punto di vista lirico, nel brano il cantante, che ha confessato che in precedenza non aveva mai scritto una canzone d’amore, parla di tutti i suoi difetti e della meraviglia di come la sua dolce metà lo continui ad accettare, ad amare ed a restare al suo fianco.

Per ascoltarla cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate i testi.

Next To Me traduzione – Imagine Dragons (Download)

[Strofa 1]

Il modo in cui sei entrata nel mio salotto

Casualmente e fiduciosa, osservi il casino che sono

Ma tu continui, continui a volermi

Stress e sigarette, politica e disavanzi

Bollette pagate in ritardo e eccedenze, urla e grida

Ma tu continui, continui a volermi

[Ritornello]

Oh, ti ho sempre delusa

Sei a pezzi, per terra

Ma ti trovo ancora qui

Al mio fianco

E oh, le cretinate che faccio

Sono tutt’altro che perfetto, è vero

Ma continuo a trovarti

Al mio fianco (accanto a me)

[Strofa 2]

C’è qualcosa nel modo in cui vedi sempre lati positivi

Ignori sempre i casini, sempre senza alcuno sforzo

E continui, continui a volermi

Non ho innocenza, la fede non è un privilegio

Sono un mazzo di carte, un vizio o una partita di carte

Ma tu continui, continui a volermi

[Ritornello]

Oh, ti ho sempre delusa

Sei a pezzi, per terra

Ma ti trovo ancora qui

Al mio fianco

E oh, le cretinate che faccio

Sono tutt’altro che perfetto, è vero

Ma continuo a trovarti

Al mio fianco (accanto a me)

[Ponte]

Quindi grazie per avermi dato un’occasione

So che non è facile

Ma spero che ne varrà la pena (oh)

Quindi grazie per avermi dato un’occasione

So che non è facile

Ma spero che ne varrà la pena (oh)

[Ritornello]

Oh, ti ho sempre delusa (ti ho sempre delusa)

Sei a pezzi, per terra (a pezzi, per terra)

Ma ti trovo ancora qui

Vicino a me

E oh, le cose stupide che faccio (cose stupide che faccio)

Sono lontano dall’essere perfetto, è vero

Ma continuo a trovarti

Accanto a me (al mio fianco)

Testo

[Verse 1]

Something about the way that you walked into my living room

Casually and confident lookin’ at the mess I am

But still you, still you want me

Stress lines and cigarettes, politics and deficits

Late bills and overages, screamin’ and hollerin’

But still you, still you want me

[Chorus]

Oh, I always let you down

You’re shattered on the ground

But still I find you there

Next to me

And oh, stupid things I do

I’m far from good, it’s true

But still I find you

Next to me (next to me)

[Verse 2]

There’s something about the way that you always see the pretty view

Overlook the blooded mess, always lookin’ effortless

And still you, still you want me

I got no innocence, faith ain’t no privilege

I am a deck of cards, vice or a game of hearts

And still you, still you want me

[Chorus]

Oh, I always let you down

You’re shattered on the ground

But still I find you there

Next to me

And oh, stupid things I do

I’m far from good, it’s true

But still I find you

Next to me (next to me)

[Bridge]

So thank you for taking a chance on me

I know it isn’t easy

But I hope to be worth it (oh)

So thank you for taking a chance on me

I know it isn’t easy

But I hope to be worth it (oh)

[Chorus]

Oh, I always let you down (I always let you down)

You’re shattered on the ground, (shattered on the ground)

But still I find you there

Next to me

And oh, stupid things I do (stupid things I do)

I’m far from good, it’s true

But still I find you

Next to me (next to me)













