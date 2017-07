Dua Lipa – New Rules è il nuovo singolo: guarda il video + testo e traduzione

New Rules è il settimo singolo di Dua Lipa estratto dal disco d’esordio omonimo rilasciato il 2 giugno 2017.

Il brano è stato pubblicato il 7 luglio e arriva dopo “New Love”, “Be the One”, “Last Dance”, “Hotter than Hell”, “Blow Your Mind (Mwah)” e “Lost in Your Light”.

La cantautrice britannica classe 1995 rilancia la prima era discografica con questa canzone, scritta con la collaborazione di Emily Warren, Caroline Ailin & Ian Kirkpatrick; quest’ultimo l’ha anche prodotta.

In New Rules, la cantante parla di come ci si dovrebbe comportare con gli ex fidanzati, dettandosi nuove regole da seguire, per esattezza tre:

non rispondergli al telefono; non farlo entrare e quindi respingerlo non essere sua amica, perché in fondo la cosa è impossibile.

Insomma, in questo pezzo Dua Lipa cerca di dare delle dritte a tutte quelle ragazze che si trovano in tali situazioni con le loro ex fiamme…

Il video ufficiale è disponibile dal 7 luglio ed è possibile vederlo nel canale Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

New Rules – Dua Lipa – Traduzione (Download)

[Introduzione]

Uno uno uno…

[Verso 1]

Parlando ad occhi chiusi di notte, mi fa impazzire

(Fuori di testa, fuori di testa)

Le ho scritte e le leggo ad alta voce, sperando che mi possano salvare

(Troppe volte, troppe volte)

Il mio amore, mi fa sentire come nessun altro, nessun altro

Ma il mio amore, non mi ama, perciò dico tra me e me, mi dico

[Pre-Ritornello]

Uno, non rispondere al telefono

Sai che chiama solo perché è ubriaco e solo

Due, non lasciarlo entrare

Devi nuovamente sbatterlo fuori

Tre, non essere sua amica

Sai che l’indomani ti sveglierai nel suo letto

E se sei troppo presa da lui, non riuscirai a dimenticarlo

[Ritornello]

Mi sono imposta nuove regole, le conto

Ho nuove regole, le conto

Devo dirle a me stessa

Ho nuove regole, le conto

Devo dirle a me stessa

[Verso 2]

Continuo a progredire, ma lui cercherà di farmi regredire

(Nessuna via d’uscita) niente da fare

(Nessuna via d’uscita) no

Ora mi ritrovo da lui, finalmente ci vedo chiaro

(Non imparo mai, imparo mai)

Ma il mio amore, non mi ama, perciò dico tra me e me, mi dico

Lo posso fare, lo posso fare, lo posso fare

[Pre-Ritornello]

Uno, non rispondere al telefono

Sai che chiama solo perché è ubriaco e solo

Due, non lasciarlo entrare

Devi nuovamente sbatterlo fuori

Tre, non essere sua amica

Sai che l’indomani ti sveglierai nel suo letto

E se sei troppo presa da lui, non riuscirai a dimenticarlo

[Ritornello]

Mi sono imposta nuove regole, le conto

Ho nuove regole, le conto

Devo dirle a me stessa

Ho nuove regole, le conto

Devo dirle a me stessa

[Ponte]

La pratica rende perfetti

Sto ancora cercando di impararlo a memoria

(Ho nuove regole, le conto)

Mangio, dormo e le respiro

Fai le prove e ripetile, perché io

(Ho nuove, ho nuove, io …)

[Pre-Ritornello]

Uno, non rispondere al telefono

Sai che chiama solo perché è ubriaco e solo

Due, non lasciarlo entrare

Devi nuovamente sbatterlo fuori

Tre, non essere sua amica

Sai che l’indomani ti sveglierai nel suo letto

E se sei troppo presa da lui, non riuscirai a dimenticarlo

[Ritornello]

Mi sono imposta nuove regole, le conto

Ho nuove regole, le conto

(Oh, whoa-oh)

Devo dirle a me stessa

Ho nuove regole, le conto

(Baby, sai che le conto)

Devo dirle a me stessa

[Conclusione]

Non lasciarlo entrare, non farlo entrare

Non, no, no, no

Non essere sua amica, non essere sua amica

Non, no, no, no

Non lasciarlo entrare, non lasciarlo entrare

Non, no, no, no

Non essere sua amica, non essere sua amica

Non, no, no, no

Lo stai dimenticando

Dua Lipa – New Rules testo

[Intro]

One, one, one…

[Verse 1]

Talkin’ in my sleep at night, makin’ myself crazy

(Out of my mind, out of my mind)

Wrote it down and read it out, hopin’ it would save me

(Too many times, too many times)

My love, he makes me feel like nobody else, nobody else

But my love, he doesn’t love me, so I tell myself, I tell myself

[Pre-Chorus]

One, don’t pick up the phone

You know he’s only calling ‘cause he’s drunk and alone

Two, don’t let him in

You’ll have to kick him out again

Three, don’t be his friend

You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

And if you’re under him, you ain’t getting over him

[Chorus]

I got new rules, I count ‘em

I got new rules, I count ‘em

I gotta tell them to myself

I got new rules, I count ‘em

I gotta tell them to myself

[Verse 2]

I keep pushin’ forwards, but he keeps pullin’ me backwards

(Nowhere to turn) No way

(Nowhere to turn) No

Now I’m standing back from it, I finally see the pattern

(I never learn, I never learn)

But my love, he doesn’t love me, so I tell myself, I tell myself

I do, I do, I do

[Pre-Chorus]

One, don’t pick up the phone

You know he’s only calling ‘cause he’s drunk and alone

Two, don’t let him in

You’ll have to kick him out again

Three, don’t be his friend

You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

And if you’re under him, you ain’t getting over him

[Chorus]

I got new rules, I count ‘em

I got new rules, I count ‘em

I gotta tell them to myself

I got new rules, I count ‘em

I gotta tell them to myself

[Bridge]

Practice makes perfect

I’m still tryna’ learn it by heart

(I got new rules, I count ‘em)

Eat, sleep, and breathe it

Rehearse and repeat it, ‘cause I

(I got new, I got new, I…)

[Pre-Chorus]

One, don’t pick up the phone

You know he’s only calling ‘cause he’s drunk and alone

Two, don’t let him in

You’ll have to kick him out again

Three, don’t be his friend

You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

And if you’re under him, you ain’t getting over him

[Chorus]

I got new rules, I count ‘em

I got new rules, I count ‘em

(Oh, whoa-oh)

I gotta tell them to myself

I got new rules, I count ‘em

(Baby, you know I count ‘em)

I gotta tell them to myself

[Outro]

Don’t let him in, don’t let him in

Don’t, don’t, don’t, don’t

Don’t be his friend, don’t be his friend

Don’t, don’t, don’t, don’t

Don’t let him in, don’t let him in

Don’t, don’t, don’t, don’t

Don’t be his friend, don’t be his friend

Don’t, don’t, don’t, don’t

You gettin’ over him

















