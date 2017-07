Alok, Bruno Martini & Zeeba e il nuovo singolo Never Let Me Go: video e traduzione del testo

Si intitola Never Let Me Go il nuovo scoppiettante singolo di Alok, Bruno Martini & Zeeba, pubblicato nei digital store il 5 maggio 2017 ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 7 luglio.

Dopo l’incredibile successo della hit Hear Me Now (doppio Platino e oltre 125 milioni di views del videoclip e più di 215 milioni di stream su Spotify), il trio delle meraviglie rilascia un altro bel pezzo via Spinnin’ Records, nel quale i tre artisti vogliono spiegare che belle sensazioni possa dare la musica, sensazioni di cui l’emergente cantante e chitarrista californiano Zeeba non vuole sbarazzarsi.

I deejay e producers brasiliani Alok Achkar Peres Petrillo e Bruno Dalla Martha Martini, hanno nuovamente scelto Zeeba come vocal di questo convincente pezzo da loro scritto e prodotto, nel quale i piacevoli riff di chitarra e il delicato suono del flauto, si fondono alla perfezione con la voce del cantante.

In attesa del video ufficiale è possibile vedere il lyric video cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano.

Alok, Bruno Martini & Zeeba – Never Let Me Go traduzione (Download)

Ci ho messo una vita per sentirlo

Ora, tutte queste sensazioni (o “sentimenti”) non mi deluderanno

In migliaia di posti, ovunque io vada

Sentirò i cuori pulsare

E anche da lontano, questa è casa mia

Oh, non mi lasceranno andare

Oh oh oh oh

Oh, non mi lasceranno andare

Oh oh oh oh

Oh, non mi lasceranno andare

Oh, non mi lasceranno andare

Ora sei tu ciò a cui credo

Perché tutte queste sensazioni non mi tireranno giù

In migliaia di posti, ovunque io vada

Sentirò i cuori battere

E anche da lontano, questa è casa mia

Oh, non mi lasceranno andare

Oh, non mi lasceranno andare

Oh oh oh oh

Oh, non mi lasceranno andare

Oh oh oh oh

Oh, non mi lasceranno andare

Oh, non mi lasceranno mai andare

Oh oh oh oh

Oh, non mi lasceranno andare

Oh oh oh oh

Oh, non mi lasceranno andare

Oh, non mi lasceranno andare

Never Let Me Go Testo – Alok, Bruno Martini e Zeeba

It took my whole life just to feel it

Now all this feelings never let me down

A thousand places, everywhere I go

I feel the hearts beating

And even far, this is my home

Oh it never let me go

Oh oh oh oh

Oh never let me go

Oh oh oh oh

Oh never let me go

Oh never let me go

Now it’s you that I believe in

Cause all this feelings never took me down

A thousand places, everywhere I go

I feel the hearts beating

And even far, this is my home

Oh it never let me go

Oh it never let me go

Oh oh oh oh

Oh never let me go

Oh oh oh oh

Oh never let me go

Oh it never let me go

Oh oh oh oh

Oh never let me go

Oh oh oh oh

Oh never let me go

Oh never let me go

















