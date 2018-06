Nesli – Viva la vita: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Si intitola Viva La Vita il nuovo singolo del cantautore e rapper Nesli, disponibile in streaming e nei negozi digitali dall’8 giugno 2018 via Universal Music Italia.

Dopo il successo di Immagini, tra i pezzi più trasmessi dalle radio, il cantante torna per l’occasione a rappare in questa canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Brando.

Anche questo brano, in rotazione radiofonica nazionale dall’8 giugno, sarà incluso nel futuro decimo album in studio, in fase di ultimazione e ancora senza titolo e release date, che farà seguito a Kill Karma (luglio 2016).

Per quel che concerne il significato, l’artista invita l’ascoltatore a non perdere mai la fiducia in se stesso e negli altri, nonostante stiamo vivendo nell’epoca della globalizzazione, dell’incertezza e dello smarrimento culturale e sociale. Secondo Francesco bisognerebbe tornare a puntare sulla vera essenza del nostro esistere: “il valore della vita”.

Per ascoltare la canzone su Spotify cliccate sulla copertina in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che la compongono.

Viva la vita testo – Nesli (Download)

Questa è la mia canzone

e questa è la mia nazione

e cantano le persone

viva la vita.

Credici ancora

anche quando la strada è in salita

anche se non migliora

e comunque vada…

viva la vita

Credici sempre

questa è la gente

controcorrente

nessuno ti invita

niente per niente

Credici amica

anche quando nessuno ti aiuta

anche quando è finita

viva chi canta

Viva la vita.





Se non fossi qui dove saresti

e se fosse un film quale saresti

tu se io fossi qui cosa faresti

se non fossi qui dove saresti.

Questa è la mia canzone

e questa la mia nazione

questa è la mia canzone

e cantano le persone

questa è la mia canzone

e questa la mia nazione

e cantano le persone

viva la vita

viva la vita.

Viva la vita

ma qui si dimentica

qui non è America

e chi non la merita

chi viene in pace e chi la rivendica

a chi non si vendica

non si mette in vendita

viva la vita

e chi la difenderà

Rattatatata

Se non fossi qui dove saresti

e se fosse un film quale saresti

tu se io fossi qui cosa faresti

se non fossi qui dove saresti.





Questa è la mia canzone

e questa la mia nazione

questa è la mia canzone

e cantano le persone

questa è la mia canzone

e questa la mia nazione

e cantano le persone

viva la vita

viva la vita.

Dalla capitale alla Sicilia può capitare

sopra le ciglia delle montagne

e poi nel fondo di questo mare

e ricordare non è più bello

di vivere tutto come in eterno

e credere che ci sarà di meglio

andare a dormire o restare sveglio

questa è l’Italia che fa compagnia

a chi scrive di notte una bella poesia

a chi fa due volte la stessa follia

a chi resta qui e non se ne va via

Santa Maria.

Se non fossi qui dove saresti

e se fosse un film quale saresti

tu se io fossi qui cosa faresti

se non fossi qui dove saresti.

Questa è la mia canzone

e questa la mia nazione

questa è la mia canzone

e cantano le persone

questa è la mia canzone

e questa la mia nazione

e cantano le persone

viva la vita

Questa è la mia canzone

e questa la mia nazione

questa è la mia canzone

e cantano le persone

questa è la mia canzone

e questa la mia nazione

e cantano le persone

viva la vita

Viva la vita

Viva la vita.