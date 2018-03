Nesli – Immagini: guarda il video e leggi il testo del nuovo singolo

Nesli è tornato con il nuovo significativo singolo battezzato Immagine, nei digital store ed in streaming da venerdì 23 marzo 2018 via Universal Music Italia.

Dopo Maldito, il cantautore marchigiano Francesco Tarducci, in arte Nesli, ha scritto e composto questo bel pezzo, la cui produzione è stata curata da Brando.

In carriera, l’artista ha avuto modo di farsi conoscere attraverso le sue canzoni, nelle quali ha parlato molto di se e della sua vita. L’esigenza di scrivere questo pezzo, nasce dalla speranza che l’ascoltatore rifletta sul tema della violenza e conseguentemente ne contrasti ogni forma, che può essere fisica, verbale e psicologica, le cui vittime sono in gran parte le persone più deboli.

Il cantautore vorrebbe che questo brano porti ad una presa di coscienza, che trasmetta all’ascoltatore una certa ostilità nei confronti di coloro i quali generano violenza (magari andandone pure fieri), ma anche nei confronti di chi resta a guardare con una certa indifferenza, senza fare niente.

E’ questo il significato della canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 23 marzo. Sono quindi parecchi i potenziali ascoltatori che, ascoltando questo pezzo, possono sentirsi invogliati a cambiare le cose.

Il video ufficiale è disponibile dal 27 marzo, è stato diretto dal veterano Gaetano Morbioli ed è possibile vederlo nel canale Youtube del cantante cliccando sull’immagine.

Testo Immagini – Nesli (Download – Audio)





Io mi fido

Sapendo che tutto nasconde un lato cattivo

Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo

E l’odio che provo da sempre non ha più un motivo

per essere vivo.

Ed ora lo vedo,

capisco l’amore che fa quando è sincero,

avvicina persone al di là di qualunque credo

continua a restarmi vicino anche se lo rinnego

anche se annego.

Mi ricordo i più piccoli i fragili

coi vestiti di un altro addosso

che sembravano bagnati fradici

anche nel mese di agosto

Ed ora lo immagini

perché lo hai visto o ti è successo

e restano le immagini come fosse adesso.

Ed ora lo immagini

perché è la violenza che da sempre ci separa

e la strada che facciamo soli non ci unisce

da una parte resta solo chi sceglie di usarla

e dall’altra c’è una vittima che la subisce

ed ora lo immagini che è triste

ed ora lo immagini che è triste

ed ora lo immagini…

“Immagini” è la fotografia di un ricordo lontano che riaffiora e che rappresenta l’indifferenza di molti nei confronti dei più deboli e dei più bisognosi. (Nesli)

C’è un ruolo

che spetta a chi vede da fuori tutto quest’odio

difendere chi nella vita non è come loro

pensare che tutto diventi soltanto un lavoro

l’ho fatto di nuovo.

E’ irreale

che nessuno si accorga di quanto ti faccia male

dalla scuola al campetto al primo assistente sociale

perché devi imparare a combattere ma non lo so fare

io non lo so fare.

Mi ricordo i più piccoli i fragili

coi vestiti di un altro addosso

che sembravano bagnati fradici

anche nel mese di agosto

Ed ora lo immagini

perché lo hai visto o ti è successo

e restano le immagini come fosse adesso.

Ed ora lo immagini

perché è la violenza che da sempre ci separa

e la strada che facciamo soli non ci unisce

da una parte resta solo chi sceglie di usarla

e dall’altra c’è una vittima che la subisce

ed ora lo immagini che è triste

ed ora lo immagini che è triste

ed ora lo immagini…

Ed ora lo immagini

perché è la violenza che da sempre ci separa

e la strada che facciamo soli non ci unisce

da una parte resta solo chi sceglie di usarla

e dall’altra c’è una vittima che la subisce

ed ora lo immagini che è triste

ed ora lo immagini che è triste

ed ora lo immagini…