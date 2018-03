Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time): ascolta la colonna sonora del film

Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time) è il nuovo film Disney diretto da Ava DuVernay e basato sul romanzo omonimo del 1963 di Madeleine L’Engle. La pellicola vede protagonista Storm Reid nel ruolo di Margaret Murry e dovrebbe essere distribuita nella penisola dal 29 marzo 2018.

Le musiche della colonna sonora del film, sono opera del compositore tedesco Ramin Djawadi, specializzato nella creazione di musica per cinema e televisione.

La soundtrack è uscita proprio oggi, in digitale e in streaming mentre per il CD, bisognerà attendere il prossimo 30 marzo.

Al suo interno 15 composizioni di Ramin Djawadi e sette canzoni di artisti vari, quali Sade, DJ Khaled & Demi Lovato, Sia, Kehlani, le Chloe x Halle ed i Freestyle Fellowship.







Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle tracks incluse nella soundtrack.





Tracklist colonna sonora Nelle pieghe del Tempo

(Audio CD – Download su iTunes– Audio su Spotify)

Musiche di Ramin Djawadi – dall’ottava alla 22esima traccia

“Flower of the Universe” (No I.D. Remix) – Sade [Lyric Video] “I Believe” – DJ Khaled featuring Demi Lovato “Magic” – Sia “Let Me Live” – Kehlani “Warrior” – Chloe x Halle “Park Bench People” – Freestyle Fellowship “Flower of the Universe” – Sade “A Wrinkle in Time” “Mrs. Whatsit, Mrs. Who and Mrs. Which” “Darkness Across the Universe” “Touch the Stars” “Happy Medium” “Camazotz” “Home” “Uriel” “Is This a Dream?” “Forgive Me” “Be a Warrior” “Tap Into Your Mind” “Tesseract” “Sorry I’m Late” “The Universe Is Within All of Us”









