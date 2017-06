Briga: ascolta il nuovo singolo “Nel male e nel bere” (+ testo)

In data odierna è uscito per Honiro Label/Sony Music, il nuovo singolo di Briga battezzato “Nel male e nel bere”, un orecchiabile pezzo che da oggi viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Recentemente premiato al Wind Music Award 2017 per il singolo “Baciami”, il rapper e cantautore romano classe 1989, ci presenta questa nuova canzone scritta dall’interprete e prodotta da Takagi e Ketra.





Caratterizzato da sonorità adatte ad essere ballate, Nel male e nel Bere racconta la leggerezza degli amori estivi, è un ritratto estivo della libertà e della spensieratezza, spesso ricercate nel fondo di un bicchiere, che è un’anfora di sogni proibiti e di desideri nascosti.

Tuo padre non vuole che tu resti con me

avrà letto i messaggi

o sarà forse per i tatuaggi

o i miei disagi, che tu mi fai

e a casa non sono messo bene perché

non credo in Dio, credo solo in me

voglio spiegare che siamo ragazzi

e che ti piace farti limonare in taxi

ma tu mi fai come drink [?]

sei quando passa [?]

con i buffet nelle feste di gala

dove si fiondano gli avvoltoi

ma non lo dire ai tuoi

che stasera non torni a casa ma stai con noi

e prendi i lemon juice

e all’università

in giro che fa non è una novità.

Che cosa vuoi che ti do, ti darò

questo cuore per mezza stagione

vale la pena, forse no

ma una cosa la so già da come muovi la schiena

tutta la festa sembra una favela

e nei tuoi fianchi vedo il Venezuela

e se ti fa stare bene

staremo insieme nel male e nel bere.

Mostrami l’angolazione del punto di vista che hai

non perderò l’occasione per andare più oltre che mai (più oltre che mai)

segno un’intersezione tra le tue labbra sei nel veleno

che mordo di più se mi tocchi

tocchi e mi blocchi, blocchi sul reggiseno

sei… il mio angelo Victoria Secret

[?]

i tuoi occhi illegali, 50 paesi, le nazioni unite

eh, ci facciamo un giro, che ne dite?

puoi portare pure le tue amiche

ho bisogno di zone lontane così deve andare la psiche.

Che cosa vuoi che ti do, ti darò

questo cuore per mezza stagione

vale la pena, forse no

ma una cosa la so già da come muovi la schiena

tutta la festa sembra una favela

e nei tuoi fianchi vedo il Venezuela

e se ti fa stare bene

staremo insieme nel male e nel bere.

Cerco l’amore nei posti più strani del mondo

senza fermarmi un secondo

volevo andare più a fondo

ora che siamo io e te no no non mi nascondo

sei la più bella del mondo

sei la più bella del mondo.

Ma questa sera

tutta la festa sembra una favela

e nei tuoi fianchi vedo il Venezuela

mi fai volare come una bandiera

gira la testa [?]

e tutto il mondo è dentro una favela

e nei tuoi occhi vedo il Venezuela

e se ti fa stare bene

staremo insieme nel male e nel bere.

















