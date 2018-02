Negrita – Siamo Ancora Qua: guarda il lyric video della nuova canzone

Siamo Ancora Qua è una delle undici undici canzoni incluse nel decimo album in studio dei Negrita, Desert Yacht Club, in uscita il 9 marzo 2018.

Abbiamo deciso di far uscire SIAMO ANCORA QUA fra il primo ed il secondo singolo ufficiale fondamentalmente per fare un regalo alla nostra fanbase. Un nuovo Manifesto? Una dichiarazione di intenti? Una minaccia? Lo scoprirete solo ascoltandolo… magari ad alto volume. SIAMO ANCORA QUA sarà la prima traccia dell’album che verrà pubblicato a Marzo 2018.

Con queste parole il gruppo capitanato da Paolo “Pau” Bruni ha presentato il nuovo brano, accompagnato dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate il testo.





Siamo Ancora Qua testo – Negrita (Download)

ohoh ohoh

ohoh ohoh

Prendendo a schiaffi ogni limite

c’è la negrita sulla scena del crimine

Oh!

Skull and Bones sulle bandiere

siamo la radio privata che tira giù le frontiere

E al bbq dei tuoi neuroni

rispondiamo col fuoco di chitarre e di droni

su le mani, le mani in alto

la musica è cambiata e rispondiamo all’assalto.

Siamo ancora quà

(ohoh ohoh)

trattasi di abilità

(ohoh ohoh)

tra applausi e tra fischi, campioni di rischi

e nei dischi caspisci le tue affinità.

Siamo la crew antiplastica

ritmo per gente che ne mastica

non è uno stile, è una guerra civile

che scava solchi di rabbia sul tuo vinile

scratch

sotto di noi un mare in tempesta

e foreste di gambe appiccicate alla testa.

Su le mani, le mani in alto

la musica è cambiata e rispondiamo all’assalto.

Siamo ancora quà

(ohoh ohoh)

trattasi di abilità

(ohoh ohoh)

tra applausi e tra fischi, campioni di rischi

e nei dischi caspisci le tue affinità.

Siamo ancora quà

(ohoh ohoh)

trattasi di abilità

(ohoh ohoh)

tra applausi e tra fischi, campioni di rischi

e nei dischi qualcosa che ci salverà.

Tribù di zulù quando il sole va giù

esci di casa e non rientrare mai più

on the dancefloor

on the dancefloor

on the dancefloor

on the dancefloor.

Siamo ancora quà

(ohoh ohoh)

trattasi di abilità

(ohoh ohoh)

tra applausi e tra fischi, campioni di rischi

e nei dischi caspisci le tue affinità.

Siamo ancora quà

(ohoh ohoh)

trattasi di abilità

(ohoh ohoh)

tra applausi e tra fischi, campioni di rischi

e nei dischi caspisci le tue affinità.

Siamo ancora quà

(ohoh ohoh)

trattasi di abilità

(ohoh ohoh)

tra applausi e tra fischi, campioni di rischi

e nei dischi qualcosa che ci salverà.













