Negrita – Milano Stanotte: guarda il video e leggi il testo

I Negrita hanno rilasciato il video che accompagna Milano Stanotte, settima traccia in scaletta nel nuovo album Desert Yacht Club, pubblicato lo scorso 9 marzo.

La rock band capitanata da Paolo “Pau” Bruni torna a promuovere il decimo album in studio con questa canzone, che omaggia il capoluogo lombardo.

Immagini, disegni e montaggio del filmato, sono opera del chitarrista del gruppo Enrico “Drigo” Salvi.

Per vedere la clip cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo nuovo pezzo.

Testo Milano Stanotte (Download)

Milano promette beluga e champagne

fila in transenne, fighe nei van

la nostra playlist nei locali stanotte va a random

come Spotify.

Schiaffi di dupster, passo che incalza

ti piace ballare e balli da scalza

Non vuoi che la vita ti piega il rimpianto dei sogni

e di quel che non sei.





Un altro club, un altro drink

un alto sound su un alto beat

ti bacio il collo tutta sudata

la gente guarda, sembri una fata

metto le cuffie, faccio il buffone

alzo le braccia, ho già il fiatone

cerco l’uscita dal tuo tranello

l’amore è un duello.

E Milano chiede il conto

sopravvivi se sei pronto

o ti inghiotte

ora vivo, ora no

lei galleggia sul suo flow

e se ne fo*te.

La notte promette ma non mantiene

mi muovo sconvolto in mezzo alle iene

non so abituarmi alla festa fra diavoli e santi

che ho dentro di me.







Salvami adesso, salvami ancora

portami in giro nel sole che affiora

tra dazi, palazzi e viali di cera

San Siro… che effetto che fa.

Un altro giorno, un altro Dio

quello di tutti ma non il mio

io so trattare l’oscurità

ma molto meno l’umanità

andiamo via, rubiamo un tram

mi serve un letto o un Lexodan

gioco d’orgoglio per cui non crollo

e intanto ballo.

E Milano chiede il conto

sopravvivi se sei pronto

o ti inghiotte

ora vivo, ora no

lei va avanti sul suo flow

e se ne fo*te.

Più bassa è la luce

e più sono alte le ombre

io chiamo e nessuno

io chiamo e nessuno, nessuno risponde

più forte è la luce

e più sono oscure le ombre

io chiamo e nessuno

io chiamo e nessuno, nessuno risponde.

E Milano chiede il conto

ma stanotte sono pronto

e non mi fo*te

ora vivo, ora no

ma galleggio sul suo flow

e me ne fo*to.

E Milano chiede il conto

ma stanotte sono pronto

e non mi fo*te

ora vivo, ora no

ma galleggio sul suo flow

e me ne fo*to.













