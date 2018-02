Negrita: a marzo esce il nuovo album Desert Yacht Club: tracklist ufficiale e cover

Buone notizie per i supporters dei Negrita, in quanto la rock band rilascerà a marzo il decimo album in studio battezzato Desert Yacht Club.

L'attesissimo progetto vedrà la luce il 9 marzo 2018, a tre anni di distanza dall'ultima fatica discografica 9, certificata Disco d'Oro, che nel 2015 debuttò in prima posizione nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola.









Già disponibile in pre-order nel classico CD, in vinile e digitale, l'album include un totale di 11 canzoni scritte e composte dai Negrita e prodotte da Fabrizio Barbacci, tra le quali spiccano: il primo singolo ufficiale "Adios Paranoia", pubblicato lo scorso novembre, il promozionale nonché track d'apertura "Siamo Ancora Qua", rilasciato proprio in data odierna e il secondo singolo ufficiale "Scritto Sulla Pelle", che uscirà il 23 febbraio.

Per quel che concerne i featuring, l'unico ospite è il rapper Ensi sulle note di un brano dal titolo in inglese.





La band toscana è pronta nuovamente a stupire tutti con quest’interessante progetto, che sarà seguito da una torunée, le cui prime date sono già fissate ad aprile.

Appena dopo la copertina frontale, i titoli delle undici tracce.

Tracklist Desert Yacht Club – Negrita album (Audio CD – Vinile – Download)

Siamo Ancora Qua [Lyric Video] No Problem Scritto Sulla Pelle Non Torneranno Più Voglio Stare Bene La Rivoluzione È Avere 20 Anni Milano Stanotte Ho Scelto Te Adios Paranoia Talkin' To You feat. Ensi Aspettando L'Alba









