I Negrita sono tornati con il nuovo singolo Adios Paranoia: audio e testo

Adios Paranoia è il nuovo singolo dei Negrita, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 17 novembre 2017, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

A oltre due anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica “9” ed a oltre un anno e mezzo da “9 Live&Live” che includeva due pezzi inediti (I tempi cambiano e Quelli che non sbagliano mai), la rock band torna alla ribalta con questa nuova canzone, che anticipa il rilascio del prossimo disco, che dovrebbe essere pubblicato agli inizi del 2018.





Il nuovissimo brano è stato firmato e composto dai Negrita e prodotto da Fabrizio Barbacci.

L’abbiamo composta in California, a due passi dal Messico. Parla di quei giorni e del carico di problemi e paranoie che ci siamo portati dietro lasciando l’Italia. Ma è nel sound che si concentra maggiormente il cambiamento. Via la paranoia, ma soprattutto via i vecchi concetti di composizione e arrangiamento.

Con queste parole il gruppo ha raccontato la canzone, che prossimamente sarà accompagnata dal video ufficiale.

Nel videoclip ci siamo divertiti a girare fra cielo e sabbia, mete e miraggi, fuga ed esplorazione. Torniamo rinnovati, contemporanei e con la voglia di spaccare il domani. È la nostra ricetta per non invecchiare mai.

Nell’attesa di vedere il filmato, cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Negrita – Adios Paranoia testo (Download)

Meridiana di sangue, sangue e dolore

estate di polvere, asfalto e sudore

un’aquila vola tra nuvole e cielo

io cosa sono, io cosa ero

oltre la linea di questa frontiera

spettri di sogni, latte e lamiera

pezzi d’America di un Dio minore

i radicalex con in mano il cuore.

Ma è tempo di golpe, rivoluzione

lo fanno tutti su questo furgone

nuovo orizzonte, nuova stagione

e il fuoco su tutto come Nerone

un colpo di coda, forte e piazzato

quando sembra tutto finito

quando sembra tutto finito

come i [?] che hai fallito.

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Adios Paranoia

stiamo andando in Messico

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Madre de Dios, ma è veramente il Messico?

San Diego di notte sapeva di festa

mille elicotteri sopra la testa

[?] dell’inferno, con la moquette che puzza di eterno

[?]

una barca appesa alla luna

luci, ricordi e cielo stellato

chissà cosa ero e sono mai stato.

Ma è tempo di golpe, rivoluzione

un esercito in furgone

un altro orizzonte, la visione

il fuoco su tutto come Nerone

un colpo di coda, forte e piazzato

quando sembra tutto finito

quando sembra tutto finito

come i [?] che hai fallito.

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Adios Paranoia

stiamo andando in Messico

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Madre de Dios, ma è veramente il Messico?

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Santa Maria, stiamo andando in Messico

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Oh mamma mia, estoy yendo in Mexico.

Nel mezzo di un deserto

attratti da un miraggio

ti accorgi che la vita

è questione di coraggio

cambiare pelle è dura

il vuoto fa paura

ma scegli argento o piombo

davanti allo strapiombo.

Adios Paranoia

stiamo andando in Messico

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Madre de Dios, ma è veramente il Messico?

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Santa Maria, stiamo andando in Messico

Oh oh oh oh, uoh oh oh oh

Oh mamma mia, [?] in Mexico.

















