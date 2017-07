Nego do Borel e il singolo “Você Partiu Meu Coração” feat. Anitta & Wesley Safadão: guarda il video + testo e traduzione

Leno Maycon Viana Gomes, artisticamente conosciuto come Nego do Borel è un attore e cantante brasiliano classe 1992 con un solo album all’attivo che si intitola Nego Resolve, pubblicato il 6 novembre 2015 e certificato disco di Platino in Brasile.

Proprio da questo disco è estratto il fortunato singolo Você Partiu Meu Coração (che significa “mi hai spezzato il cuore”), pubblicato solo l’11 gennaio 2017.

Scritta da Romeu R3 Jefferson Junior & Umberto Tavares e prodotta dagli ultimi due, quest’orecchiabile canzone, che è stata la hit più allegra e colorata dello scorso carnevale di Rio de Janeiro, viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche italiane dallo scorso 30 giugno.

Il brano vede la collaborazione di Wesley Safadão e della bella 24enne ballerina, attrice, cantante e autrice brasiliana Larissa de Macedo Machado, meglio conosciuta come Anitta.

Cliccate sulla cover in basso per accedere all’audio su Youtube.

Il testo è molto divertente: Anitta ha spezzato il cuore di Nego do Borel che tuttavia la prende molto bene in quanto, di relazioni ne ha fin troppe!

Il visualizzatissimo video ufficiale è stato registrato il 3 febbraio ed è disponibile dal successivo 19 febbraio. Il filmato è stato diretto da Mess Santos e Phill Medonca ed è ambientato per le strade di Rio.

Suona la porta, Nego do Borel la apre e non trova nessuno, solo una busta contenente la foto di Wesley Safadão e una lettera indirizzata ad Anitta: in buona sostanza scopre di essere tradito….

Il video è un omaggio a “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, uno dei grandi film classici brasiliani del 1976. Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in portoghese che compongono questo pezzo.

Você Partiu Meu Coração traduzione – Nego do Borel (Download)

[Nego do Borel]

Mi hai spezzato il cuore

Ma amore mio, questo non è un problema, no, no

Ora ne rimarrà

Un pezzetto per ogni donna (o “relazione”)

Solo una piccola parte

[Wesley Safadão]

Mi hai spezzato il cuore

Oh il mio cuore

Ma amore mio non mi sento triste, no, no

Perché ora ne rimarrà

Un pezzetto per ogni donna

Solo un pezzetto

[Nego do Borel]

Se non riesco neanche a conservare soldi

Chi può dire che posso conservare il rancore

Hai incasinato le cose per prima

La nostra storia è finita

[Wesley Safadão]

Se quando ero giù sono rimasto a casa

Quando sarà finita mi scatenerò

Tutta una vita da single

Pronto per divertirmi

[Nego do Borel e Wesley Safadão]

Mi hai spezzato il cuore

Ma amore mio, questo non è un problema, no, no

Ora ne rimarrà

Un pezzo per ogni donna

Solo un pezzetto

[Anitta]

Non ho mai voluto il tuo cuore

Troppo amore porta solo problemi, già, già

Ma tu potresti rappresentare (indovina cosa)

Una delle tante relazioni, solo una piccola parte

E’ finita, è tutto risolto

Vai avanti e falla finita

Ma se muovo i fianchi dubito che

Non perderai la testa

[Wesley Safadão]

Dimenticarti non è stato un problema

Il problema è quello di risolvere (o “affrontare”)

Questa pioggia di relazioni

Di cui devo occuparmi

[Nego do Borel]

Lunedì incontrerò la vicina che sta al piano di sopra

Martedì incontrerò la ragazza della porta accanto

Mercoledì è il giorno in cui incontrerà quella ragazza

Chi vive all’angolo in fondo alla strada

Giovedì inizio di prima mattina

Perché ce ne sono altre due a cui non posso dire no

Il fine settimana è tutto un casino

Le avventure sono così tante che ho perso il conto

[Wesley Safadão, Nego do Borel e Anitta]

Mi hai spezzato il cuore (Oh il mio cuore)

Ma amore mio, questo non è un problema, no, no

Ora ne rimarrà

Un Solo un pezzetto per ogni donna, solo una piccola parte

Mi hai spezzato il cuore, oh il mio cuore

Ma amore mio non mi sento triste, no, no

Perché ora ne rimarrà

Un pezzetto per ogni donna

Solo una piccola parte

Nego do Borel – Você Partiu Meu Coração testo

[Nego do Borel]

Você partiu meu coração, ai

Mas meu amor não tem problema, não, não

Agora vai sobrar então (o quê? O quê? Ai)

Um pedacinho pra cada esquema

Só um pedacim

[Wesley Safadão]

Você partiu meu coração

Ai, meu coração

Mas meu amor não sinta pena, não, não

Que agora vai sobrar então

Um pedacinho pra cada esquema

Só um pedacinho

[Nego do Borel]

Se eu não guardo nem dinheiro

Que dirá guardar rancor

Você vacilou primeiro

Nosso caso acabou

[Wesley Safadão]

Se na fossa eu fui caseiro

Quando passa eu sou terror

Tô na vida de solteiro

Preparado pro caô

[Nego do Borel e Wesley Safadão]

Você partiu meu coração

Mas meu amor não tem problema, , não, não

Agora vai sobrar então (o quê Safadão? O que Safadão?)

Um pedacinho pra cada esquema!

Só um pedacinho

[Anitta]

Eu nunca quis seu coração

Amor demais só dá problema, não, não

Mas você pode ser então (adivinha, o quê? Vai)

Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho

Já passou, tá resolvido

Segue em frente e desapega

Mas se eu rebolar duvido

Que você não desespera

[Wesley Safadão]

Te esquecer não foi problema

O problema é resolver

Essa chuva de esquema

Que eu tenho que atender

[Nego do Borel]

Segunda eu encontro a vizinha de cima

Na terça eu encontro a vizinha do lado

Quarta é o dia daquela menina (oi?)

Que mora na esquina da rua de baixo

Quinta eu começo já de manhã cedo

Porque tem mais duas não dá pra negar (sei)

Fim de semana tá tudo embolado

É tanto esquema nem dá pra contar

[Wesley Safadão, Nego do Borel e Anitta]

Você partiu meu coração (ai, meu coração)

Mas meu amor não tem problema, não, não

Mas você pode ser então (o quê? O quê?)

Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho

Você partiu meu coração (eu?!)… ai, meu coração!

Mas meu amor não sinta pena , não, não

Que agora vai sobrar então (o que, Safadão? O que, Safadão?)

Um pedacinho pra cada esquema

Só um pedacinho

















