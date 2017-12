Natti Natasha & Ozuna in “Criminal”: guarda il video e leggi la traduzione del testo

Il cantante portoricano Ozuna e la dominicana Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, artisticamente conosciuta come Natti Natasha, hanno unito le forze nel singolo bomba Criminal, pubblicato il 1° settembre 2017 via Pina Records.

Se Ozuna non ha di certo bisogno di presentazioni, la meno conosciuta 31enne Natti ha all’attivo solo 5 singoli: 3 come featuring artist in “Dutty Love” (brano del 2012 di Don Omar), “Crazy in Love” (singolo del 2013 Farruko) e “Perdido en tus Ojos” (canzone del 2015 sempre di Don Omar). C’è poi “Otra cosa” (con Daddy Yankee) e la track in oggetto, pubblicate entrambe quest’anno. Potremmo dire che per la cantante dominicana, collaborare con importanti e blasonati esponenti reggaeton e latin pop è un po’ la sua specialità. Ma facendo un passo indietro, per la cantante Don Omar è stato un personaggio molto importante, in quanto è stato il primo a credere in lei, nel suo talento, facendole firmare nel 2012 un contratto con la sua label Orfanato Music Group. In seguito, lo stesso anno venne rilasciato il suo EP d’esordio “All About Me“.





Già disponibile su YouTube un paio di settimane prima del rilascio, il brano Criminal è stato scritto dagli interpreti e vanta numeri davvero sbalorditivi: quasi 900 milioni di visualizzazioni del videoclip e decine di milioni di ascolti su Spotify, raggiungendo il sesto posto nella classifica statunitense di musica latina.

Fedelmente al titolo, nel video ufficiale Natti è in galera a causa del “criminale” Ozuna, ma potete approfondire il significato leggendo la traduzione che trovate scorrendo la pagina, insieme al testo in spagnolo. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante.

Criminal traduzione – Natti Natasha & Ozuna (Download)

[Introduzione: Ozuna]

Uoh oh oh

Il moretto dagli occhi chiari

Ozuna

[Pre-Ritornello: Ozuna]

Mento, se ti dico che non sto pensando a te

Mi chiedo cosa stai facendo

Ti telefono ma è occupato, uoh

[Pre-Ritornello: Natti Natasha]

Tu mi hai rubato il cuore come un criminale

Baby, non posso negarlo

I miei sentimenti per te non possono essere leciti

[Ritornello: Natti Natasha]

Criminale, cri, criminale

Il tuo stile, il tuo flow baby, è davvero criminale

Criminale, uh, criminale, ah

[Ritornello: Ozuna]

Criminale, cri, criminale

Il tuo stile, il tuo flow baby, è davvero criminale

Criminale, cri, criminale, ah

[Strofa 1: Ozuna]

Già mi guardi con diffidenza

Da lontano posso rilevare ciò che la tua mente può pensare

Mi dici che esagero

Probabilmente perché hai un flow esageratamente criminale baby

Da qualche parte l’ho visto simile

Basta guardarla da lontano e se la prende, selvaggia

Balla con me, ma con coraggio

E lascia che questo brano faccia tirare su il vestito

[Pre-Ritornello: Natti Natasha]

Mento, se ti dico che non sto pensando a te

Mi chiedo cosa stai facendo

Ti telefono ma è occupato, uoh

Tu mi hai rubato il cuore come un criminale

Baby, non posso negarlo

I miei sentimenti per te non possono essere leciti, ah

[Ritornello: Natti Natasha]

Criminale, cri, criminale

Il tuo stile, il tuo flow baby, è davvero criminale

Criminale, uh, criminale, ah

[Ritornello: Ozuna]

Criminale, cri, criminale

Il tuo stile, il tuo flow baby, è davvero criminale

Criminale, cri, criminale, ah

[Strofa 2: Natti Natasha]

Come lo fai tu, infrangi la legge

Sei un reato che voglio commettere

Se per questo mi dessero l’ergastolo

Per me è un problema che non voglio risolvere (o “affrontare”) no

Mi piaci, non voglio mentirti

Tu sei tutto per me, non ti voglio condividere con nessuna

Senza cattive maniere, la situazione non andrebbe bene

Non te ne sei andato quindi il mio corpo ti manca

[Strofa 1: Ozuna]

Già mi guardi con diffidenza

Da lontano posso rilevare ciò che la tua mente può pensare

Mi dici che esagero

Probabilmente perché hai un flow esageratamente criminale baby

[Ritornello: Natti Natasha]

Criminale, cri, criminale

Il tuo stile, il tuo flow baby, è davvero criminale

Criminale, uh, criminale, ah

[Ritornello: Ozuna]

Criminale, cri, criminale

Il tuo stile, il tuo flow baby, è davvero criminale

Criminale, cri, criminale, ah

[Conclusione]

Pina Records

Fammi sapere se

Natti Nat, Natti Nat

La formula

Criminal testo

[Intro: Ozuna]

Uoh oh oh

El Negrito de Ojos Claros

Ozuna

[Pre-Coro: Ozuna]

Miento, si te digo que en ti no ando pensando

Quisiera saber lo que estás haciendo

Te llamo pero me sale ocupado, uoh

[Pre-Coro: Natti Natasha]

Tu me robaste el corazón como un criminal

Bebé yo no puedo negarlo

Esto que siento por ti no puede ser legal

[Coro: Natti Natasha]

Criminal, cri, criminal

Tu estilo, tu flow baby, muy criminal

Criminal, uh, criminal, ah

[Coro: Ozuna]

Criminal, cri, criminal

Tu estilo, tu flow mami, muy criminal

Criminal, cri, criminal, ah

[Verso 1: Ozuna]

Ya tu me miras como que te pongo mal

De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar

Tu me dices que yo me dejo llevar

Será porque tienes un flow demasiado de cri-criminal, baby

Similar yo la he visto por ahí

Que solo la mire de lejitos y se ponga así, salvaje

Bailame, pero con coraje

Y deja que esta pista haga que te suba el traje

[Pre-Coro: Natti Natasha]

Miento, si te digo que en ti no ando pensando

Quisiera saber lo que estás haciendo

Te llamo pero me sale ocupado, uoh

Tu me robaste el corazón como un criminal

Bebé yo no puedo negarlo

Esto que siento por ti no puede ser legal, ah

[Coro: Natti Natasha]

Criminal, cri, criminal

Tu estilo, tu flow baby, muy criminal

Criminal, uh, criminal, ah

[Coro: Ozuna]

Criminal, cri, criminal

Tu estilo, tu flow mami, muy criminal

Criminal, cri, criminal, ah

[Verso 2: Natti Natasha]

Como tú lo haces, rompe la ley

Tu eres un delito que yo quiero cometer

Si por eso dieran tiempo, perpetua debieras ver

Para mi un problema que no quiero resolver no

Tú me encantas, yo no te quiero mentir

Tú eres para mi, no te quiero compartir

Sin mala maña, la cosa se nos daña

Tú, no te has ido y mi cuerpo a ti te extrañas

[Verso 1: Ozuna]

Tu me miras como que te pongo mal

De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar

Tu me dices que yo me dejo llevar

Será porque tienes un flow demasiado de cri-criminal, baby

[Coro: Natti Natasha]

Criminal, cri, criminal

Tu estilo, tu flow baby, muy criminal

Criminal, uh, criminal, ah

[Coro: Ozuna]

Criminal, cri, criminal

Tu estilo, tu flow mami, muy criminal

Criminal, cri, criminal, ah

[Outro]

Pina Records

Dimelo Vi

Natti Nat, Natti Nat

La Formula

















