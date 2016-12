Nathan Goshen: guarda il video di Thinking About it (Let it Go) [KVR Remix] + testo e traduzione

Thinking About it (Let it Go) è il titolo del nuovo singolo del cantautore e musicista israeliano Nathan Goshen, uscito lo scorso 23 settembre anche nella versione KVR Remix.

La carriera di quest’emergente artista di Tel Aviv classe 1986, è iniziata nel 2010 e già l’anno successivo, sono arrivati i primi risultati: nel suo paese è stato infatti nominato all’Award ACUM come “Composer of The Year” ed ha inoltre ottenuto un Disco d’Oro.

Quest’anno ha rilasciato questa bella canzone, scritta da lui e prodotta da Gilad Shmueli, che viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 6 Gennaio 2017.

Dopo aver scalato le classifiche scandinave, raggiungendo la top ten in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, questo pezzo sta iniziando ad andare forte anche in altri paesi europei.

Tra le due versioni, quella che nel vecchio continente sta riscuotendo maggior successo è il remix di KVR, accompagnato dal video ufficiale a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo nuovo pezzo.

Nathan Goshen – Thinking About it (Let it Go) traduzione (Digital Download – KVR Remix)

Perché hai fatto una cosa simile?

Calmati un attimo

Sembri come qualsiasi altra sciocca che conosco

Perché lo dici così? (o “la metti così”)

Non sai che i sogni possono avverarsi davvero

Quando dai via il tuo cuore così?

Quindi nel frattempo

Ci sto pensando

Lascia perdere, lascia perdere

Tutto si sistemerà da solo

Riflettendoci su

Lascia perdere, lascia perdere

Ci sto pensando

Lascia perdere, lascia perdere

Tutto si sistemerà da solo

Pensandoci su

Ci sto pensando

Oh oh oh

So che lavori così tanto

E che non vedi l’ora di uscire da qui sotto

Ma se ti porterò fino a questo punto

Tu uccidi me solo per trovare un eventuale sostituto.

Quindi nel frattempo

Ci sto pensando

Lascia perdere, lascia perdere

Tutto si sistemerà da solo

Riflettendoci su

Lascia perdere, lascia perdere

Ci sto pensando

Lascia perdere, lascia perdere

Tutto si sistemerà da solo

Pensandoci su

Ci sto pensando

C’è una cosa davvero bella proprio davanti ai miei occhi

Proprio davanti ai miei occhi

C’è una cosa davvero bella proprio davanti ai miei occhi

Proprio davanti ai miei occhi.

Oh oh oh

Ci sto pensando

Lascia perdere, lascia perdere

Tutto si sistemerà da solo

Riflettendoci su

Lascia perdere, lascia perdere, oh

Ci sto pensando

Lascia perdere, lascia perdere

Tutto si sistemerà da solo

Pensandoci su

Ci sto pensando

Thinking About it – Nathan Goshen – Testo

What did you do this for?

Settle down for a little bit

You look like any other fool I know.

Why would you say it like that?

Don’t you know dreams really come true

When you give away your heart like that?

So in the meantime

I’m thinking about it

Let it go, let it go

It will all fix itself

From thinking about it

Let it go, let it go

I’m thinking about it

Let it go, let it go

It will all fix itself

From thinking about it

I’m thinking about it

Oh, oh, oh

I know you work so hard

And you can’t wait to get out of this basement.

But if I’ll take you this far

You kill me just to find any replacement.

So in the meantime

I’m thinking about it

Let it go, let it go

It will all fix itself

From thinking about it

Let it go, let it go

I’m thinking about it

Let it go, let it go

It will all fix itself

From thinking about it

I’m thinking about it

There’s a really good thing right in front of my eyes

Right in front of my eyes

There’s a really good thing right in front of my eyes

Right in front of my eyes.

Oh, oh, oh

I’m thinking about it

Let it go, let it go

It will all fix itself

From thinking about it

Let it go, let it go, oh

I’m thinking about it

Let it go, let it go

It will all fix itself

From thinking about it

I’m thinking about it

















