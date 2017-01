Musica Da Giostra Vol. 4: ascolta il nuovo album di DJ Matrix & Matt Joe

In data 20 gennaio 2017 Dj Matrix & Matt Joe hanno rilasciato la versione digitale del nuovo album Musica Da Giostra vol. 4, quarto capitolo del fortunato progetto, che dal 27 gennaio sarà anche disponibile nel classico CD.

All’interno del disco sono incluse 22 nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto Talismano, un divertente e ballabile pezzo inciso con il trio di comici ed imitatori che si fa chiamare “Gli Autogol”, dedicato al calciatore Simone Padoin, in rotazione radiofonica nazionale dal 20 gennaio.

Dopo il grandissimo successo di “Musica da Giostra Vol. 3”, l’album dance più acquistato nel 2016 su iTunes, torna con il quarto volume della fortunata serie arrivata alla cima delle classifiche.

Musica Da Giostra Vol. 4 in collaborazione con il disc jockey MATT JOE, include ventidue pezzi dance firmati DJ Matrix, in grado di soddisfare tutti gli appassionati del genere e non solo.

Oltre agli Autogol, sono tanti gli ospiti prestigiosi che DJ Matrix è riuscito a riunire nell’opera, come il celebre dj Gabry Ponte, i disk jockey Jack Mazzoni e Ottomix, il noto comico Il Pancio, il duo italodance Paps’n’Skar e lo youtuber star dei social Amedeo Preziosi.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle tracks ed un link per l’ascolto in streaming gratuito dell’intero disco.

Tracklist Musica Da Giostra Vol. 4 (Reperibile su Amazon ni formati Audio CD e Digitale – Download su iTunes)

Parte la cassa – Dj Matrix vs Matt Joe feat. Il Pancio 3:47 Talismano – Dj Matrix vs Matt Joe feat. Gli Autogol 4:00 Baciami – Dj Matrix vs Jack Mazzoni 3:52 Sei tutto – Dj Matrix vs Rudeejay & Da Brozz 3:30 Direzione lunapark – Dj Matrix vs Matt Joe feat. Roy & Mellons 3:22 Camilla – Dj Matrix vs Matt Joe feat. Mad Fiftyone 2:43 Don’t Say Bounce – Jack Mazzoni vs Dj Matrix 3:32 Vecchio stile vecchia scuola – Dj Matrix vs Alien Cut feat. Vise 3:42 Cr9 – Dj Matrix vs Matt Joe 3:27 Non preoccuparty – Jay C vs Dj Matrix & Paolo Ortelli feat. Vise [Max Mylian Mix] 3:41 Rock the Night – Dj Matrix & Paps’n’Skar vs DJ Maxwell 3:23 Sorridendo – Dj Matrix feat. Giuli 3:28 L’italiano (Matt Joe Edit) Dj Matrix vs Miani 4:44 Autobuy – Dj Matrix 2:37 Coccobello – Pilo & Christopher Vitale vs DJ Matrix 3:23 About You – Dj Matrix vs Ottomix 4:00 Delirio (Prod DJ Matrix & Jack Mazzoni Rmx) Amedeo Preziosi 2:19 Tu vivi nell’aria DJ Matrix vs Matt Joe feat. Miani 4:13 Waves – Screapers vs Matt Joe 2:59 Tagada’ – DJ Matrix vs Matt Joe feat. Federico Seven 3:52 Vita-mina – DJ Matrix feat Christian Tanz 2:07 Fanno bam – DJ Matrix vs Paps’n’Skar feat. Vise [Gabry Ponte Rmx] 3:40

Streaming audio: per ascoltare le 22 canzoni incluse nell’album è sufficiente andare su Spotify ed effettuare il login o iscrivervi gratuitamente.













