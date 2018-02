Muse: guarda il video del nuovo singolo Thought Contagion + testo e traduzione

Ad oltre 2 anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Drones ed a 9 mesi da Dig Down, i Muse sono tornati con “Thought Contagion”, il nuovo singolo uscito poche ore fa.

Per ascoltarlo su Spotify cliccate sulla cover in basso.

Per quel che concerne il significato, in occasione di un’intervista a Rolling Stones, il frontman della rock band inglese Matt Bellamy ha detto che il brano e il resto delle canzoni in fase di lavorazione, sono nate guardando le news sui canali di informazione americani. Thought Contagion riguarda quindi le notizie nell’era di Trump ma anche le ideologie e la fede delle persone:

Viviamo in un’epoca in cui questa sorta di ideologie, la fede delle persone, vere o false che siano, stanno ricevendo troppo spazio, anche dai notiziari, specialmente quelli dalla parte falsa. Penso che viviamo in un periodo strano in cui viene dato parecchio spazio a folli idee. Il rovescio della medaglia è che viviamo in un’epoca in cui sottolineare le imprecisioni di qualcuno, usando ad esempio la scienza, sta diventando sempre più difficile. A volte è persino percepito come una cosa inopportuna da fare. I versi mi stanno trasmettendo ansie e sentimenti, che nel corso della canzone, mi chiedo se siano effettivamente miei o meno. Non so fino a che punto sono influenzato dagli altri. A volte le tue ansie sul mondo o quelle riguardo al mondo del futuro, possono essere ridotte non sentendo le notizie e spegnendo il telefono per alcuni giorni. Così facendo stai decisamente meglio. La linea chiave della canzone è: “Sei stato morso da un vero credente / Sei stato morso da qualcuno che è più affamato di te / Sei stato morso da false credenze di qualcuno”. Questo riassume quello che sto cercando di presentare, ovvero che a volte nella vita, ti imbatterai in situazioni in cui qualcuno che è un po ‘ideologico o crede a cose che non sono assolutamente vere, avrà più potere di te, avrà più spazio rispetto a te. E’ di questo che parla la canzone.

Thought Contagion è stata presentata in anteprima su BBC Radio 1 e durante un’intervista, il gruppo inglese ha detto che la canzone è stata ispirata dal divulgatore scientifico Richard Dawkins e dal concetto di meme.

Volendo trovare un filo conduttore con il precedente estratto, se in Dig Down il gruppo voleva infondere speranza e ottimismo e trovare una soluzione per migliorare il futuro, nel nuovo singolo è un po’ meno ottimista e decisamente rassegnata: per una rivoluzione (così tante volte citata nelle loro canzoni) è ormai troppo tardi, recita una parte del ritornello.

Il cinematografico video ufficiale è stato diretto da Lance Drake ed è ambientato in un futuro distopico, popolato strani vampiri e cyborg, con tanto di comparsa del leader della band, che nel finale vediamo a bordo di una bella automobile.

Per gustarvi il filmato su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e il testo del brano.

Muse – Thought Contagion traduzione (Download)

[Strofa 1]

Strafatti piovono dal grande momento

Benvenuti nel cielo nero infinito

Cervello ripulito, identità fratturata

Frammenti e detriti sparsi

[Ritornello]

Pensiero contagiato

Contagio del pensiero

[Strofa 2]

Cadono, impara a contarli

Reggimi prima che perda i sensi

Nasconditi prima che per te sia troppo tardi

Riparti da zero e seppellisci i crimini di guerra

Ti ha morso un vero credente

Ti ha morso qualcuno che ha più fame di te

Sei stato morso da un vero credente

Sei stato morso dalle false credenze di qualcuno

[Ritornello]

Pensiero contagiato

Contagio del pensiero

[Strofa 3]

Non faranno mai quello che vorresti tu

Lascia perdere e guardali crearsi un varco

È troppo tardi per una rivoluzione

Preparati per la soluzione finale*

[Ritornello]

Pensiero contagiato

Contagio del pensiero

Sei stato morso da un vero credente

Sei stato morso da qualcuno che è più affamato di te

Sei stato morso da un vero credente

Sei stato morso dalle false credenze di qualcuno

[Ritornello]

Pensiero contagiato

Contagio del pensiero

Strafatti piovono dal grande momento

Benvenuti nel cielo nero infinito

È troppo tardi per una rivoluzione

Preparati per la soluzione finale

*Credo che i Muse parlino della “Soluzione finale della questione ebraica“. Nel contesto del brano, il significato è che i tuoi pensieri indipendenti sono condannati e non puoi fare altro che prepararti alla loro imminente distruzione… per la rivoluzione è ormai troppo tardi.

Testo

[Verse 1]

Strung out falling from the big time

Welcome to the infinite black skies

Brain cleansed fractured identity

Fragments and scattered debris

[Chorus]

Thought contagion

Thought contagion

[Verse 2]

Fall down learn when to count it out

Prop me up before I black out

Withdraw before you’re out of time

A clean slate and buried war crimes

You’ve been bitten by a true believer

You’ve been bitten by someone who’s hungrier than you

You’ve been bitten by a true believer

You’ve been bitten by someone’s false beliefs

[Chorus]

Thought contagion

Thought contagion

[Verse 3]

They’ll never do what you want them to

Give it up and watch them break through

It’s too late for a revolution

Brace for the final solution

[Chorus]

Thought contagion

Thought contagion

You’ve been bitten by a true believer

You’ve been bitten by someone who’s hungrier than you

You’ve been bitten by a true believer

You’ve been bitten by someone’s false beliefs

[Chorus]

Thought contagion

Thought contagion

Strung out falling from the big time

Welcome to the infinite black skies

It’s too late for a revolution

