Mr.Rain: ascolta il nuovo singolo Ipernova (+ testo)

Come ormai molti di voi sapranno, il prossimo 26 gennaio vedrà la luce il nuovo album del giovane rapper bresciano Mattia Balardi, in arte Mr. Rain, che si intitola Butterfly Effect (Warner Music Italia), interessante progetto cantautorale dalle radici rap, che farà seguito a “Memories” uscito nel 2015.

Nel disco (in preorder nel CD edizione autografata, in vinile bianco (180 grammi + Fotografia Autografata – Edizione Numerata) e nel formato digitale) saranno presenti tredici inediti, tra i quali i già conosciuti”Rainbow Soda”, “I grandi non piangono mai” (certificato Platino per le vendite) e “Superstite”.





Ipernova, la settima traccia dell’album, è il nuovo nonché quarto singolo, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 5 gennaio 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il 26enne self-made rapper fuori dal coro, che da sempre scrive personalmente i suoi testi e auto-produce le basi, con Ipernova torna a promuovere l’atteso progetto, che sarà una sorta di diario personale della sua vita, nel quale ogni brano corrisponderà ad una pagina che parlerà di determinazione, di sacrifici, di gratitudine, di musica e di amore, come nel pezzo in oggetto, nel quale Rain esprime il suo dolore per via della probabile fine della sua love story, come del resto recita il lentissimo ritornello “Quante canzoni serviranno per scordarmi di te / Siamo 7 miliardi di persone ma tu hai scelto me / Comunque vada anche se sarà finita / Sarai sempre la colonna sonora della mia vita“.

Per accedere all’audio cliccate sulla copertina in basso, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone.

Testo Ipernova – Mr. Rain (Download)

Dicono che ognuno ha 4 sosia

E per cercarli tutti e 4 ho fatto il giro del mondo e mi sono perso

Ognuna di queste persone era meglio di te ma solo con te riuscivo ad essere me stesso

Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare

Giocavamo a farci male e non capivi che

Se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride

Comunque vada andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita

Fra tutte le persone sei la sola che colma perfettamente lo spazio che ho tra le dita

Ricordati di me anche se di me non ci sarà più niente

Il cielo sta piangendo ma nessuno sente

È come se ci stessimo aspettando da sempre

Ma.

Quante canzoni serviranno per scordarmi di te

Siamo 7 miliardi di persone ma tu hai scelto me

Comunque vada anche se sarà finita

Sarai sempre la colonna sonora della mia vita

(Ci siamo persi insieme)

(Ci siamo persi insieme).

Il cuore lo perdi una volta sola

Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona

Tutte quelle che verranno non saranno nient’altro che repliche di una storia che so a memoria

Tu sei l’errore più grande che ho fatto, un libro aperto letto dall’ultima pagina alla copertina

Eri un errore così bello che non farlo, era lo sbaglio… più grande della mia vita

Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme

Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non ti potrò più avere

Mi dispiace devo andare, rimarrò nascosto dentro i tuoi ricordi anche se questo non è ciò che vuoi

Nessuno potrà mai capire quello che eravamo…

Quante canzoni serviranno per scordarmi di te

Siamo sette miliardi di persone ma tu hai scelto me

Comunque vada anche se sarà finita

Sarai sempre la colonna sonora della mia vita.

(Ci siamo persi insieme)

(Ci siamo persi insieme)

(Ci siamo persi insieme).

















