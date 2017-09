Mr Rain feat. Osso nel nuovo singolo Superstite: audio e testo

Il rapper Mr Rain vi presenta il nuovo singolo che si intitola Superstite, uscito nelle piattaforme streaming e negli store digitali il 22 settembre 2017.

Il 26enne bresciano Mattia Balardi, meglio conosciuto come Mr. Rain, torna alla ribalta con questo nuovissimo pezzo, che arriva dopo i successi di Carillon (disco di Platino), I Grandi Non Piangono Mai (Disco d’Oro) e Rainbow Soda, quest’ultimo ha anche segnato l’esordio in radio di questo talentuoso artista, la cui musica si ispira a quella di Eminem e Macklemore.





Inciso insieme ad Osso, il singolo è anche il suo secondo brano on air: Superstite viene infatti trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 22 settembre.

Per il rapper, i superstiti sono quelle persone che cercano in ogni modo di raggiungere i propri obbiettivi, anche andando controcorrente, quelle persone che combattono per realizzare i propri sogni, quelle che “sopravvivono” ai numerosissimi problemi che ci attanagliano quotidianamente.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare la canzone su Spotify cliccando sulla copertina in basso, dopo la quale accedete alle parole che la compongono.

Questo è l’anno 3049

il mondo è un palcoscenico, il cuore è la mia sala prove

le parole sono armi, già

io combatto per me stesso e non per uno spettatore

ormai ci ho fatto l’abitudine

crescendo sono diventato forte, non sento nemmeno i lividi

come un fiore che è cresciuto sull’orlo di un precipizio

ho imparato a convivere con le vertigini.

Ho perso tempo per gli altri semplificando me

loro non mi avranno mai come bansi

nella vita non importa quanta strada fai

contando solo le orme che lasci

io continuerò a combattere per ciò che è mio

chi non conosce il mio passato non può parlare

mi dispiace ma ho smesso di sbagliare

ho soltanto imparato a farlo senza fartelo notare.

[Osso]

Non ho mai smesso di combattere

come un fiore nel deserto solo e fragile

e non è stato così facile

sono un superstite.

(parte in inglese)

Dicono che il tempo cura le ferite

ma poi i ricordi uccidono

ti diranno che il motivo che ci unisce

è lo stesso tra quelli che ci dividono.

Voglio una macchina del tempo per rivivere tutto com’era

ogni singolo momento di una vita intera

se desideri qualcosa fino in fondo, combatti per ogni sogno

perché prima nuovecanzoni.com o poi si avvera

Stop, ops

Sono rimasto da solo

questo è un pianeta che non è la terra

dove puoi fare tutto quello che hai in testa e la fine…

sarà un punto di partenza.

[Osso]

Non ho mai smesso di combattere

come un fiore nel deserto solo e fragile

e non è stato così facile

sono un superstite.

(parte in inglese)





“Ci sono persone sopravvissute ai problemi che ci opprimono ogni giorno, persone che lottano per ottenere ciò che desiderano da sempre, persone che si sono costruite da sole andando contro corrente e disposte a dare tutto ciò che hanno per arrivare al proprio obbiettivo, in una parola: superstiti” Firmato Mr. Rain.













