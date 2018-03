Motta – La nostra ultima canzone: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Il 32enne Francesco Motta, è un cantante, autore e polistrumentista livornese, che nel 2016 ha intrapreso la carriera solista, che ha fatto seguito a quella con con i Criminal Jokers, band pisana con cui è stato oltre 10 anni, incidendo due dischi. Nel 2016 ha rilasciato via Sugar il debut album “La fine dei Vent’anni” (TARGA TENCO per la miglior Opera Prima), di cui ha composto testi, musiche ed arrangiamenti.

Non badando al fatto che il nuovo singolo “La nostra ultima canzone” segnerà il suo esordio in radio, l’artista l’ha rilasciato in data odierna e quindi con netto anticipo rispetto a venerdì 9 Marzo 2018, giorno in cui sarà on air.

La nuova canzone è la prima estratta dal nuovo nonché secondo album in studio “Vivere o Morire”, che vedrà la luce il prossimo 6 aprile, sempre via Sugar.

Il cantautore toscano ci propone questo pezzo, che a parer mio ha potenzialità per non passare inosservato.







Per ascoltarlo su Spotify cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole.

Testo La nostra ultima canzone (Download)

E se fossimo ancora insieme

E se questa fosse l’ultima canzone

Abbiamo finito le parole

E tu che non hai mai capito da dove cominciare

Prendiamoci da bere

Come se questa fosse l’ultima notte insieme

Facciamo finta di ballare

Non ci reggono le gambe ma adesso chiudono il locale

E lasciati andare

Respira forte la nostra ultima canzone

E non ti girare

Adesso parte la nostra ultima canzone

(la nostra ultima canzone).

Per te…

Che forse sei meglio di prima

E un po’ ti conviene

Per te che se ti chiamano ragazza

Ti fa un po’ male il cuore

E questa notte

Per l’ultima volta.

Lasciati andare

Respira forte la nostra ultima canzone

E non ti girare

Adesso balla la nostra ultima canzone

(la nostra ultima canzone).

E lasciati andare

Respira forte la nostra ultima canzone

E non ti girare

Come se fosse la nostra ultima canzone

(la mia ultima canzone).













