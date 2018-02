Mose (ex Amici 17): ascolta il nuovo singolo “Ho Paura” + testo e live video

Terminata l’esperienza nella scuola di Amici, talent show giunto ormai alla diciassettesima edizione, il giovane cantautore e rapper milanese Mose rilascia il nuovo singolo “Ho Paura” (prodotto da One Shot Agency e distribuito da Artist First), disponibile su iTunes e nelle piattaforme streaming dal 31 gennaio 2018.

Prima di entrare nella trasmissione, il 21enne Simone Reo, in arte Mose, gestiva un canale Youtube con migliaia di iscritti e guardando i numeri dei video postati, spiccano due brani “Frammenti di noi” (il video ha ad oggi ottenuto oltre 1 milione e 800 mila views) e “Tutto mi parla di te” (con una clip da oltre 5 milioni di visualizzazioni).









Poi è arrivata quest’esperienza ormai giunta al termine e quindi ora questo ragazzo volta pagina rilasciando questo significativo pezzo, che ha già avuto modo di interpretare ad Amici (qui il video), che sarà incluso nel futuro album.

Ho Paura è stata scritta da Mose che ha anche composto la musica del brano, insieme al produttore e arrangiatore Paolo Paone. Simone ha spiegato il significato:

è per me una canzone molto significativa e piena di cuore, tutto quello che ho usato per scriverla e tutto quello che ci metto per cantarla ogni volta. Ho avuto spesso paura nel corso della mia vita e non mi vergogno di dirlo. Con il tempo ho imparato che è proprio dalla voglia di affrontare ciò che ci spaventa che nasce il coraggio. Vorrei trasmettere questo messaggio a tutti coloro che, come me, hanno avuto paura: guardatela in faccia quella paura e dite “sono più forte io!”.

Per ascoltarla su Spotify cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Ho Paura – Mose – Testo (Download)

Caro diario ti scrivo perché ho paura

e non me ne vergogno

ho paura di me stesso, di non essere accettato

ho paura dei ricordi, di ciò che ho passato

e ho paura dell’ansia perché non mi lascia

ho paura di non essere abbastanza

è che a vent’anni abbia paura del tempo

paura di buttarmi nel vuoto che ho dentro

ho paura come quando papà è scappato di casa

ed io solo ad aspettarla all’angolo della strada

che stupido, al mondo siamo un numero

ma forse ciò che ho passato mi ha reso unico

e ho paura di restare ancora solo di nuovo

in una stanza con il male in sottofondo

e ho paura di parlare, paura di amare

paura di non essere capito a questo mondo.

Caro diario ti scrivo perché ho paura

e non me ne vergogno

perché in fondo sai che dalla paura nasce il coraggio

e dal coraggio che ho portato avanti un sogno

caro diario ti scrivo sull’ultimo foglio

perché ho paura e non me ne vergogno

dalla paura nasce poi il coraggio

e ce l’ho messo in tutto quello che ho fatto.

Ho paura sai di perdere te, perdere persone

ho paura di perdermi tra gli sbalzi di umore

mamma dice che sono il suo eroe e temo di deluderla

come l’ultima volta come fosse stata l’unica

ho paura della morte perché amo la vita

credo che chiamarla in fondo sia l’unica via d’uscita

e come posso fidarmi di qualcuno

se ho paura e non l’ho detto mai a nessuno

e ho paura come quando papà è scappato di casa

ed sono ancora quel bimbo all’angolo della strada

che stupido, forse non sono l’unico

a gridare al mondo che ho paura

e ora che passa

il coraggio ha cancellato l’ansia

sono uscito ora dalla mia stanza

ogni tanto io ancora ho paura.

Caro diario ti scrivo perché ho paura

e non me ne vergogno

perché in fondo sai che dalla paura nasce il coraggio

e dal coraggio che ho portato avanti un sogno

caro diario ti scrivo sull’ultimo foglio

perché ho paura e non me ne vergogno

dalla paura nasce poi il coraggio

e ce l’ho messo in tutto quello che ho fatto.













