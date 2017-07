Axwell /\ Ingrosso: guarda il video di More Than You Know + testo e traduzione

More Than You Know è un singolo della coppia di dj e producers svedesi Axwell & Sebastian Ingrosso estratto dall’EP omonimo More Than You Know, pubblicato lo scorso 27 maggio.

Il mini progetto include 4 canzoni che racchiudono tutte le sfaccettature del duo: dalle influenze club alle sonorità pop, ma anche nella copertina dell’Extended Play c’è lo zampino dei due artisti, in quanto è stata ideata insieme al loro direttore creativo Francesco Ragazzi (già al lavoro con artisti come Pharrell Williams e A$AP Rocky).

Niente male la title track, prodotta e scritta dal duo con la collaborazione di Salem Al Fakir, Richard Zastenker & Vincent Pontare.

Il video ufficiale dal sapore amatoriale, è disponibile dallo scorso 13 giugno ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

A seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 25 maggio.

Axwell Ingrosso – More Than You Know traduzione (Download)

[Ritornello]

Ho solo bisogno di togliermi questo peso dallo stomaco

Sì, più di quanto tu possa immaginare

Sì, più di quanto tu possa immaginare

Dovresti sapere che, baby, sei la migliore

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

[Strofa 1]

Me lo sentivo, a chilometri di distanza

Farò meglio a parlare se ho qualcosa da dire

Perché non è finita, finché (lei) non canta*

Avevi i tuoi motivi, ne hai avuto qualcuno

Ma sai che andrei ovunque per te

Perché non è finita, finché (lei) non canta*

[Ritornello]

Ho solo bisogno di togliermi questo peso dallo stomaco

Sì, più di quanto tu possa immaginare

Sì, più di quanto tu possa immaginare

Dovresti sapere che, baby, sei la migliore

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

[Post-Ritornello]

E’ che …

E’ che …

[Strofa 2]

Le tue buone intenzioni sono dolci e pure

Ma non potranno mai domare un fuoco (o “incendio”) come il tuo

Non è finita, finché non canta

Sono proprio dove volevi, a terra in ginocchio

Hai fatto in modo che ti implorassi, piccola mia, rendimi libero

Perché non è finita, finché non canta

[Pre-Chorus]

Avvicinati, fammi assaporare il tuo sorriso

Fino al mattino

Stasera non c’è la via di fuga che stai cercando

Te lo leggo negli occhi

[Ritornello]

Ho solo bisogno di togliermi questo peso dallo stomaco

Sì, più di quanto tu possa immaginare

Sì, più di quanto tu possa immaginare

Dovresti sapere che, baby, sei la migliore

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

[Post-Ritornello]

E’ che …

[Ritornello]

Ho solo bisogno di togliermi questo peso dallo stomaco

Sì, più di quanto tu possa immaginare

Sì, più di quanto tu possa immaginare

Dovresti sapere che, baby, sei la migliore

Sì, più di quanto possa immaginarti

Sì, più di quanto possa immaginarti

* La “lei” in questione è la proverbiale “donna grassa” (cioè “Non è finita finché non canta la donna grassa”) una frase idiomatica che sta ad indicare una situazione che non è del tutto finita.

More Than You Know testo – Axwell /\ Ingrosso

[Chorus]

I just need to get it off my chest

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

You should know that, baby, you’re the best

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

[Verse 1]

I saw it coming, from miles away

I better speak if I got something to say

‘Cause it ain’t over, until she sings

You had your reasons, you had a few

But you know that I will go anywhere for you

‘Cause it ain’t over, until she sings

[Chorus]

I just need to get it off my chest

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

You should know that, baby, you’re the best

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

[Post-Chorus]

I just…

I just…

[Verse 2]

Your good intentions are sweet and pure

But they can never tame a fire like yours

No it ain’t over, until she sings

Right where you wanted, down on my knees

You got me begging, pretty baby, set me free

‘Cause it ain’t over, until she sings

[Pre-Chorus]

Come a little closer, let me taste your smile

Until the morning light

Ain’t no going back the way you look tonight

I see it in your eyes

[Chorus]

I just need to get it off my chest

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

You should know that, baby, you’re the best

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

[Post-Chorus]

I just…

[Chorus]

I just need to get it off my chest

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

You should know that, baby, you’re the best

Yeah, more than you know

Yeah, more than you know

















